Ларнака, здравствуйте: Кипр возобновит выдачу турвиз россиянам с 1 марта

Кипр возобновит оформление туристических виз гражданам России с марта. Об этом «Известиям» заявили в посольстве страны в Москве . Там уточнили: процесс подачи документов на визу полностью перейдет в онлайн формат, заявку нужно будет регистрировать в электронном виде через веб-сайты посольства и консульств. По прибытии на Кипр у граждан РФ запросят отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. При этом сертификат о вакцинировании его не заменит , нужен будет именно результат теста. В Росавиации «Известиям» заявили, что регулярное пассажирское авиасообщение с Кипром по-прежнему не восстановлено. Представители туротрасли РФ отметили, что после того, как посольство Кипра возобновит выдачу турвиз, спрос на Средиземноморье начнет расти и достигнет пика ближе к маю .

Весенний остров

В середине января замминистра туризма Кипра Саввас Пердиос заявил, что с 1 марта 2021 года Кипр снимет нынешние ограничения на поездки для граждан 56 стран, включая Россию . Проходить 14-дневную самоизоляцию/карантин не придётся, уточнили «Известиям» в посольстве Кипра в Москве.

Однако даже после заявления замминистра страна не спешила с выдачей виз — до последнего не было понятно, будет ли Кипр оформлять новые туристические разрешения или пустит в страну только владельцев уже действующих виз.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин уточнил «Известиям», что получить кипрские визы на данный момент невозможно, кроме исключительных случаев: медицина, работа, учеба и воссоединение семьи.

Однако в посольстве Кипра «Известия» заверили, что начнут выдачу туристических виз в ближайшее время.

— После вступления в силу плана действий, объявленного замминистра туризма (то есть уже с марта. — «Известия») туристические визы будут выдаваться, как и раньше , всем имеющим на это право гражданам России, — заявили «Известиям» в посольстве островной республики.

Ларнака, здравствуйте1 Здание посольства Республики Кипр в Москве Фото: commons.wikimedia.org/NVO

Там также подчеркнули, что процесс оформления заявки будет осуществляться в электронном виде через веб-сайты кипрского диппредставительства и консульств. Для всех желающих посетить страну создана электронная платформа cyprusflightpass, заполнить заявление на въезд в республику можно будет через нее.

В посольстве Кипра также отметили, что сертификат о вакцинации «никоим образом не может заменить отрицательный результат ПЦР-теста» . Поэтому прохождение этой процедуры по-прежнему будет необходимым условием для въезда в страну.

— Ведь до сих пор нет официальных данных о том, что прошедший вакцинацию человек не заражен вирусом и не передает его , — пояснили в диппредставительстве. — По прибытии на Кипр граждане России должны предъявить отрицательный результат проведенного не ранее, чем за 72 часа до вылета, ПЦР-теста на COVID. В зависимости от эпидемиологических показателей может потребоваться пройти тест по прибытии в аэропорт.

В посольстве РФ на Кипре «Известиям» подтвердили, что Ларнака обсуждает возможность снятия ограничений для российских туристов. А пока эти меры не вступили в силу, Россия остается в категории С , что предполагает въезд только для отдельных категорий граждан, сдачу ПЦР-теста перед въездом на Кипр и 14-дневную самоизоляцию.

— Предполагается, что в зависимости от эпидемиологической ситуации Россия будет относиться только к так называемым зеленой, оранжевой или красной категориям стран. Окончательное решение на настоящий момент еще не принято, — уточнили в посольстве.

Ларнака, здравствуйте2 Порт Гирне, ТРСК Фото: Global Look Press/imageBROKER/Christian Handl

Там также предупредили туристов, которые захотят посетить северную часть острова: в непризнанной Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) действуют жесткие ограничительные меры — при въезде туда необходимо предъявлять ПЦР-тест, по прибытии обязателен карантин за свой счет.

— Пересечение «зеленой линии» через пропускные пункты с севера на юг невозможно, а с юга на север не гарантировано. С учетом постоянно меняющейся эпидемиологической ситуации в ТРСК регулярно меняются и ограничительные меры и условия въезда, — подчеркнули в диппредставительстве РФ.

Надежда на небо

Несмотря на желание Кипра восстановить туротрасль, между Россией и островной республикой до сих пор не возобновлено регулярное пассажирское авиасообщение , выполняются только грузопассажирские чартерные перевозки для определенных категорий граждан — обладателей гражданства Кипра или вида на жительство, а также членов их семей, сотрудников дипломатических представительств, кипрских миссий международных организаций.

Еще в июне 2020 года возобновились авиаперелеты на Кипр только из 19 стран, включая Германию, Финляндию, Израиль, Грецию, Норвегию и другие, которые находятся в «зеленом списке» минздрава. Россия попала в «красный список», потому въезд на остров возможен только определенным категориям граждан.

Частичное возобновление авиасообщения между РФ и Кипром началось в конце осени — с 22 ноября «Аэрофлот» раз в неделю начал выполнять рейс Москва-Ларнака. С декабря возобновить полеты на Кипр намеревалась и «S7». Авиакомпании «Nordwind Airlines» и «Уральские авиалинии» планируют начать прямые чартерные рейсы в Ларнаку с марта.

В пресс-службе «S7» в ответ на запрос «Известий» подтвердили, что компания начала выполнять специальные чартерные грузопассажирские рейсы в декабре, «однако из-за недостаточно высокого спроса было принято решение перенести старт полетов на март».

— Поэтому это все еще рейсы только для тех категорий пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, — отметили в «S7».

«Известия» направили запросы в остальные авиакомпании.

Билеты на весенние рейсы можно приобрести уже сейчас: средняя стоимость полета в одну сторону на вторую половину марта — 11 тыс. рублей (бортом S7). Есть билеты и за 7 тыс. — такую цену предлагают «Уральские авиалинии».

— В настоящее время регулярные пассажирские полеты на Кипр не возобновлены. Точные сроки указать не представляется возможным . Решения о возобновлении полетов находится в компетенции Оперативного штаба при правительстве РФ, — заявили «Известиям» в Росавиации .

В пресс-службе оперштаба «Известиям» заявили, что продолжают «мониторинг эпидемиологической ситуации и работу над расширением списка стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение» . Об открытии перелетов в новые государства будет сообщено дополнительно, говорится в ответе штаба.

Председатель АТОР Майя Ломидзе пояснила «Известиям»: если поездки на Кипр будут открыты на тех же условиях, как и в Турцию или Арабские Эмираты, то спрос у россиян на данное направление будет высоким .

— В марте особого потока туристов не будет, потому что это — низкий сезон. Реальный спрос придет начиная с мая. Хотя я не исключаю, что часть туристов, настолько соскучившихся по Средиземноморью, будут готовы поехать с марта . Все будет зависеть от цен и условий въезда, пребывания, — отметила эксперт.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин подтвердил интерес росиян к Кипру.

— Спрос придется если не на март, то на май точно. Средиземноморское направление востребовано, осталось дождаться полного возобновления авиасообщения, — подчеркнул эксперт . — И нужно смотреть, как будет развиваться история с новым штаммом коронавируса, будет ли Кипр принимать какие-то меры в этой связи.

Вице-президент РСТ также не исключил, что с кипрской национальной визой россияне смогут посетить и Хорватию — по соглашению между Ларнакой и Загребом, страны взаимно признают визы друг-друга.

Хорватия наряду с Грецией открылась для россиян раньше других стран ЕС еще в июле прошлого года. Но посетить здешние курорты могли только те, у кого была ранее оформленная хорватская национальная или шенгенская виза — новые страна не выдавала.

В январе правительство Хорватии приняло пакет антиковидных мер, включая закрытие границ для иностранных туристов. Эти меры действуют до 15 февраля. Представители минтуризма страны уже заявили, что ожидают российских туристов летом.

Потери потерь

По подсчетам Associated Press, в 2019 году на туризм напрямую приходилось 13% экономики Кипра (свыше $2,85 млрд). В 2020 году потери отрасли составили свыше 85% от этой суммы , согласно оценкам Филокипроса Руссунидеса, генерального директора Кипрской гостиничной ассоциации. Он заметил, что подобного падения отрасль не фиксировала с 1974 года, со времен турецкого вторжения и разделения Кипра фактически на два государства.

Владелец островной сети отелей «Atlantica Sea Breeze» Панайотис Панайоту в беседе с «Известиями» заявил: по сравнению с показателями 2019 года, его заведения потеряли свыше 80% прибыли .

— Локдауны и строгие меры привели к тому, что более 75% отелей, ресторанов и других заведений, связанных с туризмом, были вынуждены закрыться или урезать штат . В денежном выражении ущерб от этого беспрецедентного кризиса превышает €1 млрд, — отметил представитель туриндустрии.

При этом он подчеркнул, что надеется на возвращение российских туристов, особенно на фоне того, что Великобритания закрыла границы для своих граждан , а они традиционно составляли большую часть отдыхающих на Кипре.

По оценкам замминистра туризма Кипра Савваса Пердиоса, на полное восстановление туротрасли на доковидном уровне может уйти до трех лет.