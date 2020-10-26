Немал золотник: ЕС не свернет программу инвестиционного гражданства

Претензии Еврокомиссии к выдаче «золотых паспортов» Кипром и Мальтой и приостановка первой страной программы «гражданство в обмен на вложения» не скажутся на планах инвестиционной миграции в Европу — как со стороны обеспеченных иностранцев, так и местных властей. Такое мнение «Известиям» выразили представители компаний, много лет работающих в индустрии инвестиционного гражданства. Программы неплохо поддерживают местные рынки недвижимости, и сворачивать их страны ЕС, невзирая на недовольство Брюсселя, вряд ли станут. Хотя некоторые ужесточения не исключены.

Получите — объяснитесь

С 1 ноября Кипр официально приостанавливает на неопределенный срок программу предоставления своего гражданства в обмен на инвестиции. Решение стало отчасти вынужденным: практика вознаграждать своим паспортом вложивших в островную экономику минимум €2 млн, существовавшая здесь с 2013 года, принесла бюджету страны свыше €7 млрд. И резонов отказываться от такого «золотого тельца» у Никосии не было, если бы не недавний громкий скандал.

В октябре журналисты телекомпании «Аль-Джазира» обнародовали расследование, которое показало: десятки тех, кто подал заявление на получение кипрского гражданства, находятся под уголовным расследованием, международными санкциями или даже отбывают тюремное заключение. И поскольку кипрских чиновников поймали за руку на махинациях в этой схеме не впервые (в прошлом году, например, Никосии пришлось отозвать ранее выданное гражданство сразу у 26 человек), ограничиться точечными мерами в отношении конкретных персоналий на этот раз у властей не получилось.

Немал золотник Фото: Global Look Press/Christian Ohde/imagebroker

Кроме того, на фоне медийной шумихи к делу подключилась Европейская комиссия, давно выражавшая неудовольствие раздачей некоторыми странами европаспортов в обмен на инвестиции. 20 октября ЕК отправила властям Кипра письмо с претензиями, дав два месяца на разъяснения. Если ответы не удовлетворят Брюссель, встанет вопрос о наказании, намекнули еврочиновники. Но на вопрос «Известий», какие именно меры и штрафы предусмотрены в таких случаях, в комиссии оперативно ответить не смогли.

Аналогичное письмо было в тот же день отправлено и властям Мальты — еще одной страны, практикующей выдачу гражданства иностранцам в обмен на инвестиции в экономику, где также гремели коррупционные скандалы вокруг так называемых золотых паспортов. К примеру, мальтийская журналистка Дафна Каруана Галиция была убита три года назад в том числе и за свою деятельность по разоблачению коррупции, стоящей за структурой паспортной программы для зарубежных инвесторов. А буквально месяц назад глава аппарата экс-премьера страны Джозефа Муската был арестован за получение взяток в рамках той же программы.

Резиденты под подозрением

Как напомнили «Известиям» в Investment Migration Council — НКО, занимающейся разработкой стандартов отрасли, — прямой путь к гражданству через инвестиции в Евросоюзе дают лишь Мальта и Кипр и в определенной степени Болгария. Хотя в последней стране возможность получения гражданства была «надстроена» к изначальной программе вида на жительство за инвестиции, и путь к обладанию болгарским паспортом всё еще довольно тернист.

Вместе с тем порядка 15 государств — членов ЕС имеют программы предоставления вида на жительство (ВНЖ) или постоянного места жительства (ПМЖ). И Брюссель не раз отмечал, что даже такие «облегченные» программы, дающие иностранным инвесторам ряд льгот, вызывают беспокойство и служат благодатной почвой для злоупотреблений.

Немал золотник Фото: Global Look Press/Joko/imagebroker

По данным антикоррупционной компании Global Witness, часто объединяющей усилия с Transparency International, к 2018 году с помощью схем «золотых паспортов» Евросоюз «принял» в свои ряды более 6 тыс. новых граждан и почти 100 тыс. новых резидентов, а общая сумма иностранных инвестиций через такие программы дошла до €25 млрд. Разумеется, большую часть новоиспеченных жителей ЕС составили вполне добропорядочные граждане, но бывало и так, что европейские программы ВНЖ открывали путь в ЕС преступникам и коррупционерам.

— Для нас очень важно, что ЕС наконец-то предпринял конкретные действия против двух стран (Мальты и Кипра), чьи схемы представляют наибольший риск. Но самый верный способ устранить риски, связанные с «золотыми паспортами», — это полностью отказаться от них, — заявили «Известиям» в европейском офисе Global Witness.

Действительное против желаемого

Недавно Мальта объявила о пересмотре схемы, в соответствии с которой иностранцы больше не смогут подавать заявления на получение гражданства, не прожив здесь по крайней мере 12 месяцев. План при этом предусматривает утверждение максимум 400 заявок в год. Но отказываться от программы полностью страна точно не намерена.

— Мы будем защищать Мальту, — пообещал на днях премьер Роберт Абела в ответ на претензии Брюсселя.

Бороться и правда есть за что: с начала действия программы инвестиционного гражданства в 2014-м по июль прошлого года страна получила более €800 млн, что, по признанию местных экономистов, стало неплохой «жировой прослойкой» для Мальты в год пандемии.

Не откажется полностью от выгод, которые сулят бюджету иностранные инвесторы, и Кипр.

— Там продолжает действовать программа предоставления ПМЖ через инвестиции, то есть возможность получить не временный, а постоянный вид на жительство при минимальном пороге инвестиций от €300 тыс. И с учетом того что Кипр войдет в Шенген с нового года, эта программа остается популярной, — рассказала «Известиям» PR-директор компании Henley & Partners по России и странам СНГ Полина Кулешова.

Немал золотник Фото: Global Look Press/Fritz Photography/Keystone Press Agency

Всего в мире действует 11 правительственных программ «гражданство через инвестиции», включая Кипр и Мальту, и 21 программа «вида на жительство через инвестиции». Одна из самых популярных в Европе на сегодня, по словам Полины Кулешовой, — программа Черногории, порог входа куда сравним с карибскими программами (€450 тыс.).

— Безусловно, программа гражданства Черногории сейчас остается единственной опцией именно инвестиционного гражданства в Европе, — согласилась в беседе с «Известиями» вице-президент Apex Capital Partners в РФ и СНГ Софья Силина. — Программа эта абсолютно прозрачная, она очень долго готовилась к запуску и сейчас имеет прекрасную репутацию. И подходит не только тем, кто стремится получить доступ к морю и солнцу, но и хочет сделать ставку на гражданство Евросоюза как потенциальную перспективу — Черногория, давно входящая в еврозону, успешно движется к членству в ЕС в 2025 году.

Свою привлекательность для инвесторов сохранят и программы ВНЖ в действующих членах ЕС. И отменять их, по мнению Софьи Силиной, европейские страны вряд ли станут, поскольку они поддерживают местные рынки недвижимости и ряд других сфер. К примеру, Португалия, выдавшая с 2012 года свыше 22 тыс. видов на жительство, заработала на этом примерно €5 млрд.

Однако при этом европейские власти продолжат постоянно подчеркивать, что программа получения ВНЖ за инвестиции — вовсе не гарантированный путь к гражданству, а также будут отсекать часть претендентов. Например, буквально в октябре Греция, разрешающая переход в гражданство только через семь лет после получения вида на жительство, обязала всех желающих получить паспорт сдавать экзамены на знание фактов о стране и греческого языка.