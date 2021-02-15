Незабытое старое: кабмин подготовил новый антикризисный пакет для бизнеса

Правительство сформировало новый пакет поддержки бизнеса. В него вошли возобновление кредитования по нулевой ставке на выплату зарплат (программы «ФОТ 0»), списание задолженности по налогам предприятиям из невосстановившихся отраслей, субсидирование займов МСП при условии найма нового персонала, смягчение перехода со специальных на общий режим налогообложения. Об этом говорится в протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова (есть у «Известий»). Проработать меры поручено Минфину, Минэкономразвития и ФНС. Эксперты оценили пакет помощи в 150–200 млрд рублей. По их мнению, массовые вливания в поддержку бизнеса сейчас не требуются: предпринимателей надо точечно подтолкнуть к преодолению кризиса.

Считать возможным поддержать

Новый антикризисный пакет, сформированный правительством, направлен прежде всего на сохранение занятости. Этому посвящены наиболее значимые и дорогостоящие меры. В общей сложности в него вошли пять видов поддержки:

перезапуск программы кредитования для малого, среднего и крупного бизнеса «ФОТ 0». Она стартовала в марте прошлого года и фактически предусматривала займы на год по нулевой ставке на выплату зарплаты сотрудникам. Программа, согласно отчету Минэка, позволила сохранить 1 млн рабочих мест;

дополнительное снижение — на 2–3 п.п. — стоимости льготных кредитов для МСП за счет субсидий банкам. Условие для получения такого займа — увеличение персонала на 10% к декабрю 2021-го относительно начала года. Речь идет о специальной программе стимулирования малого бизнеса (постановление правительства № 1764 от 30 декабря 2018 года). В последней редакции она позволяла МСП брать кредиты по ставке не выше 7%. Убытки банкам по этим займам погашаются из бюджета;

списание задолженности по налогам и страховым взносам для МСП из наименее восстановившихся отраслей из списка пострадавших от пандемии за март и первый квартал 2020 года. Речь, по всей видимости, идет о компаниях, которым в ноябре были предоставлены дополнительные налоговые каникулы на три месяца: туристическая и гостиничная индустрия, общепит, организаторы культурных мероприятия и ряд других;

Незабытое старое1 Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

фиксация кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек общественного питания и бытового обслуживания на уровне 2020 года — для расчета налогов на имущество как физических, так и юридических лиц;

переходный налоговый режим для компаний, утративших возможность пользоваться специальными условиями. Речь идет о предприятиях, которые «переросли» упрощенную и патентную систему, но переквалификация на общие правила для них остается болезненной, что искусственно сдерживает рост бизнеса.

Этот перечень мер поддержки проходит под грифом «считать возможным поддержать», следует из протокола совещания. Поручение дополнительно их проработать и рассчитать потребность в бюджетном финансировании дано Минэку, Минфину и ФНС — они должны сделать это совместно с ЦБ и Корпорацией МСП. Задача должна быть выполнена до 1 марта 2021 года.

«Известия» обратились в упомянутые госструктуры, а также в пресс-службу правительства с просьбой прокомментировать актуальность перечня и уточнить, оценен ли объем бюджетных расходов на этот пакет поддержки. В кабмине предложили обратиться к Минэкономразвития.

Там сообщили, что прорабатывают новые механизмы поддержки бизнеса и активно обсуждают их с другими органами власти. В Минэке отметили, что правительство РФ в первую очередь руководствуется целью сохранить занятость и поддержать рабочие места.

Как рассказал источник, близкий к кабмину, перечень мер поддержки бизнеса, перечисленный в протоколе, — не окончательный, он может быть расширен и скорректирован.

Незабытое старое2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В начале февраля глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщал журналистам на брифинге в правительстве, что по поручению президента сейчас готовятся два пакета предложений — по сохранению занятости и поддержке малого и среднего бизнеса.

Виды защиты

Из-за волатильности нефтяных цен и угрозы санкций бюджет расходуется очень осторожно, поэтому власти отдают предпочтение точечным мерам поддержки, отметил руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

При этом, по его словам, ситуацию на рынке труда в России сегодня можно охарактеризовать как слабо позитивную.

— Безработица перестала расти, и предприятия начали потихоньку повышать спрос на труд. Мы наблюдаем легкое увеличение вакансий и занятости. Однако в целом экономика стоит. Чтобы ее подтолкнуть, нужны пусть не масштабные, но поддерживающие меры, — уверен Дмитрий Белоусов.

Программа «ФОТ 0», а также дополнительное субсидирование ставки по льготным кредитам должны защитить от повышения процентов наиболее чувствительные сектора экономики, добавил экономист.

Среди других мер поддержки занятости, по его мнению, эффективными могли бы оказаться обнуление налога на ввоз оборудования, а также поддержка малообеспеченных семей — как прямыми выплатами, так и продуктовыми наборами, резюмировал Дмитрий Белоусов.

Сформированный кабмином пакет мер может обойтись государству в 150–200 млрд рублей, подсчитали по просьбе «Известий» в рейтинговом агентстве НКР. Впрочем, по словам его управляющего директора Дмитрия Орехова, окончательная сумма будет сильно зависеть от возможностей бюджета и приоритетов в поддержке отдельных отраслей.

Незабытое старое3 Фото: ТАСС/Артем Геодакян

По его мнению, наиболее эффективными мерами поддержки в прошлом году оказались снижение страховых взносов для МСП с 30 до 15%, налоговые каникулы, безвозмездные выплаты в размере одного МРОТ на одного сотрудника для поддержки занятости, а также льготное кредитование МСП.

Списание долгов по налогам компаниям из наиболее пострадавших отраслей было в целом предсказуемо, отметил директор Центра налоговой политики МГУ Кирилл Никитин. В бухучете даже есть такая установка: чем дольше дебиторская задолженность не собрана, тем менее реальной она становится к взысканию.

— Меры поддержки должны применяться не только по принципу «кто больше пострадал», но и пропорционально вкладу бизнеса в бюджет. Тот же общепит никогда не отличался налоговой дисциплиной, но теперь на него направлена значительная часть помощи, — добавил Кирилл Никитин.

По мнению эксперта, наиболее действенными мерами поддержки могли бы стать мораторий на мероприятия налогового контроля, а также создание механизма обеления бизнеса, чтобы тот не опасался, выходя «из тени», получить в качестве «бонуса» непосильные доначисления из «теневого» прошлого.

Налоговые меры более целесообразны, уверен президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев. По его мнению, все, что снижает финансовую нагрузку на предпринимателей в условиях кризиса, позитивно повлияет и на бизнес-климат в целом.