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Город, которого нет: турки-киприоты открывают часть курорта Вароша

Непризнанный Северный Кипр при поддержке Анкары идет на обострение конфликта с Республикой Кипр и Грецией
Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Город, которого нет: турки-киприоты открывают часть курорта Вароша
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2020-10-07 20:58:42
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В противостоянии Турции и Греции начинается новый этап. Власти непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра объявили о частичном открытии курортного района Вароша в Фамагусте — населенном пункте, который после турецкой оккупации части Кипра и раздела острова на две части 46 лет назад был разбомблен и разграблен, закрыт для посещения и неофициально объявлен «городом-призраком». На этот шаг ТРСК пошла при прямой поддержке Турции — единственного государства, признавшего суверенитет Северного Кипра. «Известия» разбирались в том, почему Тайип Реджеп Эрдоган идет на новое обострение отношений с Афинами, а заодно и Евросоюзом, шансы на вступление в который у Анкары продолжают стремиться к нулю.

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Руководство непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) объявило о новом шаге, который ставит под угрозу шансы на возобновление переговоров с Республикой Кипр по урегулированию. Уже с сегодняшнего дня власти ТРСК открывают доступ в курортный район Вароша — пригорода Фамагусты, который 46 лет назад, после вторжения на Кипр турецких войск, был разбомблен и разграблен, а позднее закрыт для посещения. Совет Безопасности ООН принял целый ряд резолюций, в соответствии с которыми в Варошу (по-турецки название района звучит как Мараш) могут вернуться только те жители, которые населяли город до 1974 года; в глобальной организации также предлагали передать этот район под управление Объединенных Наций.

При непосредственном участии Турции

По данным источников агентства Reuters на Кипре, план ТРСК предусматривает открытие для жителей полосы пляжа протяженностью около полутора километров. В настоящее время там можно зайти лишь на 200-метровый отрезок пляжа, а остальная территория обнесена уже проржавевшей колючей проволокой и охраняется турецкими солдатами (общая численность турецкого воинского контингента в северной части Кипра оценивается более чем в 30 тыс. человек). О возобновлении доступа к прилегающей к береговой линии территории площадью порядка 6 кв. км, где расположены некогда фешенебельные, а ныне заброшенные отели и жилые дома, речи не идет.

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Отдыхающие на открытой части пляжа Вароши

Отдыхающие на открытой части пляжа Вароши

Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Впрочем, это пока. О частичном открытии Вароши премьер-министр ТРСК Эрсин Татар объявлял в Анкаре на совместной с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции. Турецкий лидер тогда же пообещал властям ТРСК любую поддержку в их начинании и дал понять, что это — лишь первый шаг. «Надеемся, что весь Мараш будет открыт для использования после завершения нынешних работ и при соблюдении прав собственности», — заявил, в частности, Эрдоган.

Не исключено, что тема Вароши была поднята турецкой стороной в столь решительном ключе в связи с президентскими выборами в ТРСК, которые пройдут в ближайшее воскресенье. Во всяком случае официальный представитель правительства Республики Кипр Кирьякос Кусиос заявил, что «решительно осуждает» этот «спланированный в Анкаре предвыборный трюк». Объявивший о частичном открытии Вароши премьер Татар — один из участников борьбы за пост президента непризнанной республики. Во всяком случае нынешний руководитель ТРСК Мустафа Акинчи, добивающийся переизбрания, заявил о том, что участие Турции в ситуации по Вароше — это вмешательство в предвыборную борьбу с целью повысить шансы Татара на победу, пишет АР. Сам Акинчи говорит, что открытие Вароши должно осуществляться в соответствии с решениями ООН и нормами международного права.

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Заброшенные отели Вароши

Заброшенные отели Вароши

Фото: REUTERS

Непосредственное участие Турции в решении по Вароше может иметь и экономическую, и идеологическую подоплеку, допускает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипакадемии МИД РФ Владимир Аватков. «Турция наставляет руководство Северного Кипра на те действия, которые выгодны Турецкой Республике. В интересах Анкары тут может быть экономическая составляющая — очевидно же, кто будет застраивать этот курорт, — полагает он. — Но при этом надо помнить, что в нынешней внешней политике Анкары значительное место отводится продвижению собственного идейно-ценностного проекта в мире, за которым, по мнению Турции, должна следовать экономика. То есть если Турция будет демонстрировать поддержку определенным государствам или тем, кого она считает государствами, то в дальнейшем, по ее мнению, это будет позитивно сказываться и на экономике. То есть речь идет об идеологических действия, которые могут дать экономические результаты».

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«Неприемлемая ситуация»

Откровенное провокационные действия ТРСК и Эрдогана вызвали совершенно ожидаемую реакцию со стороны других заинтересованных игроков. Так, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис назвал эти действия «совершенно неприемлемой ситуацией». Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель заявил, что план Анкары является «серьезным нарушением» принятого под эгидой ООН соглашения о прекращении огня на Кипре. «Это увеличит трения и затруднит достижение договоренностей по особенно сложной для всех нас ситуации в Восточном Средиземноморье», — добавил дипломат, выступая в Европарламенте 7 октября и имея в виду чуть затормозившийся, но определенно далекий от разрешения конфликт, связанный с территориальными спорами и правами на добычу природных ископаемых на шельфе, принципиальными участниками которого являются Турция и Греция с Республикой Кипр.

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Женщины смотрят через ограждение на закрытую часть Вароши

Женщины смотрят через ограждение на закрытую часть Вароши

Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou
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В МИД России считают недопустимыми решения об открытии части Вароши. «Односторонние действия, нарушающие ранее принятые резолюции Совета Безопасности ООН (...), создают дополнительные сложности для возобновления переговорного процесса по кипрской проблематике. Российская Федерация как постоянный член Совбеза ООН остается приверженной одобренным этими резолюциями модальностям урегулирования и готова оказывать необходимое содействие в их реализации», — отмечается в комментарии дипломатического ведомства.

На Смоленской площади также полагают, что скорейший перезапуск переговоров «позволил бы создать конструктивную атмосферу, способствующую нахождению компромисса, в том числе и по вопросу Вароши». Правда, на готовность Республики Кипр к таким консультациям в свете последних событий рассчитывать особенно не приходится.

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Предупреждающая табличка на ограждении закрытой части Вароши

Предупреждающая табличка на ограждении закрытой части Вароши

Фото: Global Look Press/Hans-Werner Rodrian
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О необходимости возобновления прерванного в 2017 году диалога говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время сентябрьского визита на Кипр, приуроченного к 60-летию установления дипломатических отношений. Он заверил, что Москва готова содействовать налаживанию диалога с Турцией, но при условии, что ее попросят региональные игроки.

«Не видит свет в конце тоннеля»

Очевидно, что турецкое решение по Вароше явно не будет способствовать и продвижению переговоров по вступлению республики в Европейский союз. В опубликованном 6 октября ежегодном докладе Еврокомиссия отметила, что турецкое правительство само уничтожает национальную экономику, искореняет демократические институты и оказывает давление на судебную систему и свободу слова в стране. Как считают в ЕК, причина этих проблем — в избыточно централизованной системе власти в стране, где президент получает всё более широкие полномочия, пишет Deutsche Welle. «Переговоры по вступлению Турции (в ЕС), по сути, зашли в тупик», — признают в Еврокомиссии.

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Панорама города Вароши

Панорама города Вароши

Фото: commons.wikimedia.org
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Впрочем, Турция так давно — и безрезультатно — стремилась в Евросоюз, что сейчас, похоже, этот вопрос явно не рассматривается в Анкаре как приоритетный. «Турция с середины ХХ века стучится в европейские структуры и получает отказы и обещания — при том, что она раньше, до прихода к власти ныне правящей Партии справедливости и развития, соблюдала бОльшую часть требований Европейского союза, но она не видит света в конце тоннеля, — отметил в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Аватков. — И на сегодняшний день Анкара скорее исходит из того, что Евросоюз должен вступить в состав Турции, чем Турция — в состав ЕС».

Кроме того, говорит он, негативная реакция международного сообщества — в лице того же Евросоюза и ООН — Анкару не слишком интересует. По словам Аваткова, «Турция в целом действует в мире исходя из того, что она является мировой державой и все должны следовать ее логике».

Справка «Известий»

Фамагуста по праву считается одним из самых загадочных кипрских городов. Наряду с названием Фамагуста, которое закрепилось в западноевропейских языках, есть греческий вариант — Аммохостос («затерянный в песках») и турецкий — Газимагуса. Когда Кипр обрел независимость в 1960 году, Фамагуста стала административным центром с двумя муниципалитетами — греческим и турецким. Городской порт был самым загруженным на острове. К 70-м Фамагуста превратилась в крупнейший туристический центр Средиземноморья. А в его курортный район Вароша съезжались знаменитости и голливудские звезды, чтобы как следует отдохнуть. Тут расслаблялись и Элизабет Тейлор, и Пол Ньюман. Население Фамагусты насчитывало 60 тыс. человек, а летом с туристами показатель достигал 100 тыс. В июле 1974 года правящая военная хунта в Греции организовала госпереворот на Кипре, чтобы присоединить остров. Турция в ответ под предлогом восстановления порядка высадила на Кипре войска, однако в итоге просто оккупировала северную часть острова. Вскоре военный режим в Афинах пал, на Кипре было объявлено прекращение огня. Тем не менее 14 августа в Фамагусту прибыл турецкий десант, Вароша подверглась бомбардировке. Жителям дали сутки на то, чтобы оставить город. Затем район окружили забором с колючей проволокой и взяли под охрану, с тех пор он закрыт для посещения. Нарушителям грозит штраф. Доступ туда имеют миротворцы ООН и турецкие военные.

В 1977 году шведский журналист Ян Олаф Бенгтсон увидел Варошу через пост наблюдения и заявил: «Асфальт на улицах потрескался от жары, и вдоль тротуаров растут кусты. Сегодня, в сентябре 1977 года, столы к завтраку все еще накрыты, белье сушится, а лампы горят. Фамагуста — город-призрак». Вароша защищена резолюцией 550 Совета Безопасности ООН 1984 года. В ней указано, что район может быть заселен только его законными жителями. С тех пор не раз звучали предложения обеих сторон открыть Варошу, однако условия они так и не могут согласовать. В феврале 2020 года там прошло первое с 1974 года мероприятие — круглый стол — с участием турецких официальных лиц, которые обсуждали судьбу района и планы по его открытию. Кипрская сторона тогда заявила протест.

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