Нелетная природа: как Алтай может стать доступнее для туристов

Авиаперевозки в Республику Алтай ежемесячно субсидируются, в 2020 году было осуществлено более 1,5 тыс. таких перелетов со 150 тыс. пассажиров, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка по итогам визита премьера Михаила Мишустина в регион. Также уже началась разработка плана развития местных туристических территорий. А пока, как пояснили «Известиям» политики и эксперты, развитию отрасли мешают всё же дорогие авиабилеты и плохие региональные трассы.

Дорогá дорога

В свой день рождения, 3 марта, премьер посетил второй отстающий регион Сибири — Республику Алтай. По индивидуальной программе развития (ИПР), утвержденной в 2020-м, этот и другие проблемные субъекты должны получить 5 млрд до 2024 года. Сейчас план, по расчетам Минэка, реализуется без задержек.

Несмотря на огромное количество интересных объектов — например, Телецкое озеро, внесенное в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, и гора Белуха, самая высокая точка Сибири, — туристический потенциал региона реализован слабо. Поэтому председатель правительства первым делом решил обсудить эти проблемы с местными бизнесменами.

— Мы сегодня готовим новый национальный проект по поручению президента в сфере туризма и уже до начала апреля мы должны все основные его параметры рассмотреть, — заявил Михаил Мишустин на встрече, признав, что пока инфраструктуры в субъекте недостаточно.

Нелетная природа Михаил Мишустин во время встречи с представителями туристического бизнеса по вопросу развития туризма в Республике Алтай и Алтайском крае Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Во время беседы ее участники обратили внимание на строгие правила размещения гостиниц в индивидуальных строениях и гостевых домах. Михаил Мишустин допустил, что требования и запреты надо еще раз внимательно изучить, при этом нельзя сделать так, чтобы чье-либо личное пространство было нарушено.

Помимо россиян, увидеть природу горного Алтая хотят и иностранцы, особенно жители соседнего Казахстана. Поэтому премьер-министр намерен поручить МИДу и Ростуризму проработать вопрос доступа путешественников в район горы Белухи, находящейся на границе.

Развитие турбизнеса Алтая и в целом Сибири затрудняется из-за высокой стоимости авиабилетов, несмотря на субсидирование перелетов, заявила «Известиям» член комитета Госдумы по физической культуре, спорт­у, туризму и делам молодежи Рима Баталов­а. Причем дороги тоже оставляют желать лучшего. По сути, даже при большом желании до региона очень сложно добраться. А это желание есть у многих, особенно в зимний период, когда можно заняться горнолыжным спортом, считает депутат. Слова политика подтверждают и соцопросы, согласно которым в 2020 году Алтай стал главным регионом, который хотят посетить россияне.

Хотя субъект попал под правительственную программу кешбэка, цена билетов сильно не изменилась. По оценкам экспертов отрасли, осенью слетать из Горно-Алтайска в Москву и обратно стоило 265 тыс. рублей. К слову, это лишь второе место в рейтинге, список возглавил Красноярский край с суммой в 298,8 тыс.

Нелетная природа Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В ходе визита премьер также проверил состояние экономики региона, посетив строящийся агропромышленный парк «Амза» и завод «Нарине». Правительство продолжит помогать сельхозпредприятиям и пищевым производствам, заверил Михаил Мишустин, призвав бизнесменов не беспокоиться по этому поводу.

Не осталась без внимания и социальная сфера. В Республиканском классическом лицее глава кабмина пообщался с учащимися и пообещал помочь со строительством спортзала и общежития. На 55-летний юбилей педагоги и ученики решили подарить премьеру роман «Арина» местного писателя Лазаря Кокышева.

Накануне, 2 марта, глава кабмина съездил в Барнаул, еще один экономически отстающий регион, где посетил Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) и среднюю общеобразовательную школу.

Первая пятилетка

Чтобы сделать Алтай более доступным для посещения, ежемесячно субсидируются авиаперевозки. В прошлом году было осуществлено более 1,5 тыс. перелетов со 150 тыс. пассажиров, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

Нелетная природа Туристическая база на берегу Телецкого озера Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Хотя в последние годы аэропорт Горно-Алтайска принимает большее количество рейсов, всё же география полетов очень ограничена, рассказала «Известиям» руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Мешает субъекту и плохое качество дорог вкупе с отсутствием железнодорожного сообщения.

По мнению эксперта, немного облегчить ситуацию может передача в федеральную собственность автодороги Горно-Алтайск–Артыбаш, которая ведет к Телецкому озеру. Участок уже стал частью трассы Р-256 «Чуйский тракт». Это означает смену источников финансирования на содержание и капитальный ремонт полотна. Теперь эти средства будет выделять федеральный бюджет, а его возможности, безусловно, выше ресурсов республиканского. Высвободившиеся деньги местные власти должны перенаправить на финансирование обслуживания других дорог регионального значения, считает аналитик. Также по ИПР предполагается увеличение капитала региональной гарантийной организации, создание промышленных парков и стимулирование жилищного строительства.

Для Алтая, впрочем, как и для других отстающих регионов, характерен высокий уровень безработицы. В сентябре–ноябре прошлого года показатель достиг 16,3% (против 6,3% в среднем по РФ по методологии МОТ), подчеркнула Елена Анисимова. И конечно, это приводит к бедности населения, низкому качеству жизни и высокой преступности. В целом социальная сфера далека от идеальной: в субъекте даже не хватает школ.

— В Республике Алтай к 2024 году по итогам реализации индивидуальной программы планируется создание более 2,5 тыс. рабочих мест и привлечение порядка 4,2 млрд рублей инвестиций, — рассказали в пресс-службе Минэка.

Нелетная природа Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В 2020 году по ИПР уже создан фонд развития промышленности республики, а также введен специальный налоговый режим для самозанятых, отметили в министерстве.

В кризисный период пандемии, когда необходимо было восстанавливать экономику России в целом, больше всего, по словам эксперта АКРА, было сделано для развития транспорта и жилищной сферы. Авиаперевозчикам помогали как одной из пострадавших отраслей, жилищное строительство поддерживалось посредством субсидирования ипотеки.