Безденежная единица: что мешает экономике Алтайского края

К 2024 году Алтайский край должен привлечь около 3,4 млрд рублей инвестиций и создать 5,5 тыс. рабочих мест, сообщили «Известиям» в Минэке после рабочего визита председателя правительства в регион. В ведомстве добавили, что в 2020 году появилось только 129 рабочих мест. Но, по оценкам экспертов, этот показатель нельзя считать низким — индивидуальная программа социально-экономического развития, которая должна перезапустить экономику края, требует время на разработку плана реализации. Пока же, как рассказали «Известиям» местные жители, население региона страдает от плохих дорог, аварийного жилья и небольших доходов. Заработок педагогов премьер обсудил с участниками программы «Земский учитель» во время поездки в Барнаул, также он пообщался с местными промышленниками.

Проблемная точка

Посетить Алтайский край накануне своего дня рождения премьер решил в рамках «турне» по отстающим регионам с индивидуальными программами развития (ИПР). Первой точкой визита стала школа № 53. У входа журналистов правительственного пула встретила волонтер, просившая обратить внимание на проблему лечения детей с редкими заболеваниями. Сейчас активисты собирают деньги на препараты, стоящие свыше 150 млн, однако им пожертвовали только 10% от этой суммы. Всего в регионе более 120 несовершеннолетних с орфанными болезнями.

Однако в школе глава кабмина обратил внимание и на другие проблемы. Сначала председатель правительства проверил горячее питание, продегустировав котлету и гречку вместе с учениками. Помимо этого, Михаил Мишустин встретился с «земскими учителями». В 2021 году 47 муниципалитетов Алтайского края открыли 164 вакансии. Согласно условиям программы, педагог получает единоразовую выплату в 1 млн рублей, если отработает минимум пять лет в местности с населением не более 50 тыс. человек. Алтайские учителя попросили не только продлить этот проект, но и обеспечить школы интернетом, ведь зачастую сигнал либо очень плохой, либо его совсем нет. Глава правительства пообещал, что «Земский учитель» не исчезнет, а также отметил, что профильные ведомства уже занимаются улучшением соединения с глобальной сетью.

— Но ни одна цифровая платформа не заменит учителя, — подчеркнул на встрече с педагогами премьер.

Следующей остановкой Михаила Мишустина стал Алтайский завод прецизионных изделий, на котором производят топливную аппаратуру для дизельных двигателей. Это предприятие победило в двух конкурсах по федеральным субсидиям примерно на 200 млн рублей.

В целом у региона хороший потенциал, поэтому ему удалось сохранить объем промышленного производства в кризисный 2020 год. Чтобы помочь Алтайскому краю, Москва выделяет средства не только по ИПР, но и по другим направлениям. Так, аграриям частично компенсируют затраты на закупку и транспортировку. В 2021 году на субсидии логистических расходов при экспорте уже выделено 10 млрд рублей, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

— Импортозамещение — непростой процесс. Мы видим, насколько эта мера эффективна. Мера эта будет продолжена, даже не сомневайтесь, — заверил Михаил Мишустин бизнесменов.

Также председатель правительства призвал Минпромторг рассмотреть возможность расширения программы льготного лизинга. Сейчас на него ежегодно предусмотрено 700 млн рублей. Кроме того, в ведомстве обсуждают продление заключения о локализации производства до трех лет.

Пути решения

Основные проблемы края — низкий уровень жизни населения, дорогая электроэнергия, изношенность транспортных сетей и плачевное состояние жилого фонда, сообщила «Известиям» руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Перемещаться по Алтайскому краю действительно сложно. Например, 1 марта власти отменили около 50 автобусных рейсов, перекрыв несколько региональных трасс. Связано это было не с подготовкой к визиту федерального правительства, а с погодными условиями и качеством транспортной инфраструктуры.

По данным региональных властей, средняя зарплата в крае в 2020 году увеличилась и составила 29 тыс. рублей. Однако по факту многие получают около 20 тыс., пожаловались «Известиям» местные жители.

— У нас на заводе по производству масла есть рабочие места. Процесс автоматизирован, график хороший, но народ не идет. Молодежь не привлекает низкая зарплата. Ребята стремятся уехать в теплые регионы или крупные города, — рассказал Михаил, подрабатывающий таксистом.

Программа развития Алтайского края, утвержденная в 2020 году, реализуется в плановом режиме, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. План рассчитан до 2024 года, на его реализацию регион получит из федерального бюджета 5 млрд рублей. Предполагается, что в результате субъект сможет привлечь около 3,4 млрд рублей инвестиций и создать 5,5 тыс. рабочих мест.

В 2020 году, по данным Минэка, уже удалось докапитализировать Фонд развития Алтайского края, профинансировать подготовительные работы для строительства инженерной и дорожной инфраструктуры, возведения общеобразовательной школы на 550 учащихся, а также закупить дорожную технику для модернизации региональной дорожной сети. Впрочем, количество созданных рабочих мест пока не очень велико — всего лишь 129.

Принятие ИПР еще не означает мгновенного начала ее финансирования и исполнения, ведь какое-то время необходимо было потратить на разработку планов реализации мероприятий, отметила Елена Анисимова. Поэтому даже если бы в прошлом году не было ограничений и проблем, связанных с пандемией, программы вряд ли были бы исполнены в большей степени, чем сейчас.

«Кроме того, на территории Алтайского края функционирует ОЭЗ «Бирюзовая Катунь». В настоящий момент в ОЭЗ зарегистрировано 24 резидента, привлечено порядка 980 млн рублей инвестиций», — добавили в пресс-службе Минэка.

В целом особые зоны эффективны, считает член комитета Совфеда по экономической политике Владимир Кравченко. Для еще большего привлечения бизнеса можно рассмотреть расширение льгот. Между тем в некоторых случаях преференции, наоборот, сокращают, напомнил «Известиям» сенатор. Например, в Томской области в 2018 году льготы для резидентов ОЭЗ были отменены, и за это время их число сократилось вдвое.