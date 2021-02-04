Склонность к завышению: бизнесу приписали неполученную господдержку

В единый реестр получателей господдержки среди малого и среднего бизнеса попали компании, которые за ней либо не обращались, либо она была оказана им в гораздо меньшем объеме, чем отражено в данных ФНС и Минэка . Внимание на это обратили сами предприниматели, «Известия» пообщались с некоторыми из них. Согласно их свидетельствам, одному бизнесмену приписали 1056 часов консультаций, другому оказали помощь в регионах, в которых он не проживает, третьему засчитали короткий звонок за час общения с госструктурами . Впрочем, преувеличения поддержки в денежном виде не обнаружено. Единый реестр был создан именно для того, чтобы отследить нестыковки, напомнили эксперты. Что, по их мнению, не отменяет склонности госструктур к завышению своих заслуг на бумаге. В ФНС подчеркнули: число просьб исправить ошибки в реестре составляет менее 0,001% от общего количества сведений о господдержке .

Реестр и реальность

Реестр малых и средних компаний — получателей господдержки ФНС и Минэкономразвития — был запущен в декабре 2020 года. В него включены сведения, представленные федеральными и региональными органами исполнительной власти, местного самоуправления, корпорацией МСП, а также организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего бизнеса .

Склонность к завышению Фото: Depositphotos

Получить информацию из реестра может любой желающий, введя ИНН, ОГРН или наименование компании . По состоянию на 5 января 2021 года, поддержку получили 1,6 млн предпринимателей, им была оказана помощь трех видов: финансовая (на 628 млрд рублей ), имущественная (на 567 млн), а также консультативная и информационная (14 млн часов). Предполагалось, что публикация таких сведений позволит сделать механизм господдержки более прозрачным, а также поможет властям анализировать эффективность ее предоставления.

Впрочем, судя по сообщениям предпринимателей в соцсетях, не все данные реестра соответствуют действительности:

«В ходе короткого эксперимента удалось выяснить, что информация в нем содержится, мягко сказать, некорректная»;

«Получил 23 часа информационной поддержки в регионах, в которых не проживаю даже»;

«У меня какой-то час поддержки и деньги по субсидии. И если деньги правда были, то про час поддержки не в курсе вообще».

Такие комментарии бизнесмены оставили в тематической группе в Facebook.

Помощь не по адресу

«Известия» связались с несколькими бизнесменами, которые пожаловались на недостоверность сведений в государственном реестре . Так, учредитель компании по переработке меда и транспортным услугам в Приморском крае Алексей Карасев рассказал, что его фирме приписали 1056 часов консультационной поддержки . Причем весь этот объем они якобы получили всего за 22 дня, то есть по 48 часов государственной помощи в сутки. Более того, по данным реестра, этим компания не ограничилась — затем с ней провели еще 176 часов консультаций в течение двух дней.

Склонность к завышению Фото: Depositphotos

— Консультативную помощь мы не заказывали и не получали . Я задавал вопрос об этом руководителю центра поддержки бизнеса, и он сказал, что у них не отработана система учета, — поделился Алексей Карасев.

С аналогичной проблемой столкнулся и директор московской консалтинговой компании «ЦЭФК ГРУПП» Олег Александров. В реестре указано, что в апреле 2019 года фирма получила одну единицу информационной поддержки в рамках мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и начало собственного дела .

— В декабре 2020 года я увидел такую запись в реестре, начал поднимать этот вопрос и убедился, что такой помощью компания не пользовалась. Нам не нужно начинать свое дело, мы существуем с 2008 года . Потом я воспользовался функцией «сообщить об ошибке», но до сих пор ничего не изменилось: компания всё еще числится в реестре, — рассказал Олег Александров.

Впрочем, «приписывание» малому бизнесу мер поддержки не единственный изъян сервиса. Некоторые компании пожаловались на то, что размер помощи, которую они получили, существенно преувеличен. Так, директор фирмы по производству технической теплоизоляции «Альмален» Дмитрий Абрамов заявил, что обращался за поддержкой, но в реестре короткий разговор отражен более масштабно.

— Как стартап мы были заинтересованы в получении кредита, особенно во время пандемии. Весной 2020 года мы обратились за информационной поддержкой по телефону, чтобы узнать, в каком именно банке нашей компании выгоднее всего взять заем. Ответ был формальным: во всех банках-партнерах одинаковые условия. На практике, естественно, оказалось, что это не так. В результате звонок, который длился максимум минут 10 и не оказался полезным для нас, в реестре отразили как часовой , — посетовал предприниматель.

В ФНС «Известиям» заявили, что ошибки в реестре могут быть исправлены организацией, которая передала сведения об оказанных поддержках. Для этого в нем предусмотрен режим обратной связи. Впрочем, число подобных обращений в настоящее время составляет менее 0,001% от общего количества сведений о господдержке , добавили там.

В Минэке «Известиям» заявили, что в ведомстве рассматривают отдельные обращения субъектов МСП по вопросу проверки информации, размещенной в реестре.

Дело привычки

Единый реестр был создан именно для того, чтобы обнаружить нестыковки и неточности в отчетах по оказанию мер господдержки, которые поступают из регионов, напомнил глава «Опоры России» Александр Калинин . Предпринимателям дали возможность найти себя в списках, и теперь стало видно, кто ее получал, получал ли на самом деле и в каком объеме. Таким образом повышается эффективность и точечность мер, отметил эксперт.

Склонность к завышению Фото: Depositphotos

Говоря о причинах некорректных данных, Александр Калинин допустил, что региональные ведомства искажают отчетность, чтобы выполнить свои целевые показатели . Однако с каждым случаем нужно разбираться отдельно, уверен он.

Чтобы разобраться в причинах, надо понимать, насколько это частое явление, отметил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Ручной ввод данных может обернуться технической ошибкой , но если нестыковок много, то это похоже на систематическое действие. Известно, например, что центры «Мой бизнес» действительно иногда приписывали себе достижения, которые не совершали, чтобы оправдать свое существование. В этом нет ничего удивительного: любая государственная контора, особенно та, которая находится в полумонопольном положении, обязательно себе что-то припишет, чтобы не потерять финансирование, получить премии и так далее, категоричен эксперт.