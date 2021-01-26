Упраздненный вопрос: в 2020 году закрылся каждый пятый бизнес

В 2020 году свою деятельность прекратило 1,54 млн юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и фермерских хозяйств — то есть примерно пятая часть действующих бизнесов в России . Это стало рекордом за последние шесть лет, следует из статистики ФНС, которую изучили «Известия». Однако число ликвидированных юрлиц показало позитивный тренд: их оказалось на 17% меньше, чем в прошлом году . Главным образом на статистику повлиял отток ИП. Их количество сократилось на 36%, или почти на миллион. Закрытия обусловлены последствиями пандемии и переходом на самозанятость, полагают эксперты .

Кто исчез

В 2020 году число закрытых ИП и крестьянских фермерских хозяйств составило 991 тыс. — это на 36% больше, чем в 2019-м . Наиболее частой причиной ликвидации было решение о прекращении деятельности (его приняли 670 тыс. индивидуальных предпринимателей), однако она не была единственной. В 19 тыс. случаев ИП был упразднен из-за смерти бизнесмена, 9 тыс. прекратили существование в связи с аннулированием документа, подтверждающего право предпринимателя проживать в России, а 1,3 тыс. ИП обанкротились, следует из статистики ФНС. Среди менее популярных причин ликвидации оказалось решение суда и лишение права заниматься бизнесом.

В ФНС «Известиям» рассказали, что 270 тыс. ИП прекратили деятельность в связи с принудительным исключением из реестра (ЕГРИП). Под него попали предприниматели, которые более 15 месяцев не сдавали налоговую отчетность или не продлевали действие патента. Исключение позволило им не накапливать долги по налогам.

Упраздненный вопрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Упраздненных юрлиц оказалось почти в два раза меньше: по данным налоговой, это 548 тыс. фирм . При этом по сравнению с 2019 годом их количество сократилось на 17% и в целом стало самым скромным за последние три года (с 2017-го по 2019-й ежегодное количество упраздненных юрлиц находилось в диапазоне от 632 тыс. до 660 тыс.).

При рассмотрении причин ликвидации ФНС выяснила, что 2020 году большинство юрлиц (468 тыс.) признали покинувшими рынок по решению органа, регистрирующего их в ЕГРЮЛ, — это возможно, если в последние 12 месяцев они не предоставляли отчетности и не осуществили ни одной операции по банковским счетам. Более 66 тыс. компаний самостоятельно приняли решение прекратить деятельность, а 10 тыс. перестали существовать в результате реорганизации.

Упраздненный вопрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Таким образом, в общей сложности на фоне пандемии и экономических шоков, связанных с ней, в 2020 году с рынка ушло более 1,5 млн юрлиц и ИП. Это рекорд с 2014 года : тогда деятельность прекратило 1,7 млн компаний и индивидуальных предпринимателей. При этом основная масса закрытий пришлась на Москву и Московскую область — там было ликвидировано 224 тыс. и 90 тыс. юрлиц и ИП соответственно. Всего же на сегодня в России действует 7,1 млн бизнесов — 3,4 млн компаний и 3,6 млн ИП, следует из данных ФНС.

В Минэкономразвития не прокомментировали эту статистику по запросу «Известий».

С кого спрашивать

Ускоренное снижение числа индивидуальных предпринимателей связано с тем, что ИП как форма организации наиболее распространена в секторах, которые сильнее других пострадали от мер противодействия коронавирусу , отметил заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

— На момент начала пандемии около 55% численности ИП и 70% их выручки приходилось на предприятия торговли, общественного питания и сектора услуг, предполагающих личное присутствие, — заявил он.

Действительно, не только многие ИП, но и юрлица закрылись, не выдержав удара пандемии , отметил президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев. Однако, по его словам, это не единственная причина массовой ликвидации. Так, многие ИП перешли на самозанятость — более выгодный и удобный режим для ведения бизнеса .

Упраздненный вопрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— На мой взгляд, введение налога на профессиональный доход — одно из наиболее удачных решений государства . Низкие ставки (4–6%), отсутствие отчетности и простая регистрация привели к тому, что на нем уже работают 1,5 млн человек. Уверен, что ощутимую их часть составляют и бывшие ИП без сотрудников и с небольшим годовым доходом, — заявил эксперт.

Массовое закрытие ИП связано с тем, что у малых и средних предпринимателей запас прочности для преодоления кризисных явлений невелик , отметил управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов. В целом в изменившихся рыночных условиях на плаву остались бизнесы, которым удалось перестроить свои модели под новые реалии. Именно им в дальнейшем и будет сопутствовать коммерческий успех .

— Компании, которые смогли пережить кризисный 2020 год, скорее всего, смогут функционировать и дальше, — прогнозирует эксперт.

Упраздненный вопрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Юридическими лицами могут быть не только коммерческие фирмы, хотя их и большинство, но и НКО, различные товарищества, федеральные учреждения, напомнил глава «Опоры России» Александр Калинин. Впрочем, закрывшихся бизнесов в любом случае больше миллиона, что неизбежно для такого масштабного кризиса, как тот, что мы сейчас переживаем , констатировал он.