Паспортный стоп: Кипру и Мальте велели свернуть торговлю гражданством

Европейская комиссия направила двум странам — членам ЕС — Кипру и Мальте — уведомления с требованием прекратить реализацию национальных программ, позволяющих получить гражданство в обмен на солидные инвестиции. Эти схемы в Брюсселе сочли нелегальными и нарушающими ключевые положения самого Евросоюза. Повод для таких мер могло дать журналистское расследование — репортеры показали, что стать гражданином ЕС можно даже с криминальным прошлым. Готовы ли страны, дающие общеевропейское гражданство, отказаться от солидных доходов, причем не только для бюджета, разбирались «Известия».

Запасный вход

«Подрыв сути гражданства в Европейском союзе» — такими словами в Еврокомиссии оценили действующие на Кипре и на Мальте программы, в рамках которых жители третьих стран могут получить национальное (а автоматически и общеевропейское) гражданство в обмен на инвестиции, приобретение жилья и другие формы платежей, бенефициаром которого выступает бюджет соответствующего государства. Хотя практике выдачи «золотых паспортов» странами — членами ЕС уже далеко не один год, сейчас в Брюсселе решили — в очередной раз — попробовать обязать участников сообщества поставить окончательную точку в реализации сомнительных схем.

Паспортный стоп Штаб-квартира Еврокомиссии в Страсбурге Фото: Global Look Press/Michael Kappeler/dpa

Еврокомиссия, согласно ее заявлению, начала расследование возможных нарушений закона со стороны властей Кипра и Мальты и потребовала от них свернуть программы «гражданства в обмен на инвестиции». «Еврокомиссия считает, что предоставление этими странами-членами своего гражданства — и, следовательно, гражданства ЕС — в обмен на заранее оговоренные платежи или инвестиции без подлинной связи (лица, обратившегося за гражданством) с соответствующим государством-членом не соответствует принципам искреннего сотрудничества, определенным в ст. 4(3) договора о Европейском союзе, — отмечается в документе. — Такой подход также подрывает целостность статуса гражданина ЕС, определенного в ст. 20 договора о функционировании Европейского союза».

Как напоминают в Брюсселе, применение подобных схем получения гражданства имеет негативные последствия для ЕС в целом — заявитель становится гражданином Евросоюза, получая все полагающиеся права, в том числе на свободное передвижение, работу и жительство в странах сообщества, а также право на участие в муниципальных выборах и выборах в Европарламент. На ликвидацию программ «золотых паспортов» Кипру и Мальте отвели два месяца.

Паспорт для вымышленного китайца

Впрочем, ни та, ни другая сторона, похоже, совершенно не спешат выполнять требования еврочиновников. Убедить их пойти на этот шаг не смогли, видимо, даже несколько произошедших в последнее время скандалов, связанных с покупкой гражданства инвесторами. На Мальте, например, в сентябре арестовали главу аппарата ныне уже бывшего премьер-министра Джозефа Муската — чиновника обвинили в получении взяток как раз в связи с предоставлением гражданства состоятельным иностранцам. Власти островного государства реализуют программу «золотых паспортов» с 2014 года и недавно заявили, что намерены ее расширить.

Кипр начал предлагать гражданство в обмен на инвестиции с 2007 года, а в 2013-м значительно расширил этот проект — паспорт сейчас можно получить, вложив в экономику страны €2,5 млн. За 13 лет в бюджет благодаря этой программе попало порядка €7 млрд.

Паспортный стоп Фото: Depositphotos

Переломным моментом, еще до обращения Еврокомиссии, могло стать журналистское расследование, проведенное репортерами базирующегося в Катаре телеканала Al Jazeera. Серия их материалов привела к нешуточному скандалу: в отставку подал один из причастных к нелегальным схемам предоставления гражданства депутатов кипрского парламента Христакис Джиованис, а также президент палаты представителей нижней палаты Димитрис Силлурис.

Последний и стал главным героем расследования Al Jazeera: он пообещал работавшим под прикрытием журналистам помочь в получении кипрского паспорта некоему китайскому бизнесмену (его личность репортеры просто выдумали), несмотря на имевшуюся у того судимость за отмывание денег. Предоставление гражданства в обмен на инвестиции лицам с таким криминальным прошлым кипрские законы запрещают.

Паспортный стоп Урсула фон дер Ляйен Фото: Global Look Press/Nicolas Landemard/Keystone Press Agency

На обострение ситуации вокруг программ «золотых паспортов» пришлось отреагировать и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. По ее словам, «нарушения закона не могут игнорироваться», а «европейские ценности нельзя выставлять на продажу».

Ее заместитель Вера Юрова, впрочем, признает, что пока все планы и попытки покончить с практикой «продажи» гражданства дали «не слишком убедительные» результаты, которые позволили бы ликвидировать «брешь в системе Евросоюза». «Досадно, что многие страны-члены не проявили достаточного интереса к получению более детальной информации о том, как выдаются паспорта», — посетовала чиновница.

Источник обогащения — государственного и личного

Сейчас делом заинтересовалась даже генпрокуратура Кипра, однако будут ли у расследования какие-то конкретные результаты, судить пока сложно. В августе СМИ выяснили, что кипрские чиновники в прошлом давали паспорта лицам с судимостью на родине и людям, которых ищет Интерпол.

На этой волне власти Кипра пообещали свернуть программу «золотых паспортов». Правда, есть основания усомниться в искренности этих намерений. Так, в правительстве уже сказали, что завершат действующую программу 1 ноября, но при этом уточнили, что начнут рассматривать возможности запуска аналогичного проекта с дополнительными мерами защиты от злоупотреблений.

Паспортный стоп Фото: Depositphotos

Вместе с тем, как оказалось, за счет программы «золотых паспортов» свои финансовые дела могут поправить не только сами страны, реализующие эти проекты, — от них же вполне неплохо могут «кормиться» и приближенные к властям коммерсанты и другие специалисты. Журналисты той же Al Jazeera выяснили, что на Кипре оказанием услуг по получению «золотых паспортов» занимается, в частности, юридическая фирма, в свое время основанная президентом республики Никосом Анастасиадисом, а ныне принадлежащая его дочерям. Зять главы государства трудится риелтором — он продает недвижимость как раз тем иностранцам, которые получают гражданство Кипра в рамках кипрской инвестиционной программы (Cyprus Investment Program, CIP).

Рейс на Лимассолград

Скандал на Кипре «наглядно продемонстрировал крах уже давно предпринимавшихся усилий Евросоюза по регулированию программ по продаже гражданства и поднял вопросы о том, есть ли у блока средства или воля для выполнения этой задачи», отмечает британская The Financial Times. Газета также приводит мнение координатора кампаний антикоррупционной организации Transparency International Эки Ростомашвили, по словам которой «паспортные схемы» позволяют «коррумпированным людям — а зачастую это люди, которые обворовывали собственную страну, — получить безопасное убежище в Евросоюзе».

Паспортный стоп Премьер-министр Камбоджи Хун Сен Фото: Global Look Press

Появление в стране и в ЕС в целом граждан с, мягко говоря, неоднозначным прошлым — не единственная проблема, которая связана с программами «золотых паспортов». Сама практика предоставления гражданства людям с сомнительной финансовой и политической биографией также является богатой питательной средой для расцвета коррупционных проявлений в странах — членах содружества.

Среди натурализованных граждан стран, которые выдавали паспорта состоятельным иностранцам, немало примечательных личностей. Так, агентство Reuters пару лет назад выяснило, что кипрское гражданство получили как минимум восемь родственников и представителей ближнего круга Хун Сена, который в течение 35 лет правил Камбоджой, заняв пост премьер-министра после путча. В 2015-м кипрский паспорт получил Джо Лоу, малайзийский бизнесмен, которого США позднее обвинили в участии в преступном сговоре для вывода миллиардов долларов из государственного инвестфонда 1MDB.

Паспортный стоп Лимассол, Кипр Фото: РИА Новости/Павел Бабанов

Впрочем, преимуществами кипрской программы «золотых паспортов» пользовались и гораздо менее известные люди — зато в гораздо большем количестве. «Чаще всего паспорта получали выходцы из России и Китая, — отмечает европейская версия издания Politico. — Так, курортный город Лимассол местные сейчас называют Лимассолградом — столько недвижимости там сейчас принадлежит россиянам».

Дорогая Европа

Кипр и Мальта — далеко не единственные государства Европы, которые заинтересованы в приезде новых, кредитоспособных жителей. Например, в Греции действует The Greece Golden Visa Program, которая позволяет гражданам не входящих в ЕС стран получить вид на жительство в Греции и продлевать его каждые пять лет. Программа, запущенная в 2013 году, предполагает получение вида на жительство, в частности, после покупки недвижимости стоимостью от €250 тыс. Также ВНЖ в этой стране можно получить, заключив договор аренды гостиничного номера или апартаментов на 10 лет. Конечно, есть и другие варианты, например покупка гособлигаций на определенную сумму. После семи лет проживания у инвестора появляется право претендовать на гражданство.

Паспортный стоп Фото: Depositphotos

В Латвии для получения ВНЖ также нужно приобрести недвижимость как минимум на €250 тыс. Но есть и другие опции — покупка облигаций или инвестирование в капитал банка. Вид на жительство дается на пять лет с условием ежегодного продления карты резидента, при этом постоянно проживать в стране не обязательно. Программу запустили в 2010 году, когда путем выдачи ВНЖ состоятельным иностранцам удалось оживить погрязший в кризисе рынок недвижимости. С тех пор порог стоимости приобретаемой недвижимости значительно подняли, появились и другие непривлекательные для инвесторов условия. Программа стала непопулярной и неконкурентоспособной по сравнению с предложениями других стран. В марте этого года сообщалось о планах поднять порог до €500 тыс.

В Черногории с 2019 года действует программа получения гражданства через инвестиции. Для этого нужно купить в развитых районах недвижимость на €450 тыс. или же инвестировать от €250 тыс. в объект в менее развитых районах на севере страны. В обоих случаях проект должен быть одобрен правительством. Кроме того, необходимо сделать благотворительный взнос в €100 тыс. в госфонд развития страны. В Евросоюз Черногория хоть и не входит, но граждане могут свободно перемещаться по 26 странам Шенгенского соглашения.

В Испании иностранцы могут получить вид на жительство, в том числе в обмен на покупку недвижимости стоимостью не менее €500 тыс. Другие способы более дорогостоящие, например инвестиции в размере не менее €2 млн в государственный долг страны. ВНЖ выдается на два года и затем продлевается на пять лет. Претендовать на ПМЖ можно после пяти лет проживания в стране, а через 10 лет проживания можно уже рассчитывать на гражданство.

Паспортный стоп Фото: Depositphotos

Подобная программа действует и в Португалии. ВНЖ можно получить при покупке недвижимости стоимостью от €500 тыс. или же можно приобрести объект минимум за €350 тыс. для реконструкции, если он построен более 30 лет назад или находится в районах восстановления городской среды. Среди других способов — инвестиции в размере €350 тыс. в научно-исследовательскую деятельность или вложение €250 тыс. в сохранение национального культурного наследия, а также создание 10 рабочих мест. Заявление на гражданство можно подать через пять лет после получения ВНЖ.