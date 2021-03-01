Дорого и богато: где в России получают самую высокую зарплату

Самую высокую среднюю зарплату в России получают в Магаданской области — 127 тыс. рублей, на втором месте Чукотский автономный округ — 117 тыс., на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ — 96,6 тыс., а на четвертом — Москва 95 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества, которое имеется в распоряжении «Известий». Как считают его авторы, эти данные закономерны, поскольку обусловлены экономическим развитием территорий. Эксперты считают, что рейтинг показывает проблему недостаточного выравнивания доходов населения в субъектах.

Благополучная тридцатка

Фонд развития гражданского общества подготовил исследование «Индекс социального благополучия регионов» по итогам 2020 года. Его критериями стали отношение ежемесячной средней заработной платы к стоимости потребительской корзины. Как объясняют авторы исследования, чем больше их соотношение, тем выше позиция субъекта в рейтинге. В итоге в топ вошли 37 из 85 российских регионов.

Дорого и богато Вид на город Магадан Фото: РИА Новости/Александр Крылов

Самый высокий индекс и первое место в рейтинге получила Магаданская область. При средней зарплате в 127 тыс. рублей прожиточный минимум составляет 23,6 тыс. На втором месте ЯНАО — средняя зарплата 96,6 тыс. рублей, прожиточный минимум — 20,1 тыс. На третьем — Сахалинская область с зарплатой 85,8 тыс. и прожиточным минимумом 20,4 тыс. рублей.

Также в десятку рейтинга вошли Чукотка — зарплата 117,8 тыс., прожиточный минимум 28,4 тыс.; Москва — зарплата 95,3 тыс., прожиточный минимум 23,8 тыс.; Ненецкий автономный округ — зарплата 81,5 тыс., прожиточный минимум 21,2 тыс.; Якутия — зарплата 75,5 тыс., прожиточный минимум 21,2 тыс.; Санкт-Петербург — зарплата 65,4 тыс., прожиточный минимум 18,4 тыс.; ХМАО — зарплата 69,7 тыс., прожиточный минимум 20,1 тыс.; Мурманская область — зарплата 65,6 тыс., прожиточный минимум 19,8 тыс.; Тыва — зарплата 49,2 тыс., прожиточный минимум 15 тыс. рублей.

На последнем месте в рейтинге благополучия — Карелия и Башкирия. В первом регионе средняя зарплата 44 тыс., прожиточный минимум 17,9 тыс. рублей. Во втором — зарплата составляет 38,3 тыс., а прожиточный минимум 15,6 тыс. рублей.

— Размер заработных плат в регионах определяется суммарным влиянием многих факторов. Прежде всего это, конечно, сложившийся уровень оплаты труда по стране в целом, на который, в свою очередь, влияет структура экономики, уровень импорта-экспорта, а также курс отечественной валюты, — пояснил «Известиям» итоги исследования глава ФоРГО Константин Костин.

Дорого и богато Фото: Pixabay

По его словам, различия средних заработных плат обусловлены свойствами экономических систем регионов, среди которых: донорство субъекта в отношении федерального бюджета и преобладание видов экономической деятельности с высокой или, наоборот, низкой оплатой труда.

Как считает Константин Костин, «индекс благополучия» в существенной степени влияет как на социальную стабильность, так и косвенно на политические предпочтения. Однако непосредственно связывать наличие и степень радикальности каких-то требований с экономическим благополучием было бы неверным.

Острая проблема

Эксперты считают, что в реальности индекс благополучия регионов еще более контрастен, чем показано в рейтинге.

— Методика измерения верная, но я бы, например, не забывал о ценах на транспорт, которые в северных регионах более высоки. Действительно, зарплаты там высокие, но все-таки не у всех, ведь тут указывается средняя величина из расчета численности населения. Именно поэтому многие покидают Север, — заявил «Известиям» политолог Дмитрий Фетисов.

По его мнению, решить проблему неравенства доходов можно, только изменив систему перечисления налогов регионами, которые сегодня отдают большую часть заработанных средств в федеральный центр, а взамен получают дотации и трансферты.

Дорого и богато Транспортная обстановка зимой в Южно-Сахалинске Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов

Политолог, автор Telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов также считает, что проблема выравнивания доходов стоит, как видно и из этого рейтинга, достаточно остро.

— Судя по действиям премьер-министра Михаила Мишустина, правительство эту ситуацию видит и активно занимается ее решением, помогая субъектам в создании рабочих мест и в привлечении инвестиций в региональные проекты. Однако проблемы пространственного развития и его перекосов копятся не один год, поэтому перемены будут зависеть от смелости чиновников, — пояснил «Известиям» эксперт.

По его мнению, регионы надо объединять, развивать агломерации и давать местным администрациям больше самостоятельности.

Политтехнолог Александр Твердов в разговоре с «Известиями» отметил, что величина прожиточного минимума, которую утверждает Росстат, достаточно условна, а вот цены на Севере и на продукты питания, и на услуги высоки. Поэтому в реальности прожить на указанный минимум, по его мнению, очень сложно. Эксперт признает, что разрыв в социальном благополучии между регионами есть, но он не такой большой, как это может показаться на первый взгляд.