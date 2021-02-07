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Тариф на выживание: банки ввели новые меры поддержки малого бизнеса

В 2021 году они планируют продолжить внедрять льготные программы и бесплатные услуги
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Тариф на выживание: банки ввели новые меры поддержки малого бизнеса
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2021-02-02 17:15:23
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Кредитные организации начали предлагать бизнесу новые пакеты услуг с льготными тарифами по операциям, увеличенными лимитами по переводам, выгодные условия по эквайрингу и бесплатное обслуживание карт. Об этом «Известиям» рассказали в крупных банках. Финансовые организации также развили дистанционные сервисы для работы бизнеса, некоторыми из которых можно воспользоваться бесплатно. Помощь банков предпринимателям своевременна, однако она в разы меньше государственной, отметили эксперты.

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Акции на бизнес

В 2020 году банки из топ-30 ввели новые пакеты услуг, выгодные тарифы и другие меры поддержки бизнеса на фоне пандемии и кризиса. Например, в Сбербанке дали возможность без комиссий осуществлять безлимитные платежи на счета юрлиц и вносить любую сумму через банкомат, а также начали предлагать сэкономить на валютном контроле до 30% по сравнению со стандартным тарифом, сказано в сообщении организации.

В ПСБ установили кешбэк 10% для корпоративной банковской карты, а также стали предлагать оформить беззалоговый кредит на сумму до 10 млн рублей на развитие бизнеса и участие в госзакупках, сообщили в его пресс-службе.

Тариф на выживание
банкомат
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В то же время в Райффайзенбанке ввели бесплатный пакет услуг для возобновления работы бизнеса, которым могут воспользоваться предприниматели в регионах, временно заморозившие обороты компании. В банке также начали предлагать новые онлайн-сервисы, позволяющие дистанционно реструктуризировать кредиты и принимать платежи с помощью мобильного устройства через QR-коды. Это обходится бизнесу в пять раз дешевле эквайринга, рассказал руководитель управления малого бизнеса Райффайзенбанка Денис Скоков. А онлайн-бухгалтерия, которой можно было воспользоваться с 2019 года, в 2020-м стала бесплатной для клиентов всех банков, добавил аналитик.

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Одним из акцентов стратегии развития банка «Санкт-Петербург» в 2020 году стала активная работа с малым и средним бизнесом и введение новых мер поддержки для них, рассказал директор дирекции анализа и поддержки продаж массового и среднего корпоративного бизнеса организации Павел Колчин. В прошлом году компания начала предлагать два пакета услуг в этой области.

Первый вводился в качестве поддержки для старта нового бизнеса и вновь зарегистрированных юрлиц и ИП. Второй включал в себя выгодные условия расчетно-кассового обслуживания, корпоративную карту, эквайринг по фиксированной ставке 2% и зарплатный проект. В «Тинькофф» в прошлом году начали предлагать индивидуальные ставки по интернет-эквайрингу и создали медиа для предпринимателей.

Банки также развили дистанционные сервисы для работы бизнеса. Например, в ВТБ запустили мобильную бухгалтерию, приложение для приема платежей от клиентов по QR-коду и сервис для удаленного обслуживания, рассказали в пресс-службе организации.

Тариф на выживание
терминал для оплаты
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В 2021 году банки продолжат вводить новые меры поддержки для бизнеса. Открывшим счет в рамках маркетплейса для МСП будет без процентов предоставляться сумма в несколько сотен тысяч рублей на развитие компании, сообщил директор департамента корпоративных продуктов и привлечения ресурсов МКБ Филипп Литвиненко. Также организация уже готовит специальные предложения для участников внешнеэкономической деятельности. А из дистанционных сервисов станет доступна онлайн-бухгалтерия и бесплатная система оценки рисков бизнеса.

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В Банке Дом.РФ в этом году планируют ввести новую линейку тарифных планов с возможностью бесплатного обслуживания счета и карты, начислением процентов и льготными условиями по операциям внешнеэкономической деятельности, рассказал руководитель по развитию продуктов и процессов департамента малого бизнеса «Дом.РФ» Павел Соломин.

Поддержка со стороны

В 2020 году на фоне пандемии и кризиса государство ввело как прямые, так и косвенные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Среди них были субсидии на выплаты зарплат, льготные программы кредитования, расширение возможности реструктуризации кредитов, налоговые каникулы, снижение страховых взносов с 30 до 15% и некоторые другие.

Антикризисные меры правительства и Банка России позволили заметно снизить ставки по займам и поддержать объемы кредитования МСП, рассказали в пресс-службе регулятора. В 2020 году Центробанк ввел программу льготного фондирования с лимитом в 500 млрд рублей, в связи с чем банкам до сентября прошлого года предоставлялись займы по ставке 2,25% годовых. За 11 месяцев 2020-го кредитный портфель МСП вырос на 19,4% и составил 5,7 трлн рублей, а число бизнесов с задолженностью увеличилось на 68,9%, до 464,9 тыс. предприятий, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Тариф на выживание
кредит банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Под реструктуризацию попали кредитные портфели банков на сумму не менее 3 трлн рублей, рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Из числа субсидий для малых предприятий большим спросом пользовались выплаты для сохранения рабочих мест. Финансовые организации выступали посредниками программ госпомощи, но они предлагали и свои меры повышения лояльности для удержания клиентов.

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До пандемии у банков не было весомых причин стимулировать корпоративных клиентов бонусами и мерами поддержки, так как рынок кредитования последовательно рос благодаря снижению ставок и увеличению цен на нефть, объяснил председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. По итогам 2019 года финансовые организации нарастили свою прибыль в 1,5 раза, однако в 2020-м ситуация изменилась. Показатели всех видов бизнеса ухудшились, и выросла конкуренция за клиентов, поэтому кредитным организациям пришлось вводить различные программы лояльности и бесплатные услуги.

Такие меры со стороны банков сложно сравнивать с государственными. В масштабах страны за 2020 год кредитные организации израсходовали на поддержку МСБ не более 200–300 млн рублей, а правительство — около 600 млрд, рассказал Геннадий Салыч.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев также считает, что эти меры поддержки находятся в разных категориях, однако для некоторых предприятий программы банков могли оказаться вполне сопоставимы с правительственными, так как господдержку бизнесы получили в разных объемах.

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