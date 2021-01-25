ФОТ это поворот: программу льготных кредитов бизнесу могут перезапустить

Антикризисная программа выдачи льготных кредитов на поддержание численности персонала (аналогичная действовавшей до ноября ФОТ 2.0) может быть возобновлена: такой вариант обсуждается в правительстве, рассказали «Известиям» три близких к кабмину источника. Займы полагались малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей, причем сумма задолженности должна списываться при условии сохранения штата. По словам двух собеседников, программу могут перезапустить, скорректировав ее условия. В Минэке же отметили, что пролонгация ФОТ 2.0 пока не предусмотрена, сейчас идет период наблюдения за сохранением ее участниками штата.

Примут меры

Программа выдачи кредитов по субсидированной ставке 2% длилась с июня по ноябрь прошлого года. Сейчас правительство обсуждает ее возобновление, рассказал «Известиям» федеральный чиновник. Еще два собеседника, знакомых с ситуацией, сообщили, что обсуждение перезапуска программы, аналогичной ФОТ 2.0, идет, но окончательный компромисс по этому поводу пока не найден, поскольку Минфин настроен скорее скептически.

— Вопрос в деньгах: в казну на 2021 год расходы на возобновление программы не заложены. Один из возможных источников ее финансирования — Резервный фонд правительства, пополнившийся неосвоенными в прошлом году средствами на полтриллиона. Однако возможность использования этих денег ограничена, на них есть и другие претенденты, и большая часть этих средств уже распланирована, — пояснил федеральный чиновник.

ФОТ это поворот Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Справка «Известий» Особенность ФОТ 2.0 — возможность списания задолженности при условии сохранения штата. Если заемщик на протяжении программы не сокращает численность персонала более чем 20%, а по ее итогам она составляет не менее 90% от количества сотрудников на 1 июня — тело кредита и проценты списываются. Если штат удастся сохранить на уровне от 80 до 90% — заемщику простят половину займа. В противном случае кредит придется вернуть, причем по банковской ставке. Размер займа рассчитывался как произведение численности персонала на МРОТ плюс страховые взносы. Деньги можно было потратить на любые цели, связанные непосредственно с предпринимательством. Такие расходы, как, например, выплата дивидендов или выкуп акций, запрещены.

Программа ФОТ 2.0 стала одним из ключевых и наиболее востребованных антикризисных инструментов правительства, говорил ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, кредитные соглашения заключили порядка 226 тыс. российских компаний и по ним выдано более 400 млрд рублей. Программа поддерживает около 5,5 млн рабочих мест, говорил министр.

Скорее всего, ее действительно продлят, заверили два других собеседника, однако на скорректированных условиях.

В частности, «первая серия» ФОТ 2.0 была предусмотрена для МСП из 12 отраслей, наиболее пострадавших от коронакризиса, социально ориентированных НКО, а также компаний, требующих поддержки для возобновления деятельности.

В обновленном варианте из программы могут исключить некоторые отрасли, в целом уже восстановившиеся от пандемии, пояснил один из источников.

ФОТ это поворот Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Другой собеседник добавил, что в первую очередь продление выплат будет ориентировано на компании, которые уже выступают участниками программы (последние транши они получили в ноябре 2020 года). Это, впрочем, не исключает, что в нее захотят «зайти» и новые фирмы — например, те, кто не успел собрать необходимые документы.

«Известия» направили запросы в Минэкономразвития и Минфин с просьбой прокомментировать возможность возобновления программы льготного кредитования.

В Минэке вновь отметили ее эффективность. Там, впрочем, напомнили, что программа была завершена и сейчас идет период наблюдения за сохранением ее участниками численности персонала.

— На сегодняшний день продление антикризисных программ льготного кредитования, таких как ФОТ.0 и ФОТ 2.0, не предусматривается, — заявили в пресс-службе ведомства.

В Минфине предложили переадресовать вопросы ведомству, ответственному за программу, то есть в Минэкономразвития.

Кризис как привычка

Льготные кредиты остаются столь же востребованными у многих предпринимателей, как и в разгар пандемии и карантина, отметил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. В особенности это касается отраслей, где пока действуют ограничения, сектора услуг, а также компаний, пострадавших от снижения покупательной способности населения.

— К коронакризису все привыкли, но это не значит, что проблемы куда-то исчезли, — напомнил Андрей Шубин.

По сути, значительная часть МСП стоит перед теми же вызовами, что и годом ранее, резюмировал он.

Малый и средний бизнес — это категория, которой в период нормальной экономической ситуации господдержка не нужна в принципе, полагает президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев, ведь особенность предпринимателей в том, что они работают на свой страх и риск, пояснил он. Однако во время кризиса, особенно связанного с форс-мажорами, и объективных ограничений, которые он накладывает, государству, напротив, следует как можно активнее помогать МСП, уверен эксперт.

ФОТ это поворот Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его мнению, если льготные кредиты с последующим списанием уже хорошо себя зарекомендовали, то почему бы программу не продлить, если в любом случае какие-то меры поддержки бизнесу потребуются.

Предприниматели сейчас не находятся в катастрофическом положении, но проблема абсолютной неуверенности в завтрашнем дне определенно присутствует, добавил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Она существовала и до пандемии, но события последнего года сильно все усугубили. Именно для того, чтобы придать предпринимателям уверенности и смелости работать дальше, расширяться, развивать новые направления, и нужно продолжить антикризисную программу под 2%, заявил эксперт.

Если в рамках перезапуска программы будет выдано хотя бы 200–300 млрд рублей, этого вполне хватит для поддержания бизнеса в трудный период, отметил председатель комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза. Впрочем, эксперт отметил, что предпринимателям стоит давать не только рыбу (деньги), но и удочку (дополнительные способы их заработать).