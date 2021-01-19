Банкротовирус: Минэк ожидает роста числа заявлений о разорении фирм
Минэкономразвития прогнозирует рост количества заявлений о признании компаний несостоятельными из-за отмены моратория на банкротство. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве. Впрочем, там уверены, что мера «сделала свое дело» и предотвратила массовое разорение компаний. Опрошенные «Известиями» эксперты с оценками Минэка согласились. Они прогнозируют увеличение количества банкротств на треть. Несмотря на такой всплеск, продлевать мораторий нецелесообразно, уверены экономисты.
Отложенный рост
Мораторий на банкротство, блокирующий взыскание долгов с компаний в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, был введен в апреле 2020 года в качестве антикризисной меры. Сначала он действовал до 6 октября, однако позже был продлен еще на три месяца — до 7 января 2021 года. По оценкам Минэкономразвития, мораторий распространился на 500 тыс. юрлиц, а также на 1,6 млн индивидуальных предпринимателей и в целом сработал успешно.
— Он позволил снять излишнее напряжение и способствовал стабильности функционирования бизнеса в сложной ситуации. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, с введением моратория число признания компаний несостоятельными за 2020 год снизилось на 20% и составило менее 10 тыс. случаев, — сообщили в министерстве.
При этом в Минэкономразвития дали понять, что продление запрета на банкротство не обсуждается, а его окончание повлечет за собой рост соответствующих судебных дел.
— Возможно, в ближайшее время нас ждет некоторое увеличение случаев подачи кредиторами и должниками «отложенных» заявлений о банкротстве, — спрогнозировали в ведомстве.
Конкретизировать масштаб проблемы в Минэке не стали. Впрочем, если бы моратория не было совсем, неопределенность экономической ситуации в стране и в мире могла бы привести к гораздо большей волне банкротств, уверены в ведомстве.
Как ранее писали «Известия», в 2020 году больше всего банкротств зафиксировали в Пензенской и Самарской областях, Республике Калмыкия, а также в Ульяновской, Волгоградской, Саратовской и Вологодской областях. При этом чаще всего несостоятельными признавались предприниматели и компании из сфер торговли, строительства, недвижимости, обрабатывающих производств, консалтинга и научно-технической деятельности.
Законы рынка
С прогнозом министерства по росту числа заявлений о банкротстве и, как следствие, разорившихся фирм согласились в аудиторских компаниях и рейтинговых агентствах.
— Действительно, количество банкротств в нынешнем году увеличится, причем существенно. Прирост прогнозируется на уровне 30%, а количество разорившихся компаний составит более 13 тыс. И основной причиной такого стремительного роста выступит отмена «антиковидного» моратория, — заявил управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.
Впрочем, по его мнению, тормозить этот процесс не стоит: бесконечная поддержка проблемных фирм и банков за счет увеличения налогового бремени для населения и роста государственного долга едва ли является эффективной мерой решения проблемы в условиях рыночной экономики.
— Если в компании ситуация критическая и у владельцев нет сил и финансовой возможности поддерживать бизнес, необходимо его банкротить. Это нормальная рыночная практика избавления экономики от ее неэффективных субъектов, — отметил Дмитрий Орехов.
В ближайшие три месяца число судебных дел по рассмотрению заявлений о несостоятельности должников однозначно вырастет, солидарен партнер юридической практики КПМГ в России и СНГ Алексей Абрамов. А рост разорившихся фирм будет наблюдаться во второй половине 2021 года. Основной удар от отмены моратория придется на несколько отраслей.
— В наименее выигрышном положении с точки зрения банкротства находятся компании, основная выручка которых приходилась на офлайн-торговлю, а также фирмы, организующие массовые мероприятия, выставки и ярмарки, — заявил Алексей Абрамов.
В то же время компании, которые сосредоточены на онлайн-торговле товарами и услугами, напротив, риску разорения подвержены не будут, прогнозирует эксперт. Об этом свидетельствует, например, весьма удачный выход на IPO компании OZON в ноябре 2020 года, отметил он.
Финансовой устойчивостью могут похвастаться сферы, с которых были фактически сняты ограничения на ведение деятельности, отметила директор практики по разрешению споров PwC Legal Мария Михайлова. Например, розничная торговля, общепит, бытовые услуги. В намного менее выигрышном положении находятся авиа- и туристический бизнес а также культурно-досуговые организации.
Впрочем, пока резкого всплеска количества заявлений о банкротстве не зафиксировано, отметил руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. Для оценок стоит подождать хотя бы конца января, отметил он. При этом, по мнению экспертов, продлевать действие моратория было бы нецелесообразно.
— Общая экономическая ситуация может быть нестабильной еще долгое время, и продление моратория в таких условиях способно привести к еще большей неустойчивости, накапливанию заведомо невозвратных долгов, а также негативным последствиям не только для должников, но и для их кредиторов, — отметила Мария Михайлова.
Ограничивая возможность взыскивать средства, мы совершаем благо для должника, но одновременно ухудшаем финансовое положение кредитора, констатировал Алексей Юхнин. Поэтому такой мерой надо пользоваться весьма аккуратно, чтобы, спасая одних, не поставить на грань выживания других, резюмировал он.