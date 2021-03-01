Порядка 50 автобусных рейсов отменили в Алтайском крае

В Алтайском крае отменили более 50 автобусных рейсов. Это связано с сильной метелью и сложной дорожной ситуацией, сообщает барнаульский автовокзал.

Не исключено, что список закрытых направлений расширят. В администрации автовокзала в этой связи советуют уточнять в справочной информацию о работе вокзала и состоянии рейсов.

Движение из-за неблагоприятных погодных условий перекрыли и на нескольких региональных трассах. На дорогах дежурят экстренные службы.

Как пишет altapress.ru со ссылкой на ГИБДД, сложнее всего ситуация на федеральных трассах Р-256 и А-322, на дорогах местного значения в Змеиногорском и Чарышском районах.