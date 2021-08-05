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Сухум из воды: почему курортники переориентировались на Абхазию

Турпоток в черноморскую республику вырос на 120%
Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук
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Сухум из воды: почему курортники переориентировались на Абхазию
2021-08-04 17:57:02">
2021-08-04 17:57:02
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Строгие эпидемические правила заселения в отели Черноморского побережья Кавказа в августе отпугнули многих путешественников — туроператоры сообщают о падении продаж на 40%. Россияне предпочитают прилетать в Сочи, чтобы уехать в соседнюю Абхазию, где нет карантинных ограничений, говорят в туристических компаниях. Отелей в этой стране немного, и места в них уже практически закончились. Аналогичная ситуация в Крыму, где загрузка объектов размещения в августе близка к 100%.

В Сочи стало просторнее

С 1 августа в отели, пансионаты и другие объекты размещения Краснодарского края путешественники могут заселиться, только предъявив документ о вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном заболевании в течение полугода. В крайнем случае подойдет тест ПЦР с отрицательным результатом, но при условии, что турист сделает прививку в ближайшие три дня. Решение краевых властей сразу же сказалось на ситуации на курортах.

Сухум из воды
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Новых бронирований туров в Краснодарский край на август–сентябрь стало на 40% меньше, чем в аналогичный период 2019 года, восстановить спрос не помогают даже скидки от отелей, сказали «Известиям» в компании «Интурист». Там спрогнозировали, что объем бронирований объектов размещения на Кубани в августе упадет на 50% и даже больше, гостиницы будут недозагружены.

В компании «TUI Россия» отмечают снижение числа бронирований в Сочи на август по сравнению не только с 2019-м, но и с 2020 годом. На спрос повлияли вступившие в силу правила заселения туристов, подчеркнули в компании.

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При этом массовых отказов от уже приобретенных августовских туров в Краснодарский край нет, сообщили «Известиям» в пресс-службе «Интуриста». Все, кто хотел, поездки уже отменили. Отказаться от тура сейчас уже невыгодно — путешественнику, скорее всего, придется оплатить фактически понесенные расходы. В компании «TUI Россия» сказали, что процент аннуляций на данный момент «незначительный» и связаны они с разными причинами.

Нет и резкого оттока туристов с курортов, сообщил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

— Я сам сейчас нахожусь в Сочи, общаюсь с туроператорами. Мы предсказывали сокращение турпотока, но этого нет. Возможно, это связано с тем, что времени прошло слишком мало: часть туристов заехала еще до 1 августа, справок о вакцинации у них не спрашивали. Не нужно забывать и о том, что многие едут не в отели, а в частный сектор, где требований о прививке нет, — рассказал он.

Сухум из воды
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
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При этом Юрий Барзыкин заметил, что на пляжах стало значительно меньше отдыхающих.

Утром на море свободно. К обеду народу больше, но нельзя сказать, что «человек на человеке», как пишут некоторые СМИ. Вполне комфортно, разве что жарко. Ну и сильно строгих ограничительных мер я не вижу — например, в общественных местах никто маски не носит, — отметил он.

Свободные номера сейчас можно найти во всех категориях отелей в Сочи, хотя до анонсирования властями Кубани строгих ограничений с этим были проблемы: востребованные отели категорий «четыре–пять звезд» были распроданы под завязку, добавили в «Интуристе».

— Появились номера в популярных объектах размещения. Горный кластер и вовсе рыдает, никто к ним не едет. Летом они всегда предлагают туристам хорошие скидки на размещение, жить там дешевле, чем у моря. Поэтому спрос раньше был, и неплохой, — рассказали в компании.

В Абхазии нет мест

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Интерес путешественников сместился в сторону других черноморских курортов — Абхазии и Крыма, сообщили в «Интуристе». На Крым спрос остается очень высоким всё лето, загрузка объектов размещения близка к 100%. Но ажиотажа сейчас всё-таки нет, поскольку туристам доступны Турция, Греция, Кипр.

— А вот Абхазия переживает настоящий туристический бум: число бронирований отдыха россиянами выросло на 120% по сравнению с 2019 годом. А после введения строгих правил по заселению в гостиницы на Кубани туда направились многие туристы из Сочи. Страна принимает россиян без ПЦР-тестов и прививок, — сказали в пресс-службе туроператора.

Там добавили, что турпоток в Абхазию в августе заметно прибавил по сравнению с июлем и связь с ограничениями в Сочи тут очевидна. Гостиницы в стране уже забиты. Аналогичную информацию сообщили и в TUI.

— Спрос на Абхазию высокий с начала года, рост бронирований кратный. И спрос стабильно продолжает увеличиваться, сдерживает его только емкость отельной базы. Продажи многих гостиниц на август уже остановлены из-за их полной загруженности, — сказали в пресс-службе туроператора.

Сухум из воды

Отдыхающие на пляже Пицунды в Абхазии

Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук
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Но Абхазия не сможет заменить Сочи: потоки несравнимы. Сочи за год принимает российских туристов столько же, сколько все курорты Турции вместе взятые — более 6,5 млн человек, напомнил Юрий Барзыкин. Кроме того, Абхазия — это более бюджетный отдых, там нет такого разнообразия отелей.

— Безусловно, турпоток в Абхазию вырос, но я бы не говорил о кратном росте. Для этого просто нет инфраструктурной возможности — куда там селить? Средств размещения очень и очень мало, — сказал вице-президент РСТ. — А вот экскурсии в эту страну стали очень популярны. Сейчас туда пустили туристический поезд: он раз в день рано утром выходит из Туапсе и идет в Гагры, потом обратно.

По его мнению, республике нужно серьезно заняться инфраструктурой, чтобы реализовать свой потенциал. В последние годы отели и пансионаты Абхазии привели в порядок, но необходимо создавать полноценные туристические кластеры, а не мелкие частные гостиницы, которыми Абхазия буквально «обросла».

Готовность республики принимать туристов без вакцинации и ПЦР имеет и негативную сторону — уровень эпидемиологической безопасности там ниже, чем в Сочи, уверен Юрий Барзыкин.

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