Горы с плеч: как Адыгее поможет индивидуальная программа развития

По индивидуальной программе социально-экономического развития Адыгея в 2021 году получит около 1 млрд рублей на инфраструктуру и поддержку агропромышленности. Такая федеральная помощь некоторым регионам действительно необходима, заявили «Известиям» в Совфеде и Госдуме по итогам поездки премьера Михаила Мишустина в Майкоп. Но, по мнению экспертов, заложенных кабмином 26 млрд рублей недостаточно для решения проблем девяти субъектов, вошедших в перечень. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка, о распространении программы на новые регионы пока говорить рано. В 2020 году она позволила создать в регионах около 1,3 тыс. новых рабочих мест и привлечь 14,8 млрд рублей инвестиций.

Миру сыр

Небольшая республика на Западном Кавказе стала третьим регионом, который в этом году посетил премьер. До Адыгеи Михаил Мишустин уже успел съездить в Карелию и Калмыкию. Помимо них, в список субъектов с индивидуальными программами социально-экономического развития попали республики Алтай, Тува, Марий Эл, Чувашия, Алтайский край и Псковская область. На 2020–2024 годы правительство утвердило выделение им из федерального бюджета более 26 млрд рублей, при этом Адыгея рассчитывает в этом году получить около 1 млрд. Эти средства должны пойти на развитие инфраструктуры, поддержку сельской промышленности, строительство новых предприятий и обновление системы ЖКХ.

Адыгея славится своим сыром, поэтому Михаил Мишустин решил прежде всего посетить фабрику по его производству. Осматривая предприятие, премьер увидел весь цикл приготовления и упаковки. Процесс частично автоматизирован, впрочем, работы для сотрудников хватает — например, они помогают пропускать сыр, а также заплетают его в косичку.

Как рассказали «Известиям» сотрудники предприятия, большая часть продукции уходит из региона на экспорт, поскольку для внутреннего рынка республики хватает небольших местных хозяйств, которые и покрывают спрос населения. Правда, ценовой кризис не обошел стороной и сыр: стоимость увеличилась пропорционально подорожанию молока. Впрочем, речь идет о незначительном росте, признали собеседники.

Горы с плеч Михаил Мишустин на фабрике по производству адыгейского сыра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

На предприятии премьер пообщался с местными бизнесменами, сообщив, что по программе комплексного развития сельских территорий республика получит около 450 млн рублей. В целом же правительство заложило на этот федеральный проект порядка 3,6 млрд. Предполагается, что его реализация позволит улучшить жилищные условия примерно 12 тыс. человек и завершить около 30 проектов. Как заявил глава кабмина уже на встрече с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым, он рассчитывает, что республика благодаря спецпрограмме наконец-то сможет завершить различные долгострои, подобные магистральному водопроводу.

— Десять лет строили. Важно эти долгострои заканчивать. Я надеюсь, под вашим руководством и под вашим контролем мы завершим этот этап, — сказал Михаил Мишустин, обращаясь к главе региона.

Также кабмин обсуждает увеличение доли госзакупок у малого и среднего бизнеса без торгов. Сейчас этот показатель составляет около 15%. Премьер напомнил, что в данный момент у МСП есть возможность в течение года участвовать в таких госзакупках на 2 млн рублей. Кроме этого, Михаил Мишустин рассказал о продлении программы льготного кредитования для сельхозпроизводителей после 2023 года.

— Очень хорошо, что вы это используете, для этого, собственно говоря, программа и была написана. Я точно знаю, что мы собираемся продлевать, — сказал премьер, беседуя с бизнесменами.

Горы с плеч Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Параллельно с этим кабмин будет помогать аграрным компаниям выходить на внешние рынки. В 2021 году на возмещение части затрат на международную сертификацию продукции правительство потратит в четыре раза больше, чем в прошлом.

— Мы примерно, видя, что запросы предпринимателей достаточно широкие на активизацию этой поддержки, будем выделять от 450 млн рублей дополнительно, — заявил глава кабмина.

Визит премьера выпал на День российской науки, поэтому после беседы с предпринимателями Михаил Мишустин направился в региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея». Прямо на входе его встретила группа учащихся, катающихся на электронных велотренажерах. Премьер шутя спросил, добровольно ли они крутят педали, и призвал их немного отдохнуть. Затем он пообщался с преподавателями и учениками центра. По словам главы кабмина, на финансирование научных исследований в образовательных учреждениях правительство выделит примерно 500 млн рублей.

— Мы планируем такие центры, как «Полярис», создавать в каждом регионе, — добавил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Горы с плеч Михаил Мишустин в центре «Полярис-Адыгея» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Один из учеников обратил внимание, что доступ к передовым учебным заведениям в республике есть далеко не у всех. Особенно остро проблема стоит в маленьких поселениях. Премьер согласился с его замечанием, напомнив о планах оснастить 75 сельских школ в Адыгеи в течение трех лет. При этом он отметил, что в образовательном процессе ключевую роль играет человеческий фактор.

— Цифровые платформы — это, конечно, очень важное направление. <...> Но не заменят цифровые платформы хорошего учителя, — заключил Михаил Мишустин.

Скромная экономика

Количество субъектов, которые попали в число имеющих индивидуальный план развития, зависело от методики Минэка, рассказала «Известиям» руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Ведомство принимало во внимание среднедушевые доходы с учетом стоимости фиксированного набора потребтоваров и долю населения, получающего меньше регионального прожиточного минимума. Также учитывался уровень безработицы и инвестиций на душу населения. По ее словам, если список расширить, в него могут войти некоторые республики СКФО, Ивановская или Костромская области (безработица там низкая, но остальные показатели значительны), а также Курганская.

— Любой формат поддержки регионов важен. Если будет построена инфраструктура, отвечающая потребностям, экономическое развитие региона ускоряется — приходят новые инвесторы, строятся предприятия, повышается уровень жизни населения — именно это конечная цель программ развития. Но, на мой взгляд, 26 млрд рублей недостаточно для решения проблем девяти субъектов. Выходом может быть привлечение частных инвестиций, ГЧП и другие формы сотрудничества государства и бизнеса, — добавила эксперт.

Горы с плеч Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

По итогам 2020 года благодаря программе в регионах создано около 1,3 тыс. новых рабочих мест и привлечено 14,8 млрд рублей инвестиций, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

«Решение о расширении перечня регионов, в отношении которых необходима разработка новых индивидуальных программ, будет приниматься правительством России по итогам реализации действующих программ», — говорится в ответе ведомства.

Проблема депрессивных регионов совсем не нова, заявил «Известиям» зампред комитета Совфеда по экономической политике, сенатор от Амурской области Иван Абрамов. Команда экс-премьера Дмитрия Медведева применяла другую технику контроля этих регионов: за территориями закрепляли министров. Например, бывший глава Минэка Максим Орешкин курировал Республику Алтай, Карелию и Тыву, министр финансов Антон Силуанов — Курганскую область и так далее. Однако больших результатов, по мнению политика, достичь не удалось.

— Хорошо, что начинают с самых проблемных субъектов. Однако список может быть расширен: в него прежде всего можно включить субъекты Дальнего Востока, которые уже не первый год ждут помощи из федерального центра. Пора задуматься о вопросе перераспределения налоговой базы между Москвой и субъектами. Мы сегодня видим, что большинство субъектов дотационные, а профицитных — единицы, — сказал сенатор.

Горы с плеч Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В этом вопросе нужно серьезно разобраться, потому что он давно на повестке, отметил сенатор.

С этим согласны и в нижней палате. Как заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников, существующие программы адресной поддержки оставляют за бортом многие регионы, которым тоже требуется помощь. Полезнее для экономики, по его мнению, было бы уменьшить налоги в депрессивных субъектах, а также ужесточить ответственность за неэффективное использование средств.