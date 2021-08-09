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Визу цель: АТОР обсуждает с Испанией и Италией правила въезда туристов

Почему отрасль настаивает на единых требованиях к путешественникам во всем мире
Фото: Global Look Press/Zhang Cheng
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Визу цель: АТОР обсуждает с Испанией и Италией правила въезда туристов
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2021-08-06 14:32:45
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Ассоциация туроператоров России ведет диалог с Испанией и Италией по поводу унификации требований к путешественникам, рассказали «Известиям» в АТОР. Недавно они обратились также во Всемирную туристскую организацию при ООН (UNWTO) с призывом перезапустить международный туризм, не дожидаясь окончания пандемии. АТОР предлагает заранее проработать вопрос унификации правил въезда для всех путешественников, включая признание сертификатов о вакцинации и отмену карантина для привитых. В ВОЗ «Известиям» заявили, что в нынешних условиях карантин можно отменить и для тех, кто перенес заболевание. При этом в Европейской комиссии по туризму (ETC) «Известиям» сообщили, что поддерживают инициативу по унификации правил въезда.

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АТОР обратилась во Всемирную туристскую организацию при ООН и к другим представителям этой сферы стран Европы и Азии с предложениями по восстановлению международного выездного туризма в текущих условиях. Как рассказал «Известиям» вице-президент АТОР Дмитрий Горин, среди стран, которым поступило обращение, были в том числе Испания и Италия.

— Основной посыл к коллегам, с которыми мы плотно общаемся, это унификация требований к туристам и, соответственно, некие единые документы для свободного перемещения между странами. Кроме того, речь идет о возобновлении выдачи виз и восстановлении авиасообщения, — заявил Дмитрий Горин.

Визу цель
Туристы на площади Сан-Марко в Венеции, Италия

Туристы на площади Сан-Марко в Венеции, Италия

Фото: Global Look Press/Alberto Lingria

АТОР делает акцент на том, что подготовить туристическую сферу надо незамедлительно, еще до открытия границ. «Не исключено, что еще несколько лет мы будем путешествовать, предъявляя те или иные документы», — добавил вице-президент ассоциации в беседе с «Известиями».

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Он отметил, что Рим и Мадрид уже делают шаги навстречу российским туристам, несмотря на закрытые границы и существующие пока сложности с признанием отечественной вакцины в ЕС. Выражается это в том, что итальянские и испанские представительства уже начали выдавать туристические визы гражданам РФ.

Напомним, испанский визовый центр с 1 июля принимает документы у россиян, которые обладали Шенгеном сроком от одного года. С мая 2021 года граждане РФ могут также продлевать итальянские визы, срок которых истек после 1 января 2020 года.

В посольстве Испании в Москве «Известиям» ранее заявляли, что так они хотят «избежать наплыва заявок в момент открытия границ и позволить российским туристам подготовиться заранее».

«Известия» направили запросы в минтуризма Испании и Италии, однако оперативного ответа получить не удалось.

Между тем не стоит забывать тот факт, что сегодня уже существуют зеленые туристические коридоры в Европу. Греция разрешила въезд россиянам в сентябре 2020 года и полностью отменила квоты в мае 2021-го. Сейчас российские туристы могут попасть также в Хорватию, Болгарию, Кипр и Венгрию.

— Наша инициатива нацелена на то, чтобы упростить процесс пересечения границ, формальности при регистрации на рейс и вселении в гостиницу через унифицированные документы. Именно поэтому мы обратились в UNWTO, которая объединяет представителей сферы туризма всех стран, — подчеркнул Дмитрий Горин.

Визу цель
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

На запрос «Известий» UNWTO не предоставили оперативный комментарий. Тем не менее в Европейской комиссии по туризму «Известиям» сообщили, что поддерживают инициативу по унификации правил въезда.

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— Мы также призываем правительства ЕС посодействовать тому, чтобы стандарты и протоколы проверки были согласованы и скоординированы по всей Европе, чтобы избежать ненужных очередей в аэропортах и ​​обеспечить удобство обслуживания пассажиров, — заявили «Известиям» в пресс-службе ETC.

Кроме того, в комиссии отметили, что ожидают скорейшего возвращения туристов из РФ, ведь 74% путешествий российских граждан приходятся на Европу. «Мы надеемся увидеть позитивные сдвиги в конце этого года: либо Россия войдет в список ЕС «безопасных стран», для которых сняты все ограничения, либо «Спутник V» получит одобрение EMA и ВОЗ», — отметили в ETC.

Послабления для туристов

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), как правило, именно в путешествиях видят причину всех бед. В конце июля европейское бюро организации совместно с Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) вовсе призывало закрыть возможности для туризма в связи с распространением штамма «дельта». Впрочем, сейчас в ВОЗ сообщили «Известиям», что они выступают за некоторые послабления для туристов.

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Эмблема Всемирной организации здравоохранения на входе в здание штаб-квартиры организации в Женеве.
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

— Такие ограничительные меры, связанные с поездками, как карантин и тестирование, могут быть ослаблены для людей с иммунитетом, включая тех, кто был полностью привит не менее чем за две недели до поездки, и тех, кто перенес заболевание в течение шести месяцев до поездки, — заявили «Известиям» в пресс-службе ВОЗ.

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В организации объяснили, что эти лица подвержены более низкому риску заражения и, следовательно, не создают нагрузку на системы здравоохранения в стране пребывания. «Растет количество данных, свидетельствующих о том, что у них также меньше шансов заразить, поэтому они представляют меньший риск для жителей страны, в которую они въезжают», — заключили в ВОЗ.

Осознают неизбежность путешествий и правительства стран, в которых действуют крайне строгие ограничительные меры. Франция, граждане которой с 21 июля должны предоставлять паспорта здоровья даже при входе в спортзал, также задумалась о правилах для путешественников. Так, с 9 августа иностранные туристы смогут получать санитарные пропуска во Франции. «Это будет делаться в точности по той же процедуре, которая применяется в отношении граждан Франции», — заявил 5 августа государственный секретарь МИДа Жан-Батист Лемуан.

Напомним, «ковидный пропуск» в Пятой республике выдается на основе справки о полной вакцинации, негативного результата ПЦР-теста или справки, подтверждающей наличие антител. Это правило пока не касается проживающих в странах «красного списка» (в том числе и России). Даже граждане Франции, проживающие в таких государствах, получат возможность въезда на территорию страны лишь при условии наличия справки о вакцинации препаратами, признанными в Евросоюзе. Студентам из других стран, уже зарегистрированных в учебных заведениях, тем не менее разрешили приехать. «На следующей неделе мы сообщим, какими будут условия их въезда в страну», — сказал Жан-Батист Лемуан.

Визу цель
Фото: Global Look Press/Rafael Henrique

— Сертификат о вакцинации — это отличная инициатива для поддержки безопасного возобновления туризма. Нет сомнений в том, что вакцинация во всем мире — способ остановить пандемию и возобновить туризм, — заверили «Известия» в ETC.

Между тем, несмотря на сложности с одобрением российского препарата в ЕС, РФ и Евросоюз продолжают активно вести диалог по поводу взаимного признания сертификатов о вакцинации.

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