Банкротовирус: Минэк ожидает роста числа заявлений о разорении фирм

Минэкономразвития прогнозирует рост количества заявлений о признании компаний несостоятельными из-за отмены моратория на банкротство . Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве. Впрочем, там уверены, что мера «сделала свое дело» и предотвратила массовое разорение компаний. Опрошенные «Известиями» эксперты с оценками Минэка согласились. Они прогнозируют увеличение количества банкротств на треть . Несмотря на такой всплеск, продлевать мораторий нецелесообразно, уверены экономисты.

Отложенный рост

Мораторий на банкротство, блокирующий взыскание долгов с компаний в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, был введен в апреле 2020 года в качестве антикризисной меры . Сначала он действовал до 6 октября, однако позже был продлен еще на три месяца — до 7 января 2021 года. По оценкам Минэкономразвития, мораторий распространился на 500 тыс. юрлиц, а также на 1,6 млн индивидуальных предпринимателей и в целом сработал успешно.

— Он позволил снять излишнее напряжение и способствовал стабильности функционирования бизнеса в сложной ситуации . По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, с введением моратория число признания компаний несостоятельными за 2020 год снизилось на 20% и составило менее 10 тыс. случаев, — сообщили в министерстве.

При этом в Минэкономразвития дали понять, что продление запрета на банкротство не обсуждается, а его окончание повлечет за собой рост соответствующих судебных дел.

Банкротовирус Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Возможно, в ближайшее время нас ждет некоторое увеличение случаев подачи кредиторами и должниками «отложенных» заявлений о банкротстве, — спрогнозировали в ведомстве .

Конкретизировать масштаб проблемы в Минэке не стали. Впрочем, если бы моратория не было совсем, неопределенность экономической ситуации в стране и в мире могла бы привести к гораздо большей волне банкротств, уверены в ведомстве.

Как ранее писали «Известия», в 2020 году больше всего банкротств зафиксировали в Пензенской и Самарской областях, Республике Калмыкия, а также в Ульяновской, Волгоградской, Саратовской и Вологодской областях. При этом чаще всего несостоятельными признавались предприниматели и компании из сфер торговли, строительства, недвижимости, обрабатывающих производств, консалтинга и научно-технической деятельности.

Законы рынка

С прогнозом министерства по росту числа заявлений о банкротстве и, как следствие, разорившихся фирм согласились в аудиторских компаниях и рейтинговых агентствах .

Банкротовирус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Действительно, количество банкротств в нынешнем году увеличится, причем существенно. Прирост прогнозируется на уровне 30%, а количество разорившихся компаний составит более 13 тыс. И основной причиной такого стремительного роста выступит отмена «антиковидного» моратория , — заявил управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.

Впрочем, по его мнению, тормозить этот процесс не стоит: бесконечная поддержка проблемных фирм и банков за счет увеличения налогового бремени для населения и роста государственного долга едва ли является эффективной мерой решения проблемы в условиях рыночной экономики.

— Если в компании ситуация критическая и у владельцев нет сил и финансовой возможности поддерживать бизнес, необходимо его банкротить. Это нормальная рыночная практика избавления экономики от ее неэффективных субъектов, — отметил Дмитрий Орехов.

В ближайшие три месяца число судебных дел по рассмотрению заявлений о несостоятельности должников однозначно вырастет , солидарен партнер юридической практики КПМГ в России и СНГ Алексей Абрамов. А рост разорившихся фирм будет наблюдаться во второй половине 2021 года. Основной удар от отмены моратория придется на несколько отраслей.

Банкротовирус Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— В наименее выигрышном положении с точки зрения банкротства находятся компании, основная выручка которых приходилась на офлайн-торговлю, а также фирмы, организующие массовые мероприятия, выставки и ярмарки, — заявил Алексей Абрамов.

В то же время компании, которые сосредоточены на онлайн-торговле товарами и услугами, напротив, риску разорения подвержены не будут, прогнозирует эксперт. Об этом свидетельствует, например, весьма удачный выход на IPO компании OZON в ноябре 2020 года, отметил он.

Финансовой устойчивостью могут похвастаться сферы, с которых были фактически сняты ограничения на ведение деятельности, отметила директор практики по разрешению споров PwC Legal Мария Михайлова. Например, розничная торговля, общепит, бытовые услуги. В намного менее выигрышном положении находятся авиа- и туристический бизнес а также культурно-досуговые организации.

Впрочем, пока резкого всплеска количества заявлений о банкротстве не зафиксировано, отметил руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. Для оценок стоит подождать хотя бы конца января , отметил он. При этом, по мнению экспертов, продлевать действие моратория было бы нецелесообразно.

Банкротовирус Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Общая экономическая ситуация может быть нестабильной еще долгое время, и продление моратория в таких условиях способно привести к еще большей неустойчивости , накапливанию заведомо невозвратных долгов, а также негативным последствиям не только для должников, но и для их кредиторов, — отметила Мария Михайлова.