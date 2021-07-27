Уставшие и с детьми: где провести бюджетный отпуск с семьей в августе

Самые популярные направления для отдыха с детьми — Анапа, Евпатория и Сочи, где много развлечений для малышей. При этом, как рассказали «Известиям» туроператоры, поездки туда выйдут дешевле всего — от 10,8 тыс. рублей на семью за недельное размещение в середине августа . Но морем всё не ограничивается: варианты бюджетного отдыха есть на озерах и термальных источниках, а провести культурную неделю в Петербурге можно всего за 11,7 тыс. рублей . Покупать полноценный тур с перевозкой дороже, чем добираться на отдых самостоятельно, но и здесь можно отыскать доступные по цене варианты, отмечают туристические компании.

Почем море

Чаще родители с детьми предпочитают отдыхать в июне – начале июля, но и в августе такие путешествия пользуются спросом, сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора «Алеан». В основном путешественники бронируют размещение, а добираться на отдых предпочитают самостоятельно: 45% делают это на личном автомобиле, 31% выбирает поезд и 25% — самолет.

Наиболее популярны у туристов отели «четыре звезды» (45%) и «три звезды» (40%), значительно реже бронируют «пятерки» (10%) и иные объекты размещения — базы отдыха, коттеджи, кемпинги (5%) .

При этом дешевле всего отдохнуть можно на черноморском побережье: так, неделя в середине августа в гостевом доме в Сочи на двоих взрослых с ребенком обойдется всего в 10,8 тыс. рублей , и это без учета государственного кешбэка в 20%.

— Это не «горящее» предложение , цены здесь всегда очень низкие. Стоимость номера зависит от удобств: так, в некоторых комнатах кондиционеры заменены вентиляторами, а отдельный санузел есть только в номерах повышенной комфортности. Для гостей экономкласса душ, холодильник и туалеты общие на этаже , — пояснили в пресс-службе туроператора.

Уставшие и с детьми Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

По данным туроператора TUI Россия, недельное проживание в августе в гостевом доме без питания в Сочи обойдется на семью из трех человек (родители и ребенок семи лет) от 14 946 рублей . Если добираться на отдых самостоятельно не хочется, можно забронировать полноценный тур.

— Но нужно понимать, что загрузка российских курортов в августе довольно высокая, иногда возникают сложности с подтверждением проживания. Минимальная цена за тур в Краснодарский край — 54 тыс. рублей на семью из трех человек , — сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора Anex Tour.

В компании добавили, что дешевле может выйти отдых в Абхазии: туры в гостевые дома, апартаменты или небольшие гостиницы продаются за 48 тыс. Цены на путевки на базу отдыха с трехразовым питанием стартуют от 62 тыс. за неделю на семью. А вот недельный отдых в августе без перелета и без питания на семью из трех человек обойдется в сумму от 10 500 рублей, сказали в TUI Россия.

Хороший вариант для семей с детьми — Анапа . Этот курорт любят за пологие песчаные пляжи и сухой климат. Для детей здесь работают лунапарки, аквапарки, дельфинарии, есть отели и пансионаты с анимацией. Самый бюджетный вариант размещения для семьи из двоих взрослых с ребенком на неделю будет стоить 12,1 тыс. рублей — это гостевой дом с бассейном в самом центре города, пляж в 700 метрах, рассказали в «Алеане». Похожий вариант нашли и в TUI Россия: недельный отдых в августе в гостевом доме без питания и перелета обойдется семье из трех человек в сумму от 14 700 рублей.

Заметно дороже выйдет путешествие в Евпаторию . Этот курорт, как и Анапа, может похвастаться песчаными пляжами, дельфинарием, аквариумом, а также солеными озерами Сасык-Сиваш и Мойнакское. По данным «Алеана», неделя в гостевом доме обойдется в 18 тыс. на семью .

Если не охотиться за самыми бюджетными вариантами, то в среднем ночь в отеле категории «три звезды» в Симферополе будет стоить семье с одним ребенком 3 тыс. рублей, в Сочи можно остановиться за 2600 рублей за сутки, сообщили «Известиям» в туристическом сервисе OneTwoTrip. Номер в трехзвездочном отеле в Анапе обойдется в 2900 рублей, в Геленджике — 4300.

В стиле «эко»

Набирает популярность отдых в стиле «эко» в загородных комплексах с собственными пасеками, конюшнями, хаски-парками, страусиными фермами и даже плавучими банями. Например, в Челябинске и Тюмени для туристов с детьми есть современные комплексы с аквапарками и полноценной курортной инфраструктурой по типу турецких или черноморских отелей «всё включено», а бонусом могут идти термальные или минеральные источники.

Размещение на неделю в середине августа для семьи с детьми здесь выйдет дороже, чем на черноморском побережье, но всё еще бюджетно. Так, в коттедже на берегу озера Большой Теренкуль в сосновом бору Челябинской области можно отдохнуть за 23,7 тыс. рублей . А проживание на базе отдыха на берегу озера Верхнее Кривое с термальными бассейнами в Тюменской области обойдется в 33 тыс.

В Карелии на базе отдыха на берегу Сямозера семье можно остановиться за 16,5 тыс ., добавили в «Алеане». А если помимо Карелии хочется посетить и Санкт-Петербург, то можно поехать в экскурсионный тур — он обойдется семье в 24 тыс. (цена за три дня без учета перелета), отметили в TUI Россия.

Пользуется популярностью и Калининград — полноценный тур с перелетом на семью туда можно забронировать за 50 тыс. рублей , сообщили в Anex Tour. Если добираться на отдых самостоятельно, то неделя отдыха в гостевом доме в 20 минутах от центра города обойдется в 12,6 тыс. рублей на семью, отметили в «Алеане». Дети в Калининграде могут полазить в катакомбах, заброшенных фортах, побродить по уютным городкам на побережье Балтийского моря. По данным OneTwoTrip, в среднем номер в трехзвездочном отеле в Калининграде обойдется семье из двух взрослых и ребенка в 6300 рублей за ночь .

— Нередко семейный туристы выбирают и Ставропольский край: путевка туда обойдется в 45 тыс. на неделю с размещением в мини-отеле. В санатории туры начинаются от 60 тыс., — сказали в Anex Tour.

Уставшие и с детьми Отдыхающие на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Один из самых доступных вариантов для отдыха семьи с ребенком в августе — Санкт-Петербург с его музеями, парками, общественными пространствами и побережьем Финского залива. Неделя отдыха на семью из трех человек в мини-отеле в 30 минутах от центра города будет стоить 11,7 тыс. рублей , отметили в «Алеане». По данным TUI Россия, экскурсионный тур в Петербург на три дня без перелета обойдется семье в 21 тыс. рублей.

Другое популярное экскурсионное направление — Казань . Туда едут ради посещения резиденции татарского Деда Мороза Кыш Бабая, мастер-классов по национальным забавам и приготовлению разных блюд. Самый бюджетный вариант отдыха для семьи — в отеле «две звезды» за 21 тыс. рублей на неделю, в цену входят завтраки , сообщили в «Алеане». Похожий вариант предлагает и TUI: неделя в отеле «три звезды», правда, без питания, обойдется семье в 22 963 рублей.

— Рекордсменом по дешевизне может стать отдых на Алтае. Семья из трех человек может провести неделю в палатке-кемпинге в туркомплексе за 4914 рублей. Это цена без питания и перелета , — добавили в TUI.

А вот самым удобным вариантом отдыха с малышом 3–5 лет может стать Подмосковье. Преимуществ множество: не надо менять климат, далеко и долго ехать, выбор загородных отелей, пансионатов, коттеджей очень большой. По информации «Алеана», дешевле всего можно остановиться в отдельном коттедже в поселке на берегу Икшинского водохранилища — за 19,2 тыс. рублей на неделю .

Туда-сюда

Семейные путешественники, которые до места отдыха решат добираться самолетом, могут попробовать сэкономить на авиабилетах. Так, дешевле всего в августе россиянам обойдется перелет туда-обратно в Калининград — 34,4 тыс. рублей на двоих взрослых и ребенка , сообщили «Известиям» в OneTwoTrip.

Рейсы на черноморское побережье будут стоить 40–45 тыс. рублей на семью : за полет в Сочи путешественники заплатят 40,5 тыс., в Анапу — 41,4 тыс., в Геленджик — 44,7 тыс. А самыми дорогими будут билеты в Симферополь — 46,6 тыс. рублей.

Уставшие и с детьми Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Вылетать из Москвы дешевле: так, в Санкт-Петербург семья из трех человек может слетать туда-обратно в августе за 9 тыс. рублей, в Анапу — за 16 тыс., Калининград — 18 тыс., Сочи — 22 тыс., Геленджик — 25 тыс., Симферополь — 28 тыс. рублей. Об этом «Известиям» рассказали в сервисе по поиску авиабилетов Aviasales.