Город, которого нет: турки-киприоты открывают часть курорта Вароша

В противостоянии Турции и Греции начинается новый этап. Власти непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра объявили о частичном открытии курортного района Вароша в Фамагусте — населенном пункте, который после турецкой оккупации части Кипра и раздела острова на две части 46 лет назад был разбомблен и разграблен, закрыт для посещения и неофициально объявлен «городом-призраком». На этот шаг ТРСК пошла при прямой поддержке Турции — единственного государства, признавшего суверенитет Северного Кипра. «Известия» разбирались в том, почему Тайип Реджеп Эрдоган идет на новое обострение отношений с Афинами, а заодно и Евросоюзом, шансы на вступление в который у Анкары продолжают стремиться к нулю.

Руководство непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) объявило о новом шаге, который ставит под угрозу шансы на возобновление переговоров с Республикой Кипр по урегулированию. Уже с сегодняшнего дня власти ТРСК открывают доступ в курортный район Вароша — пригорода Фамагусты, который 46 лет назад, после вторжения на Кипр турецких войск, был разбомблен и разграблен, а позднее закрыт для посещения. Совет Безопасности ООН принял целый ряд резолюций, в соответствии с которыми в Варошу (по-турецки название района звучит как Мараш) могут вернуться только те жители, которые населяли город до 1974 года; в глобальной организации также предлагали передать этот район под управление Объединенных Наций.

При непосредственном участии Турции

По данным источников агентства Reuters на Кипре, план ТРСК предусматривает открытие для жителей полосы пляжа протяженностью около полутора километров. В настоящее время там можно зайти лишь на 200-метровый отрезок пляжа, а остальная территория обнесена уже проржавевшей колючей проволокой и охраняется турецкими солдатами (общая численность турецкого воинского контингента в северной части Кипра оценивается более чем в 30 тыс. человек). О возобновлении доступа к прилегающей к береговой линии территории площадью порядка 6 кв. км, где расположены некогда фешенебельные, а ныне заброшенные отели и жилые дома, речи не идет.

Город, которого нет_1 Отдыхающие на открытой части пляжа Вароши Фото: REUTERS/Murad Sezer

Впрочем, это пока. О частичном открытии Вароши премьер-министр ТРСК Эрсин Татар объявлял в Анкаре на совместной с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции. Турецкий лидер тогда же пообещал властям ТРСК любую поддержку в их начинании и дал понять, что это — лишь первый шаг. «Надеемся, что весь Мараш будет открыт для использования после завершения нынешних работ и при соблюдении прав собственности», — заявил, в частности, Эрдоган.

Не исключено, что тема Вароши была поднята турецкой стороной в столь решительном ключе в связи с президентскими выборами в ТРСК, которые пройдут в ближайшее воскресенье. Во всяком случае официальный представитель правительства Республики Кипр Кирьякос Кусиос заявил, что «решительно осуждает» этот «спланированный в Анкаре предвыборный трюк». Объявивший о частичном открытии Вароши премьер Татар — один из участников борьбы за пост президента непризнанной республики. Во всяком случае нынешний руководитель ТРСК Мустафа Акинчи, добивающийся переизбрания, заявил о том, что участие Турции в ситуации по Вароше — это вмешательство в предвыборную борьбу с целью повысить шансы Татара на победу, пишет АР. Сам Акинчи говорит, что открытие Вароши должно осуществляться в соответствии с решениями ООН и нормами международного права.

Город, которого нет_2 Заброшенные отели Вароши Фото: REUTERS

Непосредственное участие Турции в решении по Вароше может иметь и экономическую, и идеологическую подоплеку, допускает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипакадемии МИД РФ Владимир Аватков. «Турция наставляет руководство Северного Кипра на те действия, которые выгодны Турецкой Республике. В интересах Анкары тут может быть экономическая составляющая — очевидно же, кто будет застраивать этот курорт, — полагает он. — Но при этом надо помнить, что в нынешней внешней политике Анкары значительное место отводится продвижению собственного идейно-ценностного проекта в мире, за которым, по мнению Турции, должна следовать экономика. То есть если Турция будет демонстрировать поддержку определенным государствам или тем, кого она считает государствами, то в дальнейшем, по ее мнению, это будет позитивно сказываться и на экономике. То есть речь идет об идеологических действия, которые могут дать экономические результаты».

«Неприемлемая ситуация»

Откровенное провокационные действия ТРСК и Эрдогана вызвали совершенно ожидаемую реакцию со стороны других заинтересованных игроков. Так, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис назвал эти действия «совершенно неприемлемой ситуацией». Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель заявил, что план Анкары является «серьезным нарушением» принятого под эгидой ООН соглашения о прекращении огня на Кипре. «Это увеличит трения и затруднит достижение договоренностей по особенно сложной для всех нас ситуации в Восточном Средиземноморье», — добавил дипломат, выступая в Европарламенте 7 октября и имея в виду чуть затормозившийся, но определенно далекий от разрешения конфликт, связанный с территориальными спорами и правами на добычу природных ископаемых на шельфе, принципиальными участниками которого являются Турция и Греция с Республикой Кипр.

Город, которого нет_3 Женщины смотрят через ограждение на закрытую часть Вароши Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou

В МИД России считают недопустимыми решения об открытии части Вароши. «Односторонние действия, нарушающие ранее принятые резолюции Совета Безопасности ООН (...), создают дополнительные сложности для возобновления переговорного процесса по кипрской проблематике. Российская Федерация как постоянный член Совбеза ООН остается приверженной одобренным этими резолюциями модальностям урегулирования и готова оказывать необходимое содействие в их реализации», — отмечается в комментарии дипломатического ведомства.

На Смоленской площади также полагают, что скорейший перезапуск переговоров «позволил бы создать конструктивную атмосферу, способствующую нахождению компромисса, в том числе и по вопросу Вароши». Правда, на готовность Республики Кипр к таким консультациям в свете последних событий рассчитывать особенно не приходится.

Город, которого нет_4 Предупреждающая табличка на ограждении закрытой части Вароши Фото: Global Look Press/Hans-Werner Rodrian

О необходимости возобновления прерванного в 2017 году диалога говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время сентябрьского визита на Кипр, приуроченного к 60-летию установления дипломатических отношений. Он заверил, что Москва готова содействовать налаживанию диалога с Турцией, но при условии, что ее попросят региональные игроки.

«Не видит свет в конце тоннеля»

Очевидно, что турецкое решение по Вароше явно не будет способствовать и продвижению переговоров по вступлению республики в Европейский союз. В опубликованном 6 октября ежегодном докладе Еврокомиссия отметила, что турецкое правительство само уничтожает национальную экономику, искореняет демократические институты и оказывает давление на судебную систему и свободу слова в стране. Как считают в ЕК, причина этих проблем — в избыточно централизованной системе власти в стране, где президент получает всё более широкие полномочия, пишет Deutsche Welle. «Переговоры по вступлению Турции (в ЕС), по сути, зашли в тупик», — признают в Еврокомиссии.

Город, которого нет_5 Панорама города Вароши Фото: commons.wikimedia.org

Впрочем, Турция так давно — и безрезультатно — стремилась в Евросоюз, что сейчас, похоже, этот вопрос явно не рассматривается в Анкаре как приоритетный. «Турция с середины ХХ века стучится в европейские структуры и получает отказы и обещания — при том, что она раньше, до прихода к власти ныне правящей Партии справедливости и развития, соблюдала бОльшую часть требований Европейского союза, но она не видит света в конце тоннеля, — отметил в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Аватков. — И на сегодняшний день Анкара скорее исходит из того, что Евросоюз должен вступить в состав Турции, чем Турция — в состав ЕС».

Кроме того, говорит он, негативная реакция международного сообщества — в лице того же Евросоюза и ООН — Анкару не слишком интересует. По словам Аваткова, «Турция в целом действует в мире исходя из того, что она является мировой державой и все должны следовать ее логике».