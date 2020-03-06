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Главные музеи России рассказали о реакции на форс-мажор с коронавирусом

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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«Известия» выяснили, как культурные институции России реагируют на непростую ситуацию с коронавирусом.

В Государственной Третьяковской галерее, где всегда можно было увидеть школьников, отменены детские групповые экскурсии. По словам заместителя гендиректора по развитию Татьяны Мрдуляш, это распоряжение департамента образования Москвы.

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Она отметила, что галерея продолжает работать и с Китаем, и с Италией, а также везет выставки в Финляндию и Францию. Вместе с тем, отметила Мрдуляш, в залах стало меньше иностранцев и вообще нет китайских туристов.

«Наверное, в перспективе коронавирус скажется на общих показателях. Да, это форс-мажор, который никто не учитывал при планировании года и не мог предвидеть», — заявила она.

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что музей не намерен отказываться от планов проведения выставок китайского искусства и молодых корейских художников.

А в пресс-службе Музеев Кремля заявили, что не огорчатся снижению туристического потока, поскольку популярность кремлевских музеев пагубно сказывается на их сохранности.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Карантинная галерея: как главные культурные площадки страны реагируют на COVID-19

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