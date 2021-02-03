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Арбитражный спрос: крупный бизнес раскритиковал новый закон о банкротстве

РСПП в письме в Минэк предупредил о риске злоупотреблений предлагаемыми правилами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов
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Арбитражный спрос: крупный бизнес раскритиковал новый закон о банкротстве
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2021-02-01 11:54:48
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Крупный бизнес не поддержал обновленную версию законопроекта о банкротстве юрлиц, который Минэк внес в кабмин в конце января. Об этом говорится в письме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в министерство (есть в распоряжении «Известий»). Бизнес предупредил, что документ нарушает баланс интересов должников и кредиторов и может спровоцировать рост злоупотреблений. Необходимость реформировать институт банкротства давно назрела, но часть предложений Минэка действительно вызывает вопросы, заявили эксперты.

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Как ранее сообщал замминистра экономического развития Илья Торосов, ключевое в новом законопроекте Минэка — это отказ от процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления. Их предлагается заменить двумя процессами: реабилитационным и ликвидационным. Кроме этого, планируется реформа института арбитражных управляющих (АУ) — они будут назначаться на основе балльной оценки или случайного выбора компьютера. Также, министерство предложило создать регистр таких специалистов, усилить ответственность саморегулируемых организаций (СРО) и т.д.

Впрочем, несмотря на заявление Ильи Торосова о том, что противоречия по законопроекту, которые возникали в ходе его разработки, удалось снять, у крупного бизнеса к его тексту остались серьезные вопросы.

Из письма главы РСПП Александра Шохина в адрес замминистра следует, что предприниматели не могут поддержать такую редакцию документа.

«Законопроект по-прежнему содержит большое количество новелл, которые не только не улучшают действующее регулирование, но, напротив, нарушают баланс интересов должников и кредиторов, могут привести к увеличению количества злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц и в целом снизят эффективность процедур, применяемых в деле о банкротстве», — пишет Александр Шохин Илье Торосову.

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Минэкономразвития
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Значительная часть замечаний РСПП связана с нововведениями, которые касаются СРО и арбитражных управляющих. Так, снижение минимального числа членов саморегулируемых организаций со 100 до 10 или 20 человек, в зависимости от типа, фактически превратит этот институт в управляющие компании, которые будут действовать исключительно в интересах своих участников. Сегодня на рынке около 50 организаций, многие из которых балансируют на грани минимальной численности и не могут качественно выполнять свою работу из-за недостатка трудовых ресурсов и средств, говорится в заключении. Поэтому нижнюю планку по количеству членов следует, наоборот, поднять, уверены в РСПП.

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Не устроило союз и исключение из законопроекта нормы о максимальном размере выплаты из компенсационного фонда СРО на возмещение убытков, в случае если арбитражный управляющий нанес бизнесу вред. Это приведет к быстрому исчерпанию ресурсов фондов и не даст многим добросовестным предпринимателям возможности получить возмещение. Восстановить справедливость поможет ограничение максимального размера компенсации по одному случаю причинения убытков в 20% объема фонда СРО, говорится в заключении.

Кроме того, в РСПП раскритиковали порядок выбора арбитражного управляющего с помощью баллов. По мнению союза, они присваиваются на основе формальных показателей и не характеризуют добросовестность и компетентность специалистов. Например, процент погашения требований кредиторов или повышение цены продажи имущества — именно это ключевые критерии оценки — прежде всего зависит от финансового состояния должника и наличия ликвидных активов в собственности, а не от квалификации АУ. Одновременно такой подход лишает специалистов стимулов повышать профессиональный уровень и деловую репутацию.

Не оценили в союзе и систему случайного выбора арбитражного управляющего: она неминуемо снизит качество проведения процедур банкротства, уверены там. В законопроекте следует сохранить возможность кредиторов выбирать кандидатуру арбитражного управляющего или саморегулируемую организацию с учетом специфики деятельности должника, уверены в РСПП.

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Критике крупного бизнеса подвергся также тот факт, что законопроект предусматривает возможность выполнения функций АУ организациями, созданными рядом госкорпораций (например, «Ростехом», «Роскосмосом» и «Росатомом»), а также «иными юридическими лицами», определенными правительством. При этом к указанным организациям не устанавливается минимальных требований, таких как профессиональная подготовка руководителей, страхование ответственности, членство в СРО, говорится в заключении РСПП.

Вопрос назрел

В Минэкономразвития «Известиям» заявили, что в рамках доработки законопроекта искали компромисс с РСПП на площадке правительства и Минэка, причем им удалось продвинуться в этом направлении. В ведомстве также сообщили, что ожидают отправки законопроекта в государственное правовое управление президента.

Ранее замминистра Илья Торосов, презентуя законопроект, отмечал, что теневые игроки рынка, на борьбу с которыми и направлен законопроект, начали опасаться за свою деятельность. Они несколько лет эксплуатировали недостатки законодательства в своих целях, поэтому сейчас не готовы отказываться от прибыльных бизнесов.

В пояснительной записке к законопроекту (есть у «Известий») подчеркивается, что большинство дел о несостоятельности возбуждается на стадии, когда уже исчерпаны все иные меры по взысканию задолженности и имущество практически в полном объеме реализовано в ходе исполнительного производства. А сами должники не рассматривают банкротство как способ решения своих финансовых проблем.

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банкрот
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Необходимость реформирования этой процедуры в России возникла уже давно, и акцент законопроекта на внедрении реабилитации вполне позитивен, отметила директор практики по разрешению споров PwC Legal Мария Михайлова. Однако часть предлагаемых сейчас положений (государственная регистрация, исключение нормы о предельном размере выплаты из фонда СРО) действительно вызывает вопросы об их целесообразности.

Законопроект призван разрешить три глобальные проблемы в сфере банкротства: повысить эффективность реструктуризационных процедур, обеспечить независимость арбитражного управляющего (в первую очередь от мажоритарных кредиторов) и нивелировать недобросовестные действия участников торгов, отметил партнер юридической практики КПМГ в России и СНГ Алексей Абрамов. Но что касается балльной системы для АУ и наделения госкорпораций привилегиями, это, действительно, довольно спорные поправки, согласился он.

Более того, по словам руководителя банкротной практики адвокатского бюро «Канишевская, Озерский, Кочетов, Четвергов» Алексея Быкова, наделение госкорпораций правами конкурсных управляющих ведет к потенциальному превращению банкротства в инструмент недобросовестной конкуренции.

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