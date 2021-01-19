Серафимы САРов: российским офшорам готовят реформу

Резидентам специальных административных районов (САР), или так называемых российских офшоров на островах Русский и Октябрьский, предложат дополнительные льготы в обмен на инвестиции. В частности, ставку налога на вывод капитала в 10% вместо 15%, но при условии, что компания вложит 300 млн в развитие инфраструктуры на территории, а также создаст там не менее 15 рабочих мест . Законопроект Минфина есть в распоряжении «Известий». Реформа САР связана в том числе с тем, что сейчас зарегистрированные там компании не обеспечивают реального присутствия, оставаясь резидентами островов лишь на бумаге, сообщил «Известиям» близкий к кабмину источник. Требования по входу в САР завышены и, скорее, отпугнут многие компании, полагает часть экспертов. Другие уверены, что реформа ориентирована на массовое привлечение бизнесменов в Россию.

В обмен

Минфин подготовил изменения в Налоговый кодекс (НК), касающиеся САР. Документ направлен на согласование в правительство, в ближайшие дни он будет представлен на общественное обсуждение, сообщил «Известиям» близкий к кабмину источник . Основная концепция законопроекта — налоговые льготы в обмен на вклад бизнеса в развитие островов.

Сейчас компании не вкладывают в развитие территорий, на которых они зарегистрированы, ограничиваясь лишь формальными взносами требуемой суммы . По словам близкого к правительству собеседника «Известий», такое бездействие резидентов САР вызывает определенное недоумение в кабмине. Минфин будет настаивать на физическом, а не формальном присутствии холдинговых компаний в этих районах, если они хотят воспользоваться льготами, подтвердили «Известиям» в ведомстве.

В прошлом году президент анонсировал повышение ставки налога на вывод капитала за рубеж до 15%. Формально она и была установлена на этом уровне. Однако благодаря соглашениям об избежании двойного налогообложения (заключены РФ примерно со 100 странами) бизнес может оптимизировать уровень платежей до 5%, а в ряде случаев и до 0%.

Серафимы САРов1 Фото: Global Look Press/picture alliance/Jürgen Effner

С 1 января 2021-го ставки на вывод капитала для непубличных компаний, зарегистрированных на Кипре и Мальте, выросли до 15%. Договоренность о повышении налогов до этого уровня уже заключена с Люксембургом, она должна начать действовать со следующего года. Переговоры ведутся и с Нидерландами, соглашение с которыми может быть разорвано, если королевство не примет российских условий. В этом случае ставка также вырастет до 15%. Структурировать бизнес через головные компании за рубежом стало менее выгодно.

Для того чтобы простимулировать предпринимателей перерегистрировать свои холдинговые организации в Россию, Минфин предлагает сделать для них скидку по налогам на вывод капитала с 15% до 10%, понизить налог на прибыль до 5%, освободить от платы за доход по курсовым разницам. В обмен на льготы компании должны будут вложить в инфраструктуру островов (социальную, транспортную, энергетическую и так далее) не менее 300 млн рублей за два года, а также арендовать или выкупить офис площадью от 100 кв. м. и нанять персонал численностью не менее 15 человек .

Кроме этого, документом предусмотрены послабления для резидентов САР, занимающихся добычей полезных ископаемых за рубежом в формате совместных предприятий или концессионных соглашений, — в частности, освобождение от налогообложения доходов, сгенерированных за границей, при условии, что они занимают не более 20% всей выручки.

Справка «Известий» САР — территории с льготным налоговым режимом для инвесторов, созданные в 2018 году для репатриации капитала и защиты бизнеса от санкций. В России два таких района: на острове Октябрьский Калининградской области и на острове Русский Приморского края. На сегодняшний день там зарегистрировано около 40 компаний. «Входной билет» в САР стоит 50 млн рублей, которые переезжающему холдингу нужно инвестировать в любой бизнес на территории РФ, например в свои дочерние структуры.

Серафимы САРов3 Вид на остров Октябрьский Фото: ТАСС/Виталий Невар

Не мелочь

Повышение порога входа отпугнет от переезда в САР средний и крупный российский бизнес, который, в отличие от крупнейших организаций, не поедет туда лишь потому, что есть курс на деофшоризацию . Компаниям такого масштаба важна экономика — они рассчитывают, окупят ли выгоды от режима стоимость переезда, полагает партнер налоговой практики PwC Галина Науменко. Для таких организаций 300 млн — это не мелочь, к тому же, если это вложения в местную инфраструктуру, сама компания может и не воспользоваться благами от инвестированного.

Кроме этого, по ее мнению, требования по численности персонала для компаний с пассивной деятельностью также несколько завышены : традиционно штат иностранной холдинговой или финансовой организации составляет порядка пяти человек. Больше просто не нужно, уверена она. Желание создать новые рабочие места понятно, но какой работой занимать дополнительные десять человек, пока остается загадкой.

Порог входа довольно лояльный, по крайней мере, для бизнеса, который проходит по верхней планке среднекрупного, не согласился партнер юридической фирмы «Борениус» Андрей Гусев . В Европе также есть своя плата за содержание холдинговой компании, и в целом для предприятий с приличной выручкой скидка по налогу на дивиденды и проценты по долгу однозначно окупит «входной билет» в офшоры.

Серафимы САРов2 Вид на остров Русский Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Законопроект всё же не столько про барьеры на регистрацию в САР, сколько про льготы, добавил специалист. Если изначально проект офшоров был ориентирован на олигархов, то теперь — на массовое привлечение бизнеса в РФ.

В целом обязательство по развитию в обмен на льготы — это справедливое требование, согласна Галина Науменко. Однако, возможно, оно должно быть в менее ригористичной форме . Например, компромиссным мог бы стать вариант переезда при условии заключения инвестсоглашения с регионом. В таком случае субъект смог бы сам определять свои приоритеты по развитию САР или по крайней мере детализировать федеральные требования.

Впрочем, однозначный плюс законопроекта — это освобождение от российского налога на прибыль доходов от зарубежных добывающих компаний, работающих в формате СРП (соглашение о разделе продукции), отметила эксперт. Значительная часть таких организаций структурирует свой международный бизнес через совместные предприятия с иностранными партнерами в европейских юрисдикциях. Их переезд в РФ однозначно облегчится.

В Минэкономразвития не ответили на вопросы «Известий» о причинах и ожидаемых результатах реформы САР.