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В Камеруне зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

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Фото: REUTERS/Josiane Kouagheu
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Власти Камеруна подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает агентство Reuters.

Согласно опубликованным данным, инфицирован 58-летний гражданин Франции. Отмечается, что он прибыл в столицу Камеруна Яунде 24 февраля.

По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции достигло 423 человек, из них 23 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Скончались шесть мужчин и одна женщина, большинству жертв было больше 80 лет.

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5 марта стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Боснии и Герцеговине.

В тот же день первый человек в Великобритании скончался от коронавируса. Власти не стали раскрывать личность человека, однако, в больнице сообщили, что это пожилой пациент и сейчас минздрав Англии разыскивает всех людей, которые могли контактировать с погибшим.

4 марта первый случай коронавируса SARS-CoV-2 диагностирован в Польше. Местные чиновники тоже отказались раскрывать какую-либо информацию о пациенте и его семье.

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась более чем в 70 странах. Самая сложная эпидемиологическая ситуация Италии, Иране и Южной Корее.

коронавирус

Эпидемия коронавируса началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019.

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