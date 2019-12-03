ЕК потребовала от Кипра объяснить отзыв 26 «золотых паспортов»

Еврокомиссия (ЕК) направила властям Кипра запрос о программе предоставления «золотых паспортов» в обмен на инвестиции и намерении государства лишить 26 человек этих документов. Схожий запрос был отправлен на Мальту. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя исполнительной коллегии ЕК.

«В рамках своих обязательств по мониторингу в ЕС схем гражданства и резидентства инвесторов Еврокомиссия направила письмо кипрским и мальтийским властям относительно их программ инвестирования в связи с гражданством», — рассказал собеседник агентства.

В частности, ЕК намерена получить сведения об инициированной процедуре аннулирования кипрского гражданства у 26 человек, которые получили его в рамках инвестиционной программы.

Также Еврокомиссия хочет выяснить, как развивается ситуация с решениями провести обзор лиц, получивших гражданство по программе до 2018 года, и узнать о «возможных изменениях в регулировании инвестиционной программы Кипра».

В начале ноября правительство Кипра инициировало процесс лишения паспортов страны 26 человек, получивших гражданство по программе инвестиций. Согласно процедуре, граждан известят о лишении гражданства, если те не выступят против, то оно будет отменено. Если поступят возражения, то их рассмотрят в соответствии с правилами.

27 ноября сообщалось, что российский бизнесмен Олег Дерипаска попал в список инвесторов, которых власти Кипра намерены лишить «золотого паспорта». Также отмечалось, что паспорта Кипра лишились двое детей бизнесмена, экс-президент «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, его супруга и дочь, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко, его супруга и двое детей.

Однако в тот же день представитель Дерипаски опроверг эти сведения. При этом он подчеркнул, что Кипр подвергается беспрецедентному давлению со стороны США для создания сложностей бизнесу.