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Кипр не будет предоставлять гражданство в обмен на инвестиции

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Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции, сообщил во вторник, 13 октября, официальный представитель правительства страны Кириакос Кусиос.

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«На сегодняшнем внеочередном заседании совета министров министры финансов и внутренних дел представили предложение об отмене этой инвестиционной программы. Предложение было основано на долговременных недостатках, а также на злоупотреблении положениями Кипрской инвестиционной программы. Решение вступит в силу 1 ноября 2020 года», — приводит его слова «РИА Новости».

Кусиос добавил, что после завершения расследования комиссией будет рассмотрена политика стимулов для привлечения иностранных инвестиций. Он также отметил, что речь идет об окончательной отмене привлечения иностранных инвестиций.

12 августа сообщалось, что Кипр ужесточает требования к иностранцам, желающим получить гражданство республики в обмен на инвестиции.

Как отмечалось, минимальные инвестиции в кипрскую экономику останутся на прежнем уровне — €2 млн, однако обязательный дополнительный взнос в один из четырех утвержденных правительством благотворительных фондов будет повышен со €150 тыс. до €200 тыс.

Программы так называемых золотых паспортов практикуют более десятка стран Евросоюза, но Кипр оставался одним из наиболее популярных направлений для вложений в обмен на гражданство. В его инфраструктуру довольно активно инвестировали и богатые россияне, получающие вместе с кипрским паспортом право безвизового въезда более чем в 170 стран мира. По примерным оценкам игроков рынка и данным Eurostat, до четверти одобренных властями острова заявок на паспорт в последние годы приходилось именно на граждан РФ.

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