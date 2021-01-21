Оборот не туда: малые предприятия за 2020 год потеряли 2,8 трлн рублей

Малые предприятия потеряли 2,8 трлн рублей оборота за 2020 год, говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА) о МСП (есть у «Известий»). При этом наибольшие убытки бизнес понес в lll квартале, уже после снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. По стрессовому сценарию НРА, в 2021 году оборот малых предприятий может сократиться еще на 1 трлн, по базовому — вырасти на 1,3 трлн рублей. Согласно оценкам Минэкономразвития, деятельность МСП за прошлый год была относительно стабильной. Численность сотрудников в малом и среднем бизнесе по итогам 2020-го оказалась на 170 тыс. больше, чем в 2019-м.

Триллионы потерь

В 2020 году на фоне пандемии оборот малых предприятий упал на 2,8 трлн рублей, указано в исследовании НРА. После снятия ограничительных мер в lll квартале потери бизнеса оказались выше, чем в первом полугодии. Показатели этого периода обусловлены снижением доходов населения и ухудшением ожиданий по длительности пандемии . По данным Росстата, в lll квартале 2020 года реальные располагаемые доходы россиян сократились на 4,8% по сравнению с тем же периодом 2019-го.

Оборот не туда Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

На фоне пандемии в наибольшей степени под угрозой оказался сектор малого и среднего бизнеса, так как он имеет гораздо меньший запас накоплений и ориентируется на краткосрочное фондирование в отличие от крупных предприятий . Сильнее всего в апреле–сентябре пострадали туристические агентства. По данным исследования НРА, выручка малых предприятий в этой отрасли упала на 70%. Также за это время сильно пострадали отрасли общественного питания, гостиничной деятельности и операций с недвижимостью .

Наибольший объем средств потеряла оптовая торговля: ее оборот упал с 6,7 трлн до 5 трлн рублей в прошлом году . Но, несмотря на это, число предприятий малого и среднего бизнеса значительно не изменилось. Однако, по оценкам Центра стратегических разработок, количество занятых в МСП в 2020 году могло уменьшиться на 1,1 млн человек.

Оборот не туда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Минэкономразвития «Известиям», напротив, сообщили, что численность сотрудников в малом и среднем бизнесе по итогам прошлого года оказалась на 170 тыс. больше, чем в 2019-м . Деятельность МСП за этот период была относительно стабильна, в том числе благодаря увеличению доступности кредитов и снижению размеров страховых взносов вдвое, отметили в пресс-службе ведомства.

По базовому сценарию НРА в 2021 году оборот малых предприятий может вырасти на 1,3 трлн рублей, по стрессовому — сократиться на 1 трлн . Вероятность их реализации будет зависеть от ситуации с пандемией.

Кредитная поддержка

В исследовании уточняется, что с апреля по ноябрь 2020 года МСП получили финансовую поддержку на сумму свыше 290 млрд рублей. В случае развития стрессового сценария в НРА не исключают возможности возобновления субсидий и льгот в некоторых отраслях . При этом в исследовании отмечается, что по мере прекращения финансовой поддержки со стороны государства росло число оформляемых МСП кредитов.

Пик выдачи займов пришелся на август 2020 года . С января по октябрь количество предприятий, получивших кредиты, выросло на 80% по сравнению с тем же периодом 2019 года. При этом средний размер ссуды снизился на 45%, с 7,29 млн до 3,98 млн рублей. Несмотря на рост объемов кредитования, просрочка по ним не увеличилась благодаря мерам по реструктуризации, говорится в исследовании НРА.

Оборот не туда Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Задолженность МСП по кредитам за 10 месяцев 2020 года выросла на 17% и достигла 5,54 трлн рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ . Программы поддержки бизнеса со стороны регулятора и правительства, в том числе займы на выплату зарплаты и на возобновление деятельности, способствовали поддержанию объемов кредитования, считают в регуляторе. В том числе эти программы способствовали уменьшению средней суммы кредита.

Рост кредитования малого и среднего бизнеса подтвердили в банках из топ-30 . За 10 месяцев 2020 года кредитный портфель МСП увеличился на 67% по сравнению с тем же периодом 2019-го, рассказали в пресс-службе ПСБ. В основном это произошло из-за мер господдержки.

В 2020 году наблюдался почти двукратный рост объемов кредитования по специальным программам, рассказали в пресс-службе банка «Санкт-Петербург». При этом увеличились количество займов и их средний размер по сравнению с 2019 годом. Рост составил 30% и 40% соответственно.

Объем оформленных малым и средним агробизнесом кредитов в прошлом году составил более 260 млрд рублей, что на 44% выше аналогичного показателя 2019-го, сообщили в Россельхозбанке. Рост задолженности сегмента МСП в отрасли оказался наиболее высоким. Увеличение объемов кредитования также отметили в «Сбере», Совкомбанке и «Тинькофф».

Суммарный оборот клиентов МСП снизился на 22% в 2020 году по сравнению с 2019-м, рассказала директор департамента развития корпоративного бизнеса МКБ Надежда Григорьева. По ее данным, наибольший спад оборота по счетам произошел у среднего бизнеса. Показатель снизился на 44%. Почти вдвое меньше пострадали малые предприятия.

Хорошо, но мало

В основном малый бизнес сосредоточен в сферах торговли, транспорта и услуг для населения, и на таких отраслях сильнее всего отразилась пандемия , отметил аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Именно этим можно объяснить их потери в 2,8 трлн рублей. Потребители намеренно экономили на необязательных тратах, чтобы сохранить сбережения для самого необходимого: продуктов, лекарств и другого, в продаже чего как раз сосредоточены крупные сетевые компании.

Оборот не туда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Резкий рост количества оформленных МСП кредитов и снижение их среднего размера в прошлом году говорят о том, что многие фирмы нуждались в коротких экстренных займах для пополнения оборота. А от крупных кредитов, которые обычно берут для стратегических целей, производства чаще отказывались, объяснил эксперт.

Субсидирование, налоговые каникулы и низкая стоимость фондирования могут сгладить негативные последствия осенней вспышки пандемии коронавируса, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Без вышеперечисленных мер поддержки уже в l квартале этого года есть риск проявления отложенного эффекта кризиса и спада показателей.

С этим согласен аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Он уверен, что масштабы поддержки малого бизнеса за последние два года были крайне малы — всего четверть процента от годового ВВП страны. Именно поэтому для выживания МСП пришлось брать больше кредитов.