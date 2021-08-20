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Открыть Америку: туры в Доминикану продаются по цене Турции

И какие еще страны могут подешеветь для путешественников из России
Фото: Global Look Press/Frauke Scholz
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Открыть Америку: туры в Доминикану продаются по цене Турции
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2021-08-19 17:02:11
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Спрос на путевки в Доминиканскую Республику вырос на 225% по сравнению с 2019 годом, сообщили «Известиям» туроператоры. Есть предложения недельных туров на двоих всего за 117 тыс. рублей — отдых в пятизвездочном отеле Турции и Египта может выйти дороже, утверждают в Ассоциации туроператоров России. Не исключено, что конкуренция вынудит еще один Карибский остров — Кубу — предложить россиянам более лояльные условия въезда, в частности отменить двойное ПЦР-тестирование. С 27 августа Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные полеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею. К слову, последние две страны пока наших туристов не ждут.

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Безлимитные страны

Чехия и Южная Корея российских туристов пока не принимают — для посещения этих стран у гражданина РФ должны быть серьезные основания (воссоединение с семьей, лечение и т.п.). Зато Доминикана стала второй после Турции страной, которая не установила лимит на чартерные авиаперевозки, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

— Турция и Доминикана сейчас в выигрышном положении, потому что ограничений на рейсы нет, а правила въезда для туристов в отличие от ряда стран просты и понятны. В случае Доминиканы не нужно даже делать ПЦР-тест или предоставлять сертификат о вакцинации, — сказал он.

С момента открытия 9 августа регулярного авиасообщения между Россией и Доминиканской Республикой рейсы вылетают со стопроцентной загрузкой — такого не было и в 2019 году, уточнил Дмитрий Горин. При этом выросла и глубина продаж — есть даже покупатели новогодних туров. По данным «Интуриста», спрос на путевки в Доминикану взлетел на 225% по сравнению с сезоном 2019 года.

Доминикана
самолет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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— Летние продажи Доминиканы в 2021 году уже догнали показатели благополучного 2019-го и, судя по динамике, смогут превзойти их в 2,5 раза. В данный момент около 50% туров продаются с заездами в ближайший месяц. Еще около 35% — с заездами в октябре и ноябре, и 15% туристов планируют провести на побережье Атлантического океана и Карибского моря новогодние праздники, — рассказали в пресс-службе компании.

Если в предстоящем зимнем сезоне популярные азиатские направления (Таиланд, Вьетнам, Бали и т.п.) так и не откроются для россиян, то при текущих объемах авиаперевозки в страны Карибского бассейна будут весьма востребованы, сообщили «Известиям» в компании Tez Tour. Высокий сезон на Карибах стартует именно осенью–зимой — в это время нет дождей, ураганов, а пляжи свободны от водорослей.

Есть шанс, что на уступки российским туристам пойдет прямой конкурент Доминиканы — Куба. Страна может пересмотреть решение о двойном ПЦР-тестировании для россиян, уверен Дмитрий Горин. Кубинские отели испытывают сложности с загрузкой, поэтому на рынке можно найти туры с ближайшими вылетами на привлекательных условиях, добавили в Tez Tour.

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Туры в Доминикану сейчас можно найти за 120–140 тыс. рублей на двоих — это сопоставимо с Турцией и Египтом, рассказал Дмитрий Горин. В такую сумму обойдется неделя в отеле «четыре звезды» с питанием «всё включено». А если только с завтраком, то цена составит 117 тыс. рублей. Таким образом, стоимость отдыха в Доминикане осталась на уровне 2019 года — несмотря на рост курса евро и доллара к рублю за время пандемии. Сохранить цены удалось благодаря полномасштабному возобновлению чартерных авиаперевозок: в перспективе Доминикана будет принимать около 20 рейсов в неделю из России, добавил вице-президент АТОР.

Сейчас цены на туры в Доминикану сопоставимы со стоимостью отдыха в брендовых пятизвездочных отелях турецкой Антальи в июле и августе — хотя обычно туры в Доминикану на 40–60% дороже. Минимальная стоимость путешествия на двоих составит 138 359 рублей на семь ночей в отель «четыре звезды» с питанием «всё включено». Средняя стоимость тура — 160 677 рублей на двоих на восемь ночей, — сообщили в «Интуристе».

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Можно — нельзя

В общей сложности российским туристам в карибском регионе доступны четыре направления — Доминикана, Куба, Мексика и Венесуэла, напомнил Дмитрий Горин. По-прежнему популярны Мальдивы, ОАЭ, Турция, а также Египет — перевозка в эту страну пока остается лимитированной.

Что касается Южной Кореи и Чехии, то ни о каких чартерах по этим направлениям речи не идет, поскольку российских туристов они не принимают. Хотя Чехия с 23 августа вводит для россиян более лояльные условия въезда, сейчас эта страна визы не выдает. В отличие от Венгрии, которая заменила нашим туристам Чехию, — сказал вице-президент АТОР.

16 августа чешское правительство приняло решение с 23 августа исключить Россию из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом. Прибытие гостей из стран, входящих в этот перечень, было возможно только в неотложных случаях.

Доминикана
Доминикана
Фото: Global Look Press/Martina Katz
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Дмитрий Горин напомнил, что каждая страна Евросоюза может самостоятельно определиться с тем, допускать ли на свою территорию российских туристов и на каких условиях. Наиболее лояльны Венгрия, Греция, Кипр, Болгария и Хорватия. Многие путешественники ждут возможности поехать во Францию, Испанию и Италию, но о смягчении условий въезда для россиян со стороны этих государств речи пока не идет.

Сохраняется неопределенность и с Юго-Восточной Азией. Сообщения о разрешении Таиландом въезда в некоторые города для россиян, вакцинированных «Спутником V», по словам вице-президента АТОР, не соответствуют действительности.

— Это заявление отдельно взятого чиновника, а не минздрава страны. Посольство Таиланда подтвердило, что сейчас этот вопрос рассматривается, но сроки признания «Спутника» неизвестны, — отметил он.

Дмитрий Горин добавил, что на данный момент российские туристы могут въехать в страну при условии соблюдения 14-дневного карантина. В зависимости от продолжительности поездки нужно сдать от двух до четырех платных тестов ПЦР и оплатить страховку с покрытием в $100 тыс. Кроме того, Россия официально не открывала авиасообщение с Таиландом.

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