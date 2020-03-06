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В Италии призвали сограждан не ездить в Россию из-за мер по COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Посольство Италии рекомендовал итальянцам воздержаться от посещения России при наличии симптомов простуды, кашля, повышенной температуры или гриппа. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте итальянской дипмиссии в Москве в пятницу, 6 марта.

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В дипмиссии указали, что российские власти для предотвращения распространения пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, «принимают все более строгие меры». Так, с 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин предписал всем прибывшим из Италии, Китая, Южной Кореи, Ирана, Германии, Франции и Испании в обязательном порядке самоизолироваться на 14 дней.

«В свете данных обстоятельств и возможного применения аналогичных мер в других городах страны путешественникам рекомендуется проанализировать степень необходимости поездки в Российскую Федерацию в этот период, в особенности если они не проживают в этой стране или так или иначе не имеют возможности провести весь период карантина по адресу своего пребывания в РФ», — отмечается в сообщении.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ

Ранее, 4 марта, чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в России Паскуале Терраччано поделился с «Известиями» мнением о влиянии коронавируса на итальянскую экономику и о долгосрочных визах для россиян. Он посоветовал лицам, которые хотят посетить Италию, проверять информацию о положении регионов и о развитии чрезвычайных ситуаций на портале департамента гражданской защиты. Ранее, 25 февраля, посольство России в этой стране рекомендовало согражданам не ездить на север Италии из-за распространения COVID-19.

Кроме того, российская дипмиссия в Италии попросила россиян, которые находятся на итальянской территории, сообщать свои личные данные при симптомах коронавируса или попадании в карантинные зоны.

Газета La Repubblica со ссылкой на главу департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли сообщает 6 марта, что общее число случаев заражения коронавирусом в стране составляет 3296 человек. Выздоровели 414 пациентов, а жертвами болезни стали 148 человек.

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