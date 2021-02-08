Малых доля: ЦБ может продлить мягкую политику кредитования МСП

ЦБ рассматривает сценарий с продлением регуляторных послаблений для банков в части кредитования малого и среднего бизнеса на весь 2021 год. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе регулятора. Пролонгация льгот коснется только пострадавших от пандемии отраслей и будет возможна в случае, если сохранятся ограничения на их работу, заявили там. Окончательное решение ЦБ примет в начале второго квартала. Представители бизнеса пояснили, что речь идет о послаблениях в резервировании и оценках залогов по кредитам. Если эти преференции все же отменят в июле, ставки по займам МСП вырастут как минимум на 1–2 п.п., предупредили эксперты.

Только для пострадавших

Первые регуляторные послабления для банков ЦБ принял весной 2020 года, и большинство из них было рассчитано на период с 1 марта по 30 сентября 2020 года — они касались бизнеса в целом, а также физлиц. Однако в августе регулятор принял решение пролонгировать льготы. Так, банкам и МФО разрешили до конца года реструктуризировать займы МСП, а также не назначать по ним пени и штрафы. А кредиторам и бюро кредитных историй позволили не учитывать при оценке заемщиков реструктуризацию долга, связанную с распространением коронавируса.

В то же время ЦБ продлил регуляторные послабления по резервам. Так, их разрешили начислять не сразу, а с полугодовым лагом по кредитам, реструктурированным до 31 декабря 2020 года. Завершить их формирование банкам необходимо до 1 июля 2021-го.

На одном из февральских совещаний с представителями бизнеса регулятор допустил, что дедлайн по созданию резервов под кредиты МСП может быть сдвинут до конца 2021 года. Об этом «Известиям» рассказал глава «Опоры России» Александр Калинин, присутствовавший на встрече. По его словам, глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала поручение вернуться к этому вопросу по окончании первого квартала, чтобы принять окончательное решение.

Малых доля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Указание относилось и к другой важной льготе — разрешению не проводить переоценку стоимости залогов по кредитам МСП, отметил вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Он отметил, что желание ЦБ дождаться конца первого квартала вполне разумное, однако за два месяца ситуация вряд ли изменится кардинально. При этом отмена льгот, напротив, возымеет значительный эффект, причем негативный, уверены в «Опоре России».

— Когда послабления отменят, банки начнут чаще отказывать малому бизнесу в пролонгации кредитов, а кроме того, повысят ставки — таким образом они переложат на клиентов повышенную нагрузку на капитал. С учетом того, что мы видим в секторе МСП, где каждая пятая компания закрылась после пандемии, а сфера услуг еще не восстановилась, это станет новым ударом, — уверен Александр Калинин.

В пресс-службе ЦБ подтвердили, что такая тема поднималась на совещании, но отметили, что задержка выхода из мягкой политики может маскировать появление проблем у банков.

Малых доля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Возможность продления послаблений по кредитам МСП рассматривается только для пострадавших отраслей и только в том случае, если будут сохраняться серьезные ограничения на их работу, связанные с пандемией. Оценить необходимость продления мер мы планируем в начале второго квартала​, — констатировали в регуляторе.

Банки — за

«Известия» спросили крупнейшие банки России о том, поддерживают ли они продление регуляторных послаблений по кредитованию МСП. В пресс-службе Совкомбанка горячо приветствовали инициативу.

— Однозначно поддерживаем. Это, безусловно, позволит активнее кредитовать малый и средний бизнес в 2021 году, а также пролонгировать кредиты, — сообщили там.

Реструктурированные ссуды занимают значительную часть кредитных портфелей банков, и отмена льгот повлечет за собой существенный рост резервов, отметили в «Открытии». Поэтому пролонгацию мягких мер там одобрили.

Малых доля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Послабления в части резервирования таких ссуд окажут положительное влияние на ценовую политику — банки смогут предлагать клиентам более доступные кредиты, — заявили в организации.

Поддержали продление льгот и в МКБ. При этом вице-президент организации Александр Зуев заявил, что в большей мере от пандемии пострадали компании, относящиеся к среднему бизнесу — там обороты по счетам упали более чем на 40%. И именно такие фирмы наиболее часто обращаются за кредитами в банки.

Позитивно отозвались об этой инициативе также в Райффайзенбанке, отметив, впрочем, что у организации комфортные показатели достаточности капитала и высокое качество портфеля МСП. А в РСХБ заявили, что эффект от льготы на финансовые показатели не существенен и на темпы кредитования не влияет.

Быстро не получится

Решение продлить регуляторные послабления вполне соответствует концепции дорожной карты финансирования МСП до 2022 года, принятой ЦБ в декабре 2020-го, отметил председатель комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза. Она дает возможность предпринимателям плавно преодолеть последствия пандемии и восстановить бизнес. Продление мягкой кредитной политики послужит тем же целям, отметил он.

Малых доля Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Надеюсь, что ЦБ пойдет на это: регулятор понимает, что нельзя быстро выскочить из кризиса. Если у банков не будет необходимости формировать резервы, требовать более жесткой платежной дисциплины и надежного обеспечения по займам, последствия коронавируса для МСП будут намного мягче, — заявил Владимир Гамза.

Впрочем, если решение о пролонгации льгот все же принято не будет, бизнес ждут «два неприятных сюрприза»: банки ужесточат требования по обеспечению кредитов и будут вынуждены повысить ставки по займам как минимум на 1–2 п.п., спрогнозировал он.

Продление послаблений по формированию резервов значительно снижает качество оценки банковских активов и увеличивает риски финансовой системы, предупредил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Особенно это касается небольших кредитных организаций. При этом мягкая политика не улучшит ситуацию с возвратностью кредитов: доля просрочки в сегменте МСП продолжает расти, категоричен эксперт.

Малых доля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

С ним согласен и управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. По его мнению, острой необходимости продления регуляторных послаблений пока нет: основные изменения условий кредитования из-за кризиса уже были реализованы в прошлом году, а банковская система в целом имеет достаточный запас капитала для покрытия убытков.