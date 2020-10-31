Мяч у голландцев: переговоры о налогах с Нидерландами зашли в тупик

Переговоры между Россией и Нидерландами по заключению нового соглашения об избежании двойного налогообложения зашли в тупик, рассказали «Известиям» два источника, знакомых с ситуацией, информацию подтвердил собеседник, близкий к правительству . Минфин пошел королевству на уступку и одобрил расширение списка претендующих на льготы компаний на частный сектор. Но Голландия хочет сохранить и ряд других преференций и не собирается идти на эти условия, даже несмотря на большую лояльность предложения России по сравнению с аналогичными документами, подписанными ранее с Кипром, Мальтой и Люксембургом . Эксперты полагают, что «продавить» Нидерланды будет сложно, а на денонсацию соглашения Минфин пойдет лишь в крайнем случае.

Много хотят

Голландия сразу отвергла первоначальное предложение Минфина заключить соглашение, аналогичное ранее подписанным договорам с Кипром, Мальтой и Люксембургом, сообщили два источника «Известий», знакомых с ходом переговоров . По их словам, переговорный вес у Нидерландов выше, чем у этих юрисдикций, поэтому им было предложено дополнительное условие, в значительной степени улучшающее договор. Для частных компаний, которыми владеют резиденты королевства, планировалось предусмотреть льготу, аналогичную послаблению для публичных организаций, заявили собеседники «Известий» . Близкий к правительству источник эту информацию подтвердил.

Однако Нидерланды не согласны на улучшенные по сравнению с другими странами условия договора, уточнили источники «Известий». По их словам, королевство настаивает на сохранении льготы для компаний, занимающихся недвижимостью.

Сейчас голландские резиденты освобождены от налога в России при продаже бизнеса, в активах которого значительную долю занимает недвижимость. Довольно большая часть крупных российских девелоперов, владельцев торговых центров структурированы через холдинги в Нидерландах. Минфин России, однако, на эту уступку идти не намерен, уверяют собеседники.

Мяч у голландцев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— По всей видимости, соглашение с Голландией действительно будет отличаться. Нам сложно диктовать стране свои условия по ряду причин: королевство не так зависит от российских денежных потоков, как Кипр. Кроме этого, вопрос не решается на уровне правительств : документ должен одобрить местный парламент, а отношение к России там, мягко говоря, не самое лучшее, — пояснил близкий к правительству собеседник.

«Известия» направили запросы в министерства финансов России и Голландии с просьбой подтвердить информацию.

— Переговоры с Нидерландами продолжаются — их процесс Минфин России не комментирует, — заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Голландские специалисты оперативно не ответили.

25 марта Владимир Путин в обращении к гражданам анонсировал повышение ставки налога на вывод капитала за рубеж до 15% . Формально она и сейчас установлена на этом уровне. Однако благодаря соглашениям об избежании двойного налогообложения (заключены РФ примерно со 100 странами) бизнес может оптимизировать уровень платежей до 5%, а в ряде случаев и до 0%. Россия ранее направила предложения перезаключить договоры на новых условиях Кипру, Мальте, Люксембургу и Голландии. С первыми тремя соглашения уже удалось подписать, хотя киприотам пришлось пригрозить разрывом действующего документа.

Мяч у голландцев Фото: REUTERS/Toussaint Kluiters

По новым договорам, если иностранный резидент по крайней мере один год владеет не менее 15% в российском предприятии и при этом является публичной компанией, чьи акции котируются на бирже, платит 5%, а не 15%. Кроме этого, ряд преференций вплоть до полного освобождения от налога в стране источника доходов предусмотрен для госструктур, банков и эмитентов облигаций.

В чем разница

Кипр, Мальта и Люксембург в отличие от Голландии не так часто служат источниками собственного капитала для инвестиций в Россию — как правило, это транзитные юрисдикции , через которые в РФ вкладывают другие страны или сам же российский бизнес, отметил партнер практики услуг в области международного налогообложения PwC в России Михаил Филинов.

Впрочем, Голландия используется как отправная точка для инвестиций в Россию для международных компаний, прежде всего из Турции, Японии, Великобритании и Канады , добавил партнер налогово-юридического департамента КПМГ Александр Токарев. Бизнес из этих стран Нидерланды привлекали, во-первых, более низкими налогами по сравнению с тем, как если бы они вкладывали в РФ напрямую, а во-вторых, законодательством королевства для инвесторов, которое гарантирует высокий уровень защиты, добавил эксперт.

Мяч у голландцев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Ситуация Нидерландов отличается от кипрской , согласилась партнер EY Марина Белякова. Во-первых, через эту страну в Россию приходит гораздо больше «реальных» инвестиций от штаб-квартир крупных международных компаний, поэтому она не в полной мере может быть названа транзитной. Во-вторых, если сравнивать с Кипром, значимость России для голландского бизнеса не столь высока . Поэтому и переговорная позиция у них довольно сильна.

Эксперт добавила, что денонсация договора нежелательна, так как от нее пострадают в том числе и российские группы, использующие в структурах голландские компании . Однако если требования Нидерландов существенно идут вразрез со стратегией нашей страны (в части ставок налога или отмены льготы по компаниям с недвижимостью), такой результат переговоров может стать высоковероятным .

Через субхолдинги в Нидерландах многие крупнейшие российские компании, в том числе государственные, владеют «дочками» в других странах , напомнил Александр Токарев. Наличие соглашения — вне зависимости от его конкретных деталей — одно из основных условий освобождения дивидендов от налога на доходы у источника выплаты в Нидерландах. Если оно будет разорвано, российский бизнес будет обязан уплачивать в бюджет королевства 15% с дивидендов, распределяемых в пользу отечественной компании. Можно предположить, что Минфин пойдет на денонсацию соглашения только в самом крайнем случае.

Мяч у голландцев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин