Добавили стоимость: бизнес запросил у властей новые меры поддержки

Законодательно ограничить темпы роста тарифов и платежей, повысить порог УСН до 300 млн рублей, дать право самозанятым сдавать в аренду апартаменты — эти и другие предложения по мерам господдержки малого бизнеса на фоне пандемии подготовила «Опора России» в ходе общего собрания объединения (документ есть в распоряжении «Известий»). Кроме того, организация выступила за повышение квоты госзакупок у малого бизнеса до 25% и снижение НДС в два раза для ряда отраслей. Большинство инициатив могли бы помочь бизнесу преодолеть кризис, их общая стоимость составит примерно 100 млрд, оценили эксперты.

Длинный список

Предложения «Опоры России» сгруппированы в несколько тематических блоков. Два ключевых касаются налоговой политики и регуляторных изменений.

В первый вошли следующие предложения:

— повышение порогов применения упрощенной системы налогообложения (УСН) — до 300 млн рублей (ранее власти увеличили этот критерий с 150 до 200 млн);

— установление необлагаемого минимума площади или снижение предельной ставки налогов, исчисляемых от кадастровой стоимости (сейчас она составляет 2%);

— создание переходного налогового режима для отдельных отраслей (туризм, общепит, охранные услуги, производство спортивных товаров) со снижением ставки НДС по крайней мере до 10%;

— распространение налога на профессиональный доход на сдачу внаем апартаментов;

— увеличение объемов применения инвестиционного налогового вычета в регионах (в 2021 году на эти цели в бюджете заложено 27 млрд рублей).

Добавили стоимость Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Несколько корректировок предлагается внести и в законодательство об административных правонарушениях:

— уравнять размер штрафа для малых предприятий и ИП (сейчас пени для юрлиц за административные нарушения кратно больше, чем для ИП);

— выносить исключительно предупреждение за первое нарушение без ущерба.

В раздел, касающийся смягчения регуляторных условий для бизнеса, «Опора России» добавила такие меры, как ограничение темпов роста тарифов и платежей во всех сферах на законодательном уровне, повышение критериев включения бизнеса в категорию МСП, радикальное сокращение так называемого перекрестного субсидирования в электроэнергетике (когда корпоративная цена электричества больше, чем розничная, для населения), защита учредителей и директоров от взыскания по долгам ООО.

Сегодняшняя методика распределения затрат сетевых организаций перекладывает основную нагрузку по оплате электроэнергии на малый бизнес и госструктуры, пояснил глава «Опоры России» Александр Калинин. В результате они вынуждены платить в несколько раз больше, чем остальные потребители, что несправедливо: распределение тарифов следует сделать более равномерным, отметил он.

Кроме этого, «Опора России» выступила за повышение минимальной квоты госзакупок у малого бизнеса до 25% с нынешних 15%, либерализацию ответственности за нарушение валютного законодательства, снижение ставки льготного кредитования МСП, которая сегодня составляет 7%, за развитие агротуризма (для этого стоит разрешить фермерам строить гостиницы на сельскохозяйственных землях, находящихся в частной собственности) и ряд других.

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Многие предложения «Опоры России» уже рассматриваются властями к реализации: например, создание переходного налогового режима зафиксировано в общенациональном плане, отметил Александр Калинин. Однако некоторые меры постоянно откладываются и в результате обсуждаются уже несколько лет. Официально пакет инициатив будет передан правительству на следующей неделе, пообещал он.

«Известия» направили запрос в кабмин и Минэкономразвития с просьбой оценить предложения бизнес-объединения.

В Минэке заявили, что ведомство обсуждает все меры поддержки бизнеса с деловыми сообществами, включая «Опору России». В том числе их предложения уже вошли в обновленный нацпроект МСП.

Подспорье в кризис

В целом предложения «Опоры России» вполне целесообразны, особенно в части расширения доступа бизнеса к финансовым ресурсам, повышения порогов УСН и критериев отнесения к МСП, уверен аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Последнее, по мнению эксперта, особенно актуально в свете отмены ЕНВД с 1 января 2021 года: изменение налогового режима для многих субъектов МСП обернулось ростом фискальной нагрузки и объема отчетности. Предложенные льготы значительно помогли бы предпринимателям преодолеть кризисный период и внести вклад в восстановление экономики, отметил он.

Добавили стоимость Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При этом повышение квоты по госзакупкам выглядит спорным, так как может ухудшить качество исполнения работ и поставок в рамках тендеров, добавил Евгений Миронюк. Также дискуссионной выступает инициатива по ограничению темпов роста тарифов и платежей: уже сейчас они в значительной степени регулируется государством и растут преимущественно в рамках инфляции. С ним согласился член генерального совета «Деловой России» Алексей Кучмин: эта мера скорее говорит о переходе к плановой экономике, а не о поддержке МСП, отметил он.

Увеличение квоты участия малого и среднего бизнеса в госзакупках с 15 до 25% крайне позитивно отразится на его выручке, возразил управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Особенно если учесть, что объем закупок крупнейших заказчиков у малых компаний при участии корпорации МСП по итогам 2020 года превысил 3,9 трлн рублей, увеличившись на 5,39% по сравнению с 2019-м.

Позитивно оценил он и инициативу снизить ставку льготного кредитования: каждый процентный пункт, на который она будет уменьшена, приведет к высвобождению оборотного капитала МСП в размере 7 млрд рублей в год. Весь набор предложенных мер может стоить государству не менее 100 млрд рублей, оценил Дмитрий Орехов.

Как ранее писали «Известия», правительство уже сформировало проект новых мер поддержки бизнеса. В него вошли возобновление льготного кредитования на выплату зарплат, списание задолженности по налогам предприятиям из невосстановившихся отраслей, субсидирование займов МСП при условии найма нового персонала и смягчение перехода со специальных на общий режим налогообложения.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин уже официально объявил о запуске новой программы льготного кредитования для бизнеса из пострадавших отраслей «ФОТ 3.0». В ее рамках можно будет взять займ под 3%.