«Число проверок бизнеса вырастет в 2021 году»

В 2021 году количество контрольных мероприятий в отношении бизнеса увеличится — прежде всего за счет проверок МЧС, Роспотребнадзора и Роструда. Об этом в интервью «Известиям» заявил замминистра экономического развития Алексей Херсонцев . Кроме того, он рассказал, какие организации чаще всего проверяли в 2020-м, когда в МФЦ можно будет получить биометрический паспорт и заплатить по QR-коду, а также почему «регуляторная гильотина» всё-таки состоялась.

Все соблюдают, никого не проверяют

— В 2020 году количество проверок бизнеса сократилось вдвое (на 51,4%) — частично благодаря мораторию на плановый контроль малых предприятий, частично из-за пандемии. Чего предпринимателям ждать в 2021 году?

— Если жить в парадигме, что число проверок имеет значение, то их число однозначно вырастет. В 2020-м ведомства и службы проводили намного меньше контрольных мероприятий, и в 2021 году они планируют начать потихоньку наверстывать упущенное: не потому что руки чешутся , а потому что уже действительно пора сходить и посмотреть на некоторые объекты. То есть существует отложенный спрос .

Число проверок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Из каких ведомств проверяющие придут в первую очередь?

— Из МЧС, Роспотребнадзора, Роструда и Россельхознадзора. Это вполне объяснимо, ведь перечисленные организации — ключевые контролеры, которые проводят больше всего проверок . Однако у Минэкономразвития есть задача не допустить резкого роста контрольных мероприятий, она прописана в общенациональном плане восстановления экономики. И я уверен, что этого не произойдет, так как правительство продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса на весь 2021 год. Да, он не касается внепланового контроля, но давайте не будем забывать, что любая внеплановая проверка должна иметь под собой серьезное основание.

— Ждать ли аналогичных поблажек среднему и крупному бизнесу? Особенно учитывая тот факт, что снижение проверок в 2020 году не привело к массовым нарушениям.

— «Цыплят по осени считают», — ответили бы на это контролеры, ведь любой риск имеет отложенный характер . В целом же сегодня мы отходим от того, чтобы отводить важную роль именно размеру бизнеса: в 2021 году вступает в силу закон «О государственном и муниципальном контроле», который закрепляет риск-ориентированный подход к проверкам. Это значит, что для каждого вида надзора будут определены основные риски и проверять будут прежде всего те организации, где их больше. Причем риски далеко не всегда зависят от размера компании: намного важнее, например, насколько опасные механизмы использует предприниматель, каковы показатели интенсивности его производства .

Число проверок Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Мы рассчитываем, что при таком подходе проверки будут больше направлены на профилактику нарушений, а выездные контрольные мероприятия и вовсе станут редкостью. То, что раньше делалось при помощи проверок, теперь будет осуществляться другими, менее затратными для предпринимателей способами, например мониторингом, наблюдением. Если бизнес добросовестный, то, как правило, этого достаточно. Наша идеальная модель — «обязательные требования всеми соблюдаются, никого не проверяют». Понятно, что так никогда не будет , но мы планируем обеспечить максимальное соблюдение предписаний с минимальным количеством контактов между органами власти и бизнесом.

— Кого активнее всего проверяли в 2020 году? Больше всех жалоб в публичном поле было от предпринимателей из сферы услуг, а именно ресторанного и гостиничного бизнеса.

Число проверок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

— Действительно, они высказывали много претензий, и это понятно — представителям перечисленных отраслей правда пришлось тяжело в пандемию. Однако в реальности больше всего проверок в 2020 году было проведено в образовательных учреждениях. Как говорится, ключи ищут под фонарем: такие организации, особенно государственные, всегда проверяются очень тщательно — только перед началом учебного года туда приходят и пожарные, и МЧС, и служба по надзору в сфере образования . Всё, что связано с детьми, несет в себе повышенные риски. При этом на втором месте по числу проверок — организации здравоохранения, а в региональном разрезе вне конкуренции оказались управляющие компании многоквартирных домов. Почему распределение именно такое, нам предстоит выяснить в ближайшее время.

Госуслуги на почте и QR-коды

— Какие нововведения появятся в МФЦ в 2021 году?

— Оплата госпошлин по QR-коду. Это экспериментальный проект, сейчас идет только в Липецкой области, но мы надеемся, что в 2021 году он распространится на всю Россию . Суть «пилота» в том, что гражданин, приходя в центр «Мои документы», получает квитанцию с QR-кодом для оплаты. Далее с помощью мобильного приложения «Госуслуги» он его сканирует и вносит данные банковской карты, чтобы списались средства. Для нас важно, чтобы в центрах госуслуг была возможность заплатить, причем быстро и без бюрократизма, тем более что многие уже привыкли проводить моментальные трансакции с помощью карты или мобильного телефона.

Число проверок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но это не всё: у нас есть еще один интересный проект . Он должен был «полететь» в 2020 году, и вообще в контексте пандемии вызывает улыбку, но мы рассчитываем, что сможем его реализовать в 2021-м. Речь о выдаче биометрических загранпаспортов в МФЦ. Это достаточно затратный эксперимент : чтобы его воплотить, в центрах госуслуг должны поставить криптокабины. Кроме того, он технологически сложный, поскольку затрагивает персональные данные. А вам, да и нам, не хотелось бы, чтобы они утекли , подменились или стали объектом мошеннических действий. Информационная безопасность должна быть организована на высшем уровне, и мы планируем в 2021 году «обкатать» эти технологии, чтобы впоследствии масштабировать на всю Россию.

— В 2020 году стартовал эксперимент по предоставлению госуслуг в банках. Планируется ли использовать для этого инфраструктуру каких-либо других организаций?

— Этот эксперимент — воплощение принципа «бесшовности» госуслуг, когда вы можете обратиться за ними не только в МФЦ и госорганы, но и через коммерческие организации. А им, в свою очередь, выгодно брать на себя дополнительные функции: если банк делает получение госуслуг действительно удобным, то выиграет в конкуренции за клиента. В дальнейшем вполне возможно, что государственные сервисы начнет оказывать «Почта России», а также страховые и финансовые организации .

Число проверок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

При этом подчеркну: никто не говорит о передаче функций государства коммерческим или некоммерческим организациям . Речь о том, что они будут вправе организовывать получение и отправку заявлений только с вашего согласия. Кроме того, они не будут иметь права использовать ваши данные в своих целях. Мы будем очень аккуратно к этому относиться.

Карты на стол

— Вернемся к проблемам бизнеса. Механизм «Трансформация делового климата» работает уже два года, но в начале 2020-го он был реструктурирован. Вместо единого плана мероприятий по ликвидации административных барьеров появились отдельные дорожные карты — пока по четырем направлениям (экспорт, корпоративное управление, интеллектуальная собственность, НТИ). Готовятся ли новые?

— Хорошие перспективы есть у дорожной карты в сфере строительства : традиционно у правительства масса инициатив по улучшению процедур в этой сфере. Кроме того, готовится карта, связанная с проблематикой природоохранного законодательства и экологии. Это сложная тема, и очень важно, чтобы принятые решения не отразились негативно на состоянии окружающей среды. В то же время в природоохранном законодательстве достаточно много норм, которые можно совершенствовать с тем, чтобы, например, упростить инвестирование в создание новых предприятий .

Число проверок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Вместе с тем возможными направлениями для формирования дорожных карт выступают технологическое присоединение к сетям, условия и организация труда, регистрация прав собственности и кадастровый учет, а также искусственный интеллект.

— Ключевой реформой 2020 года стала «регуляторная гильотина», в рамках которой планировалось ликвидировать множество устаревших и избыточных требований к бизнесу. Удалась ли она?

— Да, «регуляторная гильотина» состоялась, правительство справилось с этой масштабной и сложной задачей. Более 11,5 тыс. нормативно-правовых актов утратили силу, а им на смену пришел 451 нормативный документ . Наибольшее обновление регулирования произошло в транспортной сфере: вместо отмененных 800 актов будет действовать 85. Количество требований к общепиту сократилось в пять раз: были пересмотрены сотни избыточных норм в СанПиН, ушли всевозможные детальные описания, например, как мыть посуду ручным способом. Значительную ревизию провели и в промышленной безопасности: Ростехнадзор переработал 200 актов в этой сфере. Мы рассчитываем, что после этого инвестиции наших предприятий будут идти действительно на обеспечение безопасности, а не на исполнение устаревших требований .