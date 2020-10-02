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ЕС «дал шанс» Турции и решил не вводить санкции из-за ситуации с Кипром

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Евросоюз пока не будет вводить санкции против Турции, так как хочет дать Анкаре «шанс на политический диалог» с Кипром, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита лидеров стран ЕС.

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«Мы решили, что хотим дать шанс политическому диалогу в общих интересах. С другой стороны, мы выразили приверженность нашим ценностям и полную солидарность с Грецией и Кипром», — сказал 2 октября на пресс-конференции Мишель.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС может ввести ограничения из-за действий Турции в любой момент.

Французский лидер Эммануэль Макрон, комментируя итоги первого дня саммита также отметил, что санкции против Анкары могут ввести в декабре, если подвижек в урегулировании с Кипром и Грецией не будет, пишет ТАСС.

В прошлом году Турция начала геологическую разведку и бурение на шлейфе Кипра в Средиземном море, что вызвало возмущение Афин. Страны ЕС в январе предлагали ввести санкции.

В августе противостояние Греции и Турции, вызванное территориальными спорами и борьбой за права на шельфовую добычу, вышло на новый уровень. Фрегат греческих ВМС создал помехи турецкому исследовательскому судну Oruç Reis.

Тогда глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Анкару прекратить буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не откажется от геологоразведки в Средиземном море.

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