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Паспорт в стол: чем чреват отказ Кипра давать гражданство за вложения

Эксперты прогнозируют зачистку рядов недобросовестных новых «киприотов»
Фото: Depositphotos
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Паспорт в стол: чем чреват отказ Кипра давать гражданство за вложения
2020-10-13 18:18:56">
2020-10-13 18:18:56
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Правительство Кипра может начать массово отзывать гражданство у обладателей так называемых золотых паспортов — отказ от программы их выдачи, анонсированный 13 октября, был лишь первым шагом к «чистке», предупреждают опрошенные «Известиями» эксперты. В конце 2019 года республика объявила о лишении документов девяти россиян. В октябре кипрские СМИ сообщали о планах властей лишить паспортов бывших руководителей «Еврофинанс Моснарбанка» Александра Бондаренко и Владимира Столяренко. За семь лет действия программы республика выдала 4 тыс. паспортов и привлекла €6 млрд инвестиций.

Кипр не будет предоставлять гражданство в обмен на инвестиции

Токсичная программа

Правительство Кипра приняло решение с 1 ноября приостановить программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику. Об этом заявил официальный представитель правительства республики Кириакос Кусиос.

С инициативой отказаться от выдачи так называемых золотых паспортов на внеочередном заседании Совета министров выступили главы Минфина Константинос Петридис и МВД Никос Нурис, сообщил департамент по печати и информации республики. Это предложение было внесено из-за долгосрочных недостатков, а также неправомерной эксплуатации положений Кипрской инвестиционной программы, следует из сообщения.

В мире существует более 100 программ получения гражданства за инвестиции, однако из них в ЕС лишь две легитимных — Кипра и Мальты, сообщила эксперт международной компании BEYOND Residence&Citizenship Екатерина Исаева. Последняя пока приостановлена, поскольку была исчерпана квота на выдачу паспортов, а новые условия не опубликованы.

По словам специалиста, кипрская программа — наиболее популярна у россиян. Ее основное условие — инвестиции в недвижимость в размере €2 млн на пять лет. Кроме этого, процент отказов для граждан РФ там сравнительно низкий, добавила Екатерина Исаева.

Альтернативами кипрской программы сейчас служат только аналогичные мальтийская и австрийская, заявил старший партнер юрфирмы «Дювернуа Лигал» Игорь Гущев. Однако, по его словам, при прочих равных получить гражданство республики можно было быстрее, и это не требовало проживания на ее территории. Остальные популярные у россиян юрисдикции, например, Великобритания, Португалия, Швейцария не дают возможности оформить паспорт напрямую через вложения — сначала, как минимум, требуется вид на жительство, добавил эксперт.

Кипр запустил программу выдачи золотых паспортов в 2013 году из-за проблем в экономике. За семь лет действия республика выдала 4 тыс. паспортов и привлекла €6 млрд инвестиций, сообщали ранее СМИ.

Справка «Известий»

Правительство острова решило отказаться от выдачи паспортов на фоне серии журналистских расследований Al Jazeera. В последнем, вышедшем в эфир 12 октября, сообщалось о возможности получить кипрский паспорт по неофициальным каналам даже человеку с криминальной историей.

Журналисты Al Jazeera выдали себя за китайского инвестора, осужденного заочно в своей стране за отмывание денег. Кипрские юристы, агенты по недвижимости и политики, включая спикера парламента, заверили представителя «инвестора», что получить паспорт — не проблема даже для осужденного бизнесмена, если он готов за это заплатить.

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Большая «чистка»

Причин отказа Кипра от программы выдачи паспортов несколько, полагает партнер КПМГ в России и СНГ Онат Подниек. Конечно, это и давнее давление со стороны ЕС, и скандалы с получением паспортов людьми с сомнительным бэкграундом, но есть и чисто экономические мотивы. Сейчас в ЕС обсуждается выделение Кипру грантов на сумму до €1 млрд в течение шести лет на развитие республики. Это сопоставимо с суммой, которую можно было бы привлечь за счет предоставления гражданства, но гораздо менее токсично с точки зрения политических и репутационных рисков.

С весны 2019 года правила программы были существенно пересмотрены — тогда правительство ужесточило проверку кандидатов на благонадежность, напомнила старший юрист адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Евгения Федореева. В результате интерес у определенных категорий заявителей снизился, отметила она.

Кипрское гражданство приобреталось по большей части для того, чтобы инвестировать свободные средства и проще перемещаться по миру, а также в надежде обеспечить себе потенциальный иммунитет и защиту этого государства, например, от уголовного преследования в России, полагает ведущий юрист «Пепеляев Групп» Андрей Кириллов.

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Сам по себе факт обладания паспортом республики экономических выгод не давал — сборы в бюджет физлица уплачивают в соответствии с правилами той страны, резидентами которой они являются, а налоговое резидентство и гражданство — не одно и то же, отметил эксперт. Другое дело, что кипрский паспорт мог стать дополнительным аргументом в споре с российскими властями о месте налоговой «прописки» центра жизненных интересов. Покупатели гражданства таким образом демонстрировали, что они не искусственно с использованием кипрского вида на жительство прячутся в республике, а реально их налоговое резидентство сместилось в ЕС.

Хотя, вполне вероятно, все равно большинство «киприотов» российского происхождения до сих пор получают доходы из источников так или иначе связанных с РФ, что зачастую вызывает повышенное внимание к таким новым «островитянам» со стороны российских налоговых и правоохранительных органов, отметил Андрей Кириллов.

Пока власти республики не запустили массовый отзыв гражданства у недобросовестных получателей, но, не исключено, что отказ от программы — это первый шаг к определенной «чистке» рядов обладателей золотых паспортов, под давлением властей ЕС и США, полагает эксперт.

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Вряд ли правительство Кипра пойдет на по-настоящему масштабное аннулирование документов, но можно не сомневаться, что в ближайшее время предстоит достаточно тщательный мониторинг, согласился Игорь Гущев.

Впрочем, каждый случай власти Кипра должны будут разобрать отдельно, принимая решение о лишении гражданства только при наличии реальных нарушений, отметил адвокат «Аснис и партнеры» Антон Голышев. При негативном сценарии, даже в случае отзыва паспорта гражданин сможет претендовать на судебную защищу своих прав в соответствии с законодательством Кипра.

МВД республики несколько раз заявляло о планах отозвать золотые паспорта у ряда недобросовестных обладателей гражданства. Среди них регулярно появлялись и россияне, хотя конкретные фамилии названы не были. Ранее в октябре местная газета Politis привела список лиц на аннулирование гражданства. В их числе оказались бывшие руководители «Еврофинанс Моснарбанка» Александр Бондаренко и Владимир Столяренко.

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