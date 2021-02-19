Не дом и не улица: бизнесу могут разрешить регистрацию без офиса

Российские компании могут получить возможность отказаться от официального физического адреса регистрации в пользу электронной почты. Такую инициативу в настоящее время прорабатывают Корпорация МСП, Минэкономразвития, Минфин и ФНС, следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова (есть в распоряжении «Известий»). Как пояснил знакомый с ситуацией источник, электронные координаты будут занесены в ЕГРЮЛ — это должно решить проблему организаций, для которых регистрация по определенному адресу — исключительно формальное исполнение требований. Нововведение позволит бизнесу сэкономить, хотя на сегодня обязанность регистрироваться по физическому адресу не основная проблема, заявили эксперты.

Три года спустя

Впервые с инициативой разрешить компаниям регистрироваться без офиса в 2018 году вышел Минэк, он даже разрабатывал соответствующий законопроект. Предлагалось, что в качестве адреса можно будет указать ближайшее почтовое отделение, а регистрация будет проходить онлайн и без пошлин. По замыслу ведомства, нововведение должно было снизить издержки бизнеса на аренду, особенно выиграли бы от этого предприниматели в сфере информационных технологий, которым офисы не требуются.

Тогда инициатива не была реализована, но три года спустя власти решили к ней вернуться. Так, Андрей Белоусов дал поручение Корпорации МСП, Минэкономразвития, Минфину и ФНС проработать вопрос введения электронного адреса регистрации предприятий — так называемого Business ID — для получения юридически значимых уведомлений. Выполнить задание необходимо до 1 марта, следует из протокола совещания в кабмине.

И не дом и не улица Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Как пояснил «Известиям» близкий к правительству источник, в этот раз речь идет о замене юридического адреса регистрации компании, указанного в ЕГРЮЛ, на электронный. Власти задумались об этом на фоне массового перехода компаний на удаленную работу из-за пандемии: в таких условиях требование об обязательном наличии официального адреса, привязанного к географическому объекту, выглядит анахронизмом, отметил он.

Обязательные уведомления, как, например, сообщения контрольно-надзорных органов, ФНС, Росстата, претензии от контрагентов, вполне могут приходить и на электронную почту. Вести базу таких адресов, скорее всего, будет ФНС, а целевой аудиторией нововведения станут компании, работающие удаленно и не привязанные к физической инфраструктуре. Впрочем, со временем опция станет доступной бизнесам всех размеров и отраслей, сообщил он.

В аппарате правительства запрос «Известий» перенаправили в Минэк. Там подтвердили, что в настоящее время изучают идею о внедрении электронного адреса регистрации предприятий и оценивают эффект от этого для бизнеса. В ведомстве напомнили, что также ведут работу над цифровой экосистемой для малого и среднего предпринимательства, которая позволит компаниям получать господдержку и необходимые услуги в режиме «одного окна». В ФНС, Минфине и Корпорации МСП не ответили на вопросы «Известий».

Полезно, но мало

Электронная регистрация — большой плюс для бизнеса, уверен сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Во-первых, это облегчит жизнь удаленщикам, которые работают дома или во временных коворкингах, — им не нужно будет платить деньги за аренду регистрации. Во-вторых, нововведение позволит избавиться от так называемых адресов массовой регистрации, где компании «прописываются», но в действительности не присутствуют. Из-за этого многих из них подозревают в том, что они «однодневки» и занимаются махинациями.

Не дом и не улица Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Действительно, если компания зарегистрирована по адресу, где кроме нее числятся еще 40 тыс. юрлиц, — ФНС уделяет ей особое внимание, добавил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. Это повод для дополнительных проверок, то есть фактически создает лишние издержки для бизнеса. Кроме этого, цены на аренду подскочили, отсутствие необходимости платить за адрес поддержит бизнес, особенно в условиях кризиса, резюмировал специалист.

Регистрация, привязанная к электронной почте, — полезное новшество для бизнесменов, согласился глава Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев. Однако это далеко не главная проблема для делового сообщества.

— Зарегистрировать юрлицо сегодня несложно: как правило, предприниматели нанимают для этого отдельные фирмы, которые готовят пакет документов «под ключ». Намного более трудная и затратная задача — это ликвидация компании, — заявил эксперт.

Он добавил, что властям следовало бы сконцентрироваться на более важных проблемах бизнеса — например, регуляторных, правоприменительных, а также на силовом давлении.

Не дом и не улица Фото: Depositphotos

Инициативу требуется тщательно проработать, поскольку пока она содержит риск появления компаний, которые будут регистрироваться, не имея ни офиса, ни штата, добавил партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе. Проверить реальность такой организации будет тяжело, отметил он. Это создаст и проблемы для надзорных органов, потому что многие выездные мероприятия проходят на территории компании. Скорее всего, какие-то сведения о том, где можно найти представителей предприятия, все же указать придется, резюмировал юрист.

Как ранее писали «Известия», правительство сформировало новый пакет поддержки бизнеса. В него вошли возобновление кредитования по нулевой ставке на выплату зарплат (программа «ФОТ 0»), списание задолженности по налогам предприятиям из невосстановившихся отраслей, субсидирование займов МСП при условии найма нового персонала и смягчение перехода со специальных на общий режим налогообложения.