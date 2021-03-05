Посадочный укол: восстановят ли ковидные паспорта туризм в ЕС

Зеленый паспорт Евросоюза будет выдаваться, вероятнее всего, только тем, кто пройдет вакцинацию одобренным в ЕС препаратом. Об этом «Известиям» заявил высокопоставленный источник в одном из европейских правительств . Страны объединения договорились к концу марта представить образец документа, который позволит, прежде всего, его гражданам свободно передвигаться внутри ЕС. Как рассказали в европейских кругах, из-за того что препарат «Спутник V» пока не получил одобрение агентства по лекарственным препаратам (ЕМА), вопрос с допуском российских туристов остается открытым. Кроме того, ситуация с COVID в самом Евросоюзе только обостряется, заявили «Известиям» в ВОЗ. Некоторые члены объединения закрывают границы даже между собой .

Детали прорабатываются

17 марта Брюссель должен предложить закон о создании цифрового зеленого паспорта (Green Pass) . По словам главы Еврокомисии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, документ в электронном виде будет включать информацию не только о прививках, но и о тестах на наличие вируса или антител. Зеленый паспорт с нетерпением ждет туристическая отрасль Европы в надежде спасти летний сезон. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: с помощью ковидных паспортов в ЕС смогут попасть даже граждане из третьих стран. В МИД Германии «Известиям» подтвердили, что активно работают над разработкой документа. Тем не менее пока говорить о перспективах въезда российских граждан в страны объединения несвоевременно.

Как заявил «Известиям» высокопоставленный источник в одном из европейских правительств, «Green Pass» будет выдаваться, скорее всего, только тем, кто прошел вакцинацию одобренным в ЕС препаратом . Российская вакцина «Спутник V», по словам собеседника, будет причиной для выдачи документа только после решения Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА). Напомним, несмотря на то что многие страны ЕС проявили к вакцине НИЦЭМ им. Гамалеи интерес, она всё еще ждет результатов исследований ЕМА. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) 4 марта заявили, что ЕМА начало экспертизу регистрационного досье «Спутника V» . О том, что агенство оценит соответствие препарата стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству, сообщили и в пресс-релизе самого агентства. О сроках подачи заявки на разрешение запустить продажу вакцины сообщится позже.

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Ряд государств тем временем, не дожидаясь результатов, уже провели переговоры напрямую с поставщиком и одобрили российский препарат на национальном уровне . Вслед за Венгрией это сделали Словакия и Молдавия. Президент Чехии Милош Земан лично попросил главу РФ Владимира Путина отправить в страну «Спутник V».

О том, что Австрия намерена не только закупать российский препарат, но и наладить его производство, заявил 2 марта канцлер страны Себастьян Курц , который ранее уже провел переговоры с российским президентом. При этом Вена считается одним из главных лоббистов идеи о зеленых паспортах. Тем не менее в пресс-службе главы австрийского правительства на запрос «Известий» о возможности допуска российских туристов после введения зеленых паспортов не смогли предоставить развернутый ответ.

— Вопрос о том, на какую зону будет распространяться данный документ, пока остается открытым, — подчеркнул представитель кабинета Себастьяна Курца.

В МИД Испании, которая в наибольшей степени заинтересована в возобновлении летнего туризма, «Известиям» заявили, что детали пока обсуждать рано .

Посадочный укол2 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Hugo Amaral

— Мы надеемся, что зеленые паспорта удастся ввести к лету . Еще в декабре премьер-министр Педро Санчес продвигал эту инициативу в ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. — «Известия»). При этом мы придерживаемся позиции, что документ должен быть унифицированным, чтобы каждая страна не разрабатывала свою собственную формулу, — заявил «Известиям» представитель ведомства.

Что касается допуска российский туристов, по его словам, Испания будет выступать за консолидированный подход с ЕС. Пока детали прорабатываются .

Вирус, у нас проблемы

Помимо Испании из южных государств Евросоюза российской вакциной частично заинтересовалась Италия . О том, что Рим направит в РФ двух инспекторов для проверки предприятий — производителей препарата от коронавируса «Спутник V» в интервью газете Corriere della Sera заявил главный врач итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani Франческо Вайя. Советник по здравоохранению столичного правительства Алессио д’Амато рассказал российским СМИ, что руководство области Лацио уже определило потенциально возможные предприятия для производства «Спутника V», в получении которого там крайне заинтересованы.

Однако в европейских кругах бытует мнение, что из-за попыток некоторых стран объединения вести переговоры напрямую с поставщиками, проект с зелеными паспортами может провалиться . Дипломат ЕС заявил в беседе с The Telegraph, что вакцины, одобренные правительствами стран союза на национальном уровне, будет невозможно сертифицировать на уровне ЕС, поэтому идея с Green Pass «не сулит ничего хорошего».

Кроме того, пока процесс вакцинации в Евросоюзе нельзя назвать крайне успешным . СNN сообщил том, что единая стратегия в отношении вакцины для 27 стран проваливается, поскольку государства-члены обращаются к производителям за пределами ЕС, чтобы ускорить вакцинацию, страдающую от проблем с поставками, контрактных разногласий и вялого развертывания кампании. В СМИ ссылаются на статистику ВОЗ, согласно которой, только 5,5% из 447 млн жителей ЕС получили первую дозу вакцины . Опрос, приведенный в издании Politico, показал: почти 51% немцев, 35% французов и 24% шведов считают, что Евросоюз плохо справился с внедрением вакцины. Тем временем, как заявили «Известиям» в ВОЗ, ситуация с COVID-19 в регионе обостряется.

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— Хотя количество новых зарегистрированных случаев в Европе сократилось почти вдвое с конца 2020-го, число новых случаев сейчас в 10 раз выше, чем в мае прошлого года . В большинстве стран сохраняется очень высокий уровень заражения. И чем больше времени уходит на вакцинацию тех, кто подвергается наибольшему риску, тем больше возможностей мы даем вирусу, чтобы он мог уклониться от наших вакцин и других способов борьбы, — заявили «Известиям» в пресс-службе регионального европейского бюро ВОЗ.