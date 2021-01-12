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Люксембургские тайны: герцогство сорвало договоренность с РФ по налогам

Ставка на вывод капитала в эту страну в 2021-м останется прежней, несмотря на подписание нового соглашения
Фото: Global Look Press/Nicolas Lambert
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Люксембургские тайны: герцогство сорвало договоренность с РФ по налогам
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2021-01-11 18:56:13
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Люксембург сорвал договоренность с Россией об изменении режима налогообложения с 2021 года. В прошлом году страны подписали двустороннее соглашение о повышении ставок на вывод капитала, однако Великое Герцогство так и не приняло необходимые для этого внутренние документы. Внимание на это обратили эксперты PwC. Ожидалось, что режим заработает с 1 января, однако, поскольку Люксембург не адаптировал свои законы под новые правила, бизнес сможет платить по пониженным ставкам минимум до конца года. Эксперты предполагают, что Минфин вряд ли будет резко реагировать на ситуацию, поскольку идти на разрыв действующего соглашения сейчас уже не имеет смысла.

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Отложили до нового года

Россия и Люксембург договорились внести изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) в октябре прошлого года, а 6 ноября представители двух стран подписали официальный протокол. В документе было зафиксировано повышение ставок на вывод капитала до 15% по общему правилу, за рядом исключений.

Ожидалось, что новые правила вступят в силу с 1 января, сообщал ранее Минфин. Для этого государствам требовалось согласовать изменения во внутреннем законодательстве до конца 2020 года и обменяться соответствующими уведомлениями. В противном случае повышение ставок откладывалось бы еще минимум на год.

Со стороны РФ все необходимые процедуры были завершены в срок. 25 декабря протокол ратифицировал Совфед, 30-го документ подписал президент.

21 декабря Торговая палата Люксембурга одобрила протокол, однако сделала оговорку. Новая версия СИДН гораздо менее привлекательна для страны как с точки зрения ставок налога, так и интерпретации отдельных понятий, в частности дивидендов, сообщалось в заключении на законопроект.

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Здание Министерства финансов в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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28-го резолюция палаты была передана в профильную комиссию палаты депутатов, также документ получила Конференция председателей. Тем не менее закон в Люксембурге до сих пор не принят, национальные процедуры ратификации не завершены, уведомление российской стороне направлено не было, сообщили эксперты PwC в своем Telegram-канале, посвященном налогам.

Строго говоря, это означает, что в 2021 году будет действовать старая версия соглашения, позволяющая при определенных условиях платить по льготным ставкам, пояснил партнер практики услуг в области международного налогообложения PwC в России Михаил Филинов. Предыдущая версия СИДН давала возможность снизить нагрузку на перечисление в Люксембург дивидендов до 5%, а процентов по долгу — до 0%, отметил специалист.

Так или иначе, с 1 января 2021 года на соглашение между РФ и Великим Герцогством будут распространяться положения Многосторонней конвенции (MLI), напомнил партнер КПМГ в России и СНГ Александр Токарев. То есть отныне необходимо доказать, что встраивание в цепочку платежей люксембургской компании не имело своей основной целью получение льгот по СИДН, а были другие веские причины неналогового характера, пояснил он.

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Люксембург
Фото: Depositphotos

Люксембург как юрисдикция для работы с РФ используется многими банками — они получают проценты по долгу из России. Кроме них там зарегистрированы холдинги, в частности европейские штаб-квартиры американских корпораций, а также подразделения российских олигархов для инвестиций в Россию.

Справка «Известий»

25 марта Владимир Путин в обращении к гражданам анонсировал повышение ставки налога на вывод капитала за рубеж до 15%. Формально она и была установлена на этом уровне. Однако благодаря соглашениям об избежании двойного налогообложения (заключены РФ примерно со 100 странами) бизнес может оптимизировать уровень платежей до 5%, а в ряде случаев и до 0%. От изменений параметров налогообложения Минфин ожидал получить примерно 130–150 млрд рублей в год.

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Помимо Люксембурга, Минфин в прошлом году вел переговоры об изменении СИДН с Кипром, Мальтой и Нидерландами. Всем странам изначально было предложено повысить ставку на дивиденды и проценты по долгу до 15%, оставив исключения для публичных компаний, госструктур, банков и эмитентов облигаций.

С первыми двумя странами удалось договориться. Причем в обоих протоколах были специально предусмотрены временные оговорки, отметил Александр Токарев. Именно это уточнение, по его словам, давало право запустить новый режим с 1 января вне зависимости от того, удалось ли странам пройти все внутренние согласования до конца 2020 года. В соглашении с Люксембургом такой оговорки сделано не было, отметил Александр Токарев.

Нидерланды, как писали ранее «Известия» со ссылкой на источники, условия Минфина отвергли. Договориться с королевством так и не удалось, несмотря на ряд дополнительных послаблений, предложенных финансовым ведомством. В конечном счете Минфин запустил процедуру денонсации или разрыва соглашения с Нидерландами.

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В случае с Люксембургом вряд ли ведомство будет разрывать СИДН, полагает Александр Токарев, так как в течение 2021 года даже в случае одностороннего выхода РФ из соглашения оно продолжит применяться и утратит силу лишь в 2022-м.

«Известия» направили запрос в Минфин с просьбой уточнить, известно ли ведомству о том, что в Люксембурге нужные для вступления в силу нового режима документы не были приняты в срок, а также сообщить об уровне ставок на вывод капитала в эту страну в 2021 году.

В ведомстве отметили, что протокол о внесении изменений в налоговое соглашение начнет применяться с 1 января того года, который следует за годом вступления документа в силу. Для того чтобы это произошло, обеим странам необходимо завершить ратификационные процедуры.

Минфины обеих стран регулярно взаимодействуют по вопросам изменения налогового соглашения, заявили в пресс-службе министерства. В финансовом ведомстве Люксембурга на запрос «Известий» не ответили.

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