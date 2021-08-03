Не мои документы: ФРГ вслед за Францией задумалась о паспорте здоровья

В Берлине обсуждается план введения паспортов здоровья (Green pass). Об этом «Известиям» заявили в городской палате депутатов. Несмотря на то что, по опросам, более половины граждан ФРГ всё же выступили за введение документа, в столице мобилизовались тысячи недовольных антикоронавирусными мерами и вышли на акцию протеста 1 августа. В результате 600 человек задержали, один мужчина погиб. Во Франции, где зеленые паспорта с 21 июля стали обязательными, манифестации также закончились потасовками . Акции против принудительной вакцинации и паспортов здоровья прошли в Швейцарии и Италии. Причина недоверия к иммунизации в ЕС кроется в ошибках при информировании о безопасности препаратов, считают опрошенные «Известиями» вирусологи.

Инакомыслящие

Зеленые паспорта в ЕС (аналогичные московским QR-кодам) изначально создавались только для облегчения путешествий в период пандемии. Однако некоторые европейские правительства решили расширить сферу применения Green pass и требовать их теперь не только на границе, но и на пороге кафе или спорт-зала . В ФРГ пока паспорта здоровья не ввели, многие политики тут жестко выступают против принудительной вакцинации. Тем не менее, как рассказал «Известиям» депутат берлинского ландтага (городская палата депутатов) Гуннар Линдеманн, такие планы у немецкого правительства на местном и федеральном уровне есть . В феврале, согласно опросу YouGov, более половины немцев поддержали паспорта здоровья.

Однако остальная половина всё же не преминула выразить свое недовольство. В первый день августа, когда протесты официально запретили, тысячи демонстрантов приняли участие в несогласованной акции против ограничений и вакцинации в Берлине. Идейным центром, как и всегда, выступило движение «Querdenken 711», название которого расшифровывается как «нестандартное мышление/инакомыслящие Штутгарта» (711 — телефонный код города). Именно там образовался клуб ковид-диссидентов и антипрививочников Германии.

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По данным правоохранительных органов, в протестах принимали участие по меньшей мере 5 тыс. граждан . Как рассказала «Известиям» студентка из Берлина Майя, полиция не справлялась с наплывом людей на демонстрации, поскольку их оказалось больше, чем было заявлено. Согласно официальным данным, 600 человек были задержаны, один протестующий погиб. По информации Bild, когда полицейские проверяли документы 49-летнего мужчины, тот почувствовал покалывание в руке и груди. А позже скончался в больнице.

— Я до сих пор в шоке от той агрессии, которая в этот раз исходила от полиции , — рассказала «Известиям» жительница Берлина Хайке, регулярно принимающая участие в акциях против правительственных мер из-за пандемии.

Тем нее менее жестокость проявлялась и с обратной стороны . По данным Tagesspiegel, журналист Йорг Райхель, давно преследуемый движением «Querdenken 711» за свои негативные статьи в адрес ковид-диссидентов, был избит на протесте.

Одним из катализаторов воскресных манифестаций стала новость о том, что ФРГ с 1 августа меняет требования к туристам — привитые только одной дозой путешественники старше 12 лет теперь должны предоставлять отрицательный тест или справку о недавно перенесенном заболевании.

— Стратегия федерального правительства в отношении пандемии продолжает основываться только на локдаунах. Хотя, согласно научным выводам и опыту других стран, это неэффективно. Конечно, на этом фоне проходят протесты , — заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте.

По его словам, митингующие также хотят избежать косвенной принудительной вакцинации. «Я могу понять это беспокойство, решение — ставить прививку или нет — должно быть свободным», — добавил депутат.

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— Некоторые политики призывают к созданию льгот для вакцинированных, но этого нельзя допустить. Существует угроза создания общества двух классов . Граждан не могут ограничивать в основных правах, — подчеркнул Гуннар Линдеманн в беседе с «Известиями».

Тем временем другая часть населения ФРГ активно критикует протестующих, которые обостряют ситуацию, по их мнению, в и без того тяжелое время.

Студентка Майя рассказала, что среди ее знакомых очень мало тех, кто не боится коронавируса и не поддерживает ограничительные меры. « В Германии люди склонны верить, что «вместе — мы сила» и только если каждый будет соблюдать требования, можно рассчитывать на возвращение к привычным реалиям », — добавила собеседница «Известий».

Несмотря на запреты проводить протесты, «Querdenken 711» продолжает набирать сторонников и назначать новые точки сбора. Только в Telegram-канале у них на данный момент насчитывается более 65 тыс. подписчиков.

Снова желтые жилеты

Во Франции 31 июля на улицы вышло более 200 тыс. несогласных с введением зеленых паспортов . Для охраны порядка в Париже задействовали 3 тыс. полицейских и жандармов. Сообщалось, что в ходе подавления акций в северной части столицы пострадали три сотрудника правоохранительных органов.

С 21 июля в Пятой республике граждане обязаны предъявлять паспорта здоровья на входе в кинотеатры, музеи, спортзалы и другие общественные места с числом посетителей более 50 человек . С августа всем взрослым жителям страны санитарный паспорт понадобится для пользования транспортом дальнего следования, посещения ресторанов и медучреждений (кроме случаев экстренной необходимости). Осенью эта мера станет обязательной и для детей старше 12 лет.

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— Эти протесты могут длиться долго, это признак большого недоверия к правительству . Люди не только выступают против пропуска, который, по их словам, позволит государству контролировать их жизнь, они также хотят показать свое недовольство большим разрывом, который существуют между элитой и обычным гражданином, — заявил «Известиям» научный сотрудник Института международных и стратегических отношений L’IRIS (Париж) Жан-Ив Камю.

По мнению политолога, основная проблема заключается в специфическом информировании населения, ведь люди опасаются вакцины не из-за ее состава, а из-за принудительной формы кампании по иммунизации .

Тем не менее далеко не все во Франции считают действия правительства ошибкой.

— Как и в любом демократическом обществе точки зрения в стране разделились. Но в настоящий момент единственный ответ на угрозу вируса — это вакцина, которую в отличие от многих государств в мире во Франции делают бесплатно и независимо от национальности, — заявил «Известиям» житель Парижа Кристобаль де Виверос.

В Люцерне (Швейцария) 31 июля бастовать против прививок и ограничений вышли более 4 тыс. граждан. Подобная акция прошла и в Женеве, в ней приняли участие около тысячи человек. Манифестации захватили и Рим . Одна была организована политическими группами, другая — владельцами баров и ресторанов. Напомним, с 6 августа жителям Италии нужно предоставлять паспорт здоровья при входе в кинотеатр, музей, крытые бассейны, спортивные стадионы, а также в кафе и рестораны.

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— Сложно изменить мнение людей, настроенных категорически против вакцинации. Были допущены некоторые ошибки при информировании граждан о безопасности препаратов . Вспомнить ту же историю с AstraZeneca. Это могло усилить сомнения граждан, — заявил «Известиям» эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри Антонио Клавенна.