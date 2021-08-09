Визу цель: АТОР обсуждает с Испанией и Италией правила въезда туристов
Ассоциация туроператоров России ведет диалог с Испанией и Италией по поводу унификации требований к путешественникам, рассказали «Известиям» в АТОР. Недавно они обратились также во Всемирную туристскую организацию при ООН (UNWTO) с призывом перезапустить международный туризм, не дожидаясь окончания пандемии. АТОР предлагает заранее проработать вопрос унификации правил въезда для всех путешественников, включая признание сертификатов о вакцинации и отмену карантина для привитых. В ВОЗ «Известиям» заявили, что в нынешних условиях карантин можно отменить и для тех, кто перенес заболевание. При этом в Европейской комиссии по туризму (ETC) «Известиям» сообщили, что поддерживают инициативу по унификации правил въезда.
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АТОР обратилась во Всемирную туристскую организацию при ООН и к другим представителям этой сферы стран Европы и Азии с предложениями по восстановлению международного выездного туризма в текущих условиях. Как рассказал «Известиям» вице-президент АТОР Дмитрий Горин, среди стран, которым поступило обращение, были в том числе Испания и Италия.
— Основной посыл к коллегам, с которыми мы плотно общаемся, это унификация требований к туристам и, соответственно, некие единые документы для свободного перемещения между странами. Кроме того, речь идет о возобновлении выдачи виз и восстановлении авиасообщения, — заявил Дмитрий Горин.
Туристы на площади Сан-Марко в Венеции, Италия
АТОР делает акцент на том, что подготовить туристическую сферу надо незамедлительно, еще до открытия границ. «Не исключено, что еще несколько лет мы будем путешествовать, предъявляя те или иные документы», — добавил вице-президент ассоциации в беседе с «Известиями».
Он отметил, что Рим и Мадрид уже делают шаги навстречу российским туристам, несмотря на закрытые границы и существующие пока сложности с признанием отечественной вакцины в ЕС. Выражается это в том, что итальянские и испанские представительства уже начали выдавать туристические визы гражданам РФ.
Напомним, испанский визовый центр с 1 июля принимает документы у россиян, которые обладали Шенгеном сроком от одного года. С мая 2021 года граждане РФ могут также продлевать итальянские визы, срок которых истек после 1 января 2020 года.
В посольстве Испании в Москве «Известиям» ранее заявляли, что так они хотят «избежать наплыва заявок в момент открытия границ и позволить российским туристам подготовиться заранее».
«Известия» направили запросы в минтуризма Испании и Италии, однако оперативного ответа получить не удалось.
Между тем не стоит забывать тот факт, что сегодня уже существуют зеленые туристические коридоры в Европу. Греция разрешила въезд россиянам в сентябре 2020 года и полностью отменила квоты в мае 2021-го. Сейчас российские туристы могут попасть также в Хорватию, Болгарию, Кипр и Венгрию.
— Наша инициатива нацелена на то, чтобы упростить процесс пересечения границ, формальности при регистрации на рейс и вселении в гостиницу через унифицированные документы. Именно поэтому мы обратились в UNWTO, которая объединяет представителей сферы туризма всех стран, — подчеркнул Дмитрий Горин.
На запрос «Известий» UNWTO не предоставили оперативный комментарий. Тем не менее в Европейской комиссии по туризму «Известиям» сообщили, что поддерживают инициативу по унификации правил въезда.
— Мы также призываем правительства ЕС посодействовать тому, чтобы стандарты и протоколы проверки были согласованы и скоординированы по всей Европе, чтобы избежать ненужных очередей в аэропортах и обеспечить удобство обслуживания пассажиров, — заявили «Известиям» в пресс-службе ETC.
Кроме того, в комиссии отметили, что ожидают скорейшего возвращения туристов из РФ, ведь 74% путешествий российских граждан приходятся на Европу. «Мы надеемся увидеть позитивные сдвиги в конце этого года: либо Россия войдет в список ЕС «безопасных стран», для которых сняты все ограничения, либо «Спутник V» получит одобрение EMA и ВОЗ», — отметили в ETC.
Послабления для туристов
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), как правило, именно в путешествиях видят причину всех бед. В конце июля европейское бюро организации совместно с Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) вовсе призывало закрыть возможности для туризма в связи с распространением штамма «дельта». Впрочем, сейчас в ВОЗ сообщили «Известиям», что они выступают за некоторые послабления для туристов.
— Такие ограничительные меры, связанные с поездками, как карантин и тестирование, могут быть ослаблены для людей с иммунитетом, включая тех, кто был полностью привит не менее чем за две недели до поездки, и тех, кто перенес заболевание в течение шести месяцев до поездки, — заявили «Известиям» в пресс-службе ВОЗ.
В организации объяснили, что эти лица подвержены более низкому риску заражения и, следовательно, не создают нагрузку на системы здравоохранения в стране пребывания. «Растет количество данных, свидетельствующих о том, что у них также меньше шансов заразить, поэтому они представляют меньший риск для жителей страны, в которую они въезжают», — заключили в ВОЗ.
Осознают неизбежность путешествий и правительства стран, в которых действуют крайне строгие ограничительные меры. Франция, граждане которой с 21 июля должны предоставлять паспорта здоровья даже при входе в спортзал, также задумалась о правилах для путешественников. Так, с 9 августа иностранные туристы смогут получать санитарные пропуска во Франции. «Это будет делаться в точности по той же процедуре, которая применяется в отношении граждан Франции», — заявил 5 августа государственный секретарь МИДа Жан-Батист Лемуан.
Напомним, «ковидный пропуск» в Пятой республике выдается на основе справки о полной вакцинации, негативного результата ПЦР-теста или справки, подтверждающей наличие антител. Это правило пока не касается проживающих в странах «красного списка» (в том числе и России). Даже граждане Франции, проживающие в таких государствах, получат возможность въезда на территорию страны лишь при условии наличия справки о вакцинации препаратами, признанными в Евросоюзе. Студентам из других стран, уже зарегистрированных в учебных заведениях, тем не менее разрешили приехать. «На следующей неделе мы сообщим, какими будут условия их въезда в страну», — сказал Жан-Батист Лемуан.
— Сертификат о вакцинации — это отличная инициатива для поддержки безопасного возобновления туризма. Нет сомнений в том, что вакцинация во всем мире — способ остановить пандемию и возобновить туризм, — заверили «Известия» в ETC.
Между тем, несмотря на сложности с одобрением российского препарата в ЕС, РФ и Евросоюз продолжают активно вести диалог по поводу взаимного признания сертификатов о вакцинации.