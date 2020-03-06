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Число заразившихся коронавирусом в Германии превысило 500 человек

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По состоянию на 6 марта число людей, зараженных вирусом SARS-CoV-2, достигло 534 человек. Об этом сообщили в научно-исследовательском институте имени Роберта Коха (RKI).

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Таким образом, за сутки число инфицированных увеличилось на 185 человек, что стало рекордом с момента распространения коронавируса в ФРГ.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в земле Северный Рейн — Вестфалия, где числится 281 пациент. Чуть меньше случаев зарегистрировано в Баден-Вюртемберге (91) и Баварии (79). Нет заболевших пока только в одной земле из 16 — Саксонии-Анхальт.

В институте уверяют, что риск заражения пневмонией COVID-19, вызываемой вирусом, остается низким.

Ранее в марте власти Германии запретили экспорт медицинских средств защиты. Немецкие специалисты призывают соблюдать меры личной гигиены и отказаться от близких контактов с другими, особенно с пациентами.

Этому совету, очевидно, последовал глава МВД Хорст Зеехофер, отказавшийся пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель при встрече.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 6 марта, только в КНР от заболевания скончались 3042 человека, заразились более 80 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы в 58 странах.

коронавирус

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.

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