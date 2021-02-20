Себе не в убыток: больше половины МСП закончили год с прибылью

58% компаний малого и среднего бизнеса в прошлом году получили прибыль, 18% сработали «в ноль», говорится в исследовании ПСБ, организованном совместно с «Опорой России» и агентством Magram Market Research. Представители бизнеса отметили: эти результаты оказались лучше, чем прогнозировалось ранее. Так, ожидалось, что прибыль по итогам 2020-го получат только 40% организаций. В нынешнем году еще больше предприятий могут выйти в плюс, однако многим всё равно будет тяжело.

Сферы прибыли

Только 22% предприятий МСБ оказались убыточными по итогам 2020 года, говорится в исследовании. При его проведении были опрошены более 1,7 тыс. руководителей предприятий МСП из разных сфер бизнеса по всей России. Прибыль по итогам прошлого года получили 58% организаций, большая часть из них относится к среднему бизнесу. «В ноль» сработали 18%. Затруднились ответить 2% респондентов.

При этом только 11% компаний назвали новогодние каникулы и предпраздничные дни периодом повышенного заработка. Почти половина опрошенных не смогла получить ожидаемый доход из-за усиления во многих регионах ограничительных мер на фоне распространения коронавируса.

Себе не в убыток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Несмотря на кризис и пандемию, компании не изменяли программу стимулирования сотрудников. По результатам исследования, работодатели, которые выплачивали регулярные премии, продолжили такую тактику. Две трети предприятий по итогам года выдали сотрудникам бонусы, однако сумма оказалась меньше, чем в 2019-м. При этом каждый третий опрошенный привязывает индекс зарплат работников к темпам потребительской инфляции в стране. По данным Росстата, по итогам 2020 года она составила 4,91%.

А теперь сами

Положительное влияние на прибыль оказало отсутствие локдауна во втором полугодии. Предприятия смогли эффективно работать весь этот период. Даже если в первые два квартала у ряда компаний были убытки, то в дальнейшем многие смогли их перекрыть и выйти в плюс, рассказал председатель комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза. У большинства предприятий получилось перестроиться, принять антикризисные меры, сократить расходы и правильно выстроить свою работу даже в условиях пандемии. Поэтому к концу года уже ожидалось, что большинство МСП закончит 2020-й с прибылью.

В первую очередь это относится к компаниям, связанным с продуктами питания, начиная от сельского хозяйства и заканчивая общепитом. В связи с закрытием границ большинство людей не поехали на отдых в другие страны и тратили средства внутри России. Бизнесы, не затронутые локдауном, продолжали работать, и пандемия практически не оказала на них влияние. В прибыли оказались машиностроение, транспортные компании и ряд других бизнесов. Из-за ограничительных мер пострадало не так много отраслей: секторы, связанные с отдыхом, перелетами, экспортом энергоресурсов, культурой и развлечениями, сообщил Владимир Гамза.

Себе не в убыток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С ним согласен сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Период локдауна был относительно недолгим и не сильно повлиял на прибыльность предприятий. Рентабельность в большинстве отраслей была достаточной, чтобы поглотить убыток за время ограничительных мер, считает аналитик. По итогам года прибыль получили все компании, связанные со здравоохранением, налаживанием удаленных систем работ, и IT-предприятия.

При этом ожидания по итогам 2020 года не оправдались, и результаты оказались значительно лучше, так как правительство отказалось продлевать локдаун во время осенней вспышки коронавируса. По прогнозам, 2020-й с прибылью могли закончить только 40% компаний, а с убытками — 60%, рассказал Владимир Гамза.

Меры господдержки, такие как реструктуризация задолженностей, введение моратория на банкротство, помощь с обеспечением зарплат и некоторые другие, значительно отразились на прибыльности компаний. В этом году бизнесу придется самому справляться с последствиями кризиса и пандемии. Однако если не случится новой волны распространения коронавируса и очередных ограничительных мер, по итогам 2021-го, скорее всего, можно ожидать прибыль от 75% предприятий, считает Владимир Гамза.

В Минэкономразвития оперативно не ответили за запрос «Известий» о том, сколько МСП оказались в плюсе по итогам 2020 года.

Действие поддержки

В прошлом году бизнес смог приспособиться к новым реалиям во время пандемии. Многие компании начали активно внедрять дистанционные сервисы, доставку и продолжили работать, объяснил директор департамента малого бизнеса Росбанка Дмитрий Смирнов. Однако значительную роль сыграла помощь государства и банков.

Господдержкой воспользовалось около 20% предприятий, рассказал руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка Денис Скоков. Самыми популярными мерами были отсрочка по налогам, кредитные каникулы и займы на восстановление деятельности.

Наиболее часто из-за падения оборотов за мерами поддержки обращались компании, занимающиеся перевозками, рестораны и кафе, стоматологические клиники и компании, торгующие непродовольственными товарами, рассказал заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Кирилл Кузнецов. Ситуация с пандемией постепенно улучшается, и вместе со снятием ограничений обороты фирм восстанавливаются.

Себе не в убыток Фото: Depositphotos

При этом закредитованность компаний в среднем по стране в 2020 году выросла примерно на 20%, однако ссуды нельзя назвать проблемными, сообщил старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка Владислав Монов. В пресс-службе ПСБ отметили увеличение задолженности на 1 трлн рублей и также не назвали нагрузку значительной. В 2021 году в результате улучшения эпидемиологической обстановки и реализации отложенного спроса можно ждать увеличения спроса на займы еще до 25%, считает Владислав Монов.

Картина прибыльности предприятий может быть другой, если учитывать обанкротившихся. Только в период с января по август каждая пятая компания МСП закрылась, рассказал аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. На смену им пришли новые, но обремененные долговой нагрузкой, в большинстве случаев они не смогли показать прибыль.