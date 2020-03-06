Utair временно сократила число рейсов в Италию из-за коронавируса

Аавиакомпания Utair приняла решение сократить количество перелетов между Москвой и Миланом из-за распространения коронавируса. В пятницу, 6 марта, соответствующее уведомление появилось на официальном сайте компании.

С 6 по 17 марта перевозчик планирует оставить только в расписании два рейса в неделю: по средам и воскресеньям.

«Безопасность пассажиров имеет для нас первостепенное значение. Авиакомпания заранее приняла меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. С 1 февраля Utair проводит еженедельную дезинфекцию всех самолетов на международных и внутренних рейсах. Каждый самолет компании, который сейчас прилетает во Внуково из Милана и Берлина, проходит дополнительную дезинфекцию», — заявил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Кроме того, Utair предлагает пассажирам отмененных рейсов вернуть деньги за билеты и перенести полет на другие даты.

Отмечается, что обмен или возврат билетов возможен даже по невозвратным тарифам.

В авиакомпании подчеркивают, что на текущий момент на рейсах Utair не было выявлено случаев заражения коронавирусом. В каждом самолете есть защитные маски, и чтобы их получить, пассажиры могут обратиться к бортпроводникам.

Ранее в этот же день посольство Италии рекомендовало итальянцам воздержаться от посещения России при наличии симптомов простуды, кашля, повышенной температуры или гриппа. Согласно последним данным в стране выявлено более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом.

5 марта стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановит полеты в Гонконг. В свою очередь, S7 продлила приостановку полетов в Китай из-за угрозы коронавируса. А 3 марта южнокорейский перевозчик Korean Air приостановил полеты из Сеула в Москву и Владивосток.

В конце декабря в китайском Ухане произошла вспышка нового коронавируса (SARS-CoV-2), вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019. Болезнь распространилась уже более чем в 70 странах.

По последним данным, количество погибших от коронавируса только в Китае увеличилось до 3042, всего заразившихся в стране 80 552 человека.