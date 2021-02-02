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Столичный контроль: как Калмыкии решить проблемы с ЖКХ

Вопросы нехватки воды и расселения из аварийного жилья с властями региона обсудил глава кабмина
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Столичный контроль: как Калмыкии решить проблемы с ЖКХ
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2021-02-02 06:34:34
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Михаил Мишустин поручил главе Калмыкии взять под личный контроль расход средств на Ики-Бурульский водопровод в Элисте. 2 февраля премьер осмотрел долгострой — к объекту приступили еще в 2006 году. Глава правительства пообещал выделить запрошенные регионом 72 млн рублей на проведение экспертизы и проектирования, а также отметил, что необходимо серьезно изучить, какой объем выплат потребуется в целом. Кроме того, Михаил Мишустин провел встречу с жителями Элисты, которые уже год ждут расселения после взрыва газа в многоэтажном доме. Республика не сможет решить проблемы с водоснабжением и переселением из аварийного жилья без поддержки федерального центра, считают опрошенные «Известиями» политики и эксперты.

До последней капли

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Свой визит в Калмыкию Михаил Мишустин начал с осмотра Ики-Бурульского группового водопровода, который давно стал притчей во языцех. Объект хотели подключить к Северо-Левокумскому месторождению уже больше 10 лет назад, но этого до сих пор не произошло. Несмотря на то что строительство завершили в 2015-м, СМИ писали, что в прошлом году межведомственные рабочие группы пришли к выводу: объект не достроен. На тот момент не были готовы водозаборные скважины, насосные станции, станции водоподготовки. В 2019 году из-за хищения федеральных средств в объеме 297,5 млн рублей при строительстве этого водопровода было заведено уголовное дело.

Глава Калмыкии в декабре обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой выделить 72 млн рублей на проведение экспертизы и проектирования. Премьер-министр объявил, что Калмыкия получит запрошенные ранее средства, при этом Михаил Мишустин поручил главе республики Бату Хасикову проконтролировать их расходование.

— Вы сейчас сказали сами о том, что происходило. Но ведь средства-то выделялись. И немалые средства выделялись, — подчеркнул глава правительства.

Михаил Мишустин также отметил, что необходимо серьезно изучить ситуацию, для того чтобы понять, сколько денег потребуется в целом.

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Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков во время осмотра выставки товаров сельхозпроизводителей Республики Калмыкия в Элисте, 2 февраля 2021 года

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Я прошу Марата Шакирзяновича Хуснуллина, коллег прислать сюда специалистов, экспертов, для того чтобы всё изыскания сделать, — сказал он. — Главное, чтобы не получилось, как раньше...

Как пояснил «Известиям» мэр Элисты Дмитрий Трапезников, почти все программы по водоотведению уже выполнены, однако завершение строительства системы водоснабжения невозможно без помощи федерального центра.

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— Программа должна быть выполнена примерно к 2024–2025 году, — сообщил глава города.

Калмыкия — самый засушливый регион России: дефицит водных ресурсов наблюдается практически на всей ее территории. Среднее удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды здесь двое ниже среднероссийского уровня и составляет до 70 л в сутки на одного жителя. В сельской местности этот показатель еще ниже — менее 40 л, а это уже в четыре раза ниже, чем в среднем по стране. Прошлым летом земля иссушилась настолько, что семь из 13 районов Калмыкии объявили ЧС.

Республика входит в десятку регионов с индивидуальной программой социально-экономического развития. На протяжении многих лет Калмыкия вынуждена обращаться за помощью к федеральному центру. Например, в 2019 году народный хурал (местный парламент) утвердил бюджет с дефицитом в 150 млн рублей, в 2020 году — 82 млн. Однако, ожидается, что в этом году показатель достигнет 163 млн.

Без окон и дверей

В феврале прошлого года на Элисту обрушилась еще одна проблема — взрыв газа в многоэтажке. Спасателям пришлось эвакуировать два подъезда — в общей сложности 54 квартиры. И хотя прошел уже год, строительство нового дома для расселения не началось.

— Мы будем решать вопрос. <...> Я надеюсь, что найдем способ. Мы эту ситуацию не оставим, — пообещал премьер перед закрытой встречей с жильцами.

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У жилого девятиэтажного дома в Элисте, где произошел хлопок газа, 27 февраля 2020 года

Фото: ТАСС/МВД по Калмыкии

По словам мэра города, власти сделали несколько экспертиз, чтобы убедиться, что дом не подлежит восстановлению.

В первую неделю после взрыва мы предоставили жильцам разовую выплату в 10 тыс. рублей. Затем совместно с республиканскими властями мы решили ежемесячно компенсировать жильцам 15 тыс. рублей до момента заселения, — сказал Дмитрий Трапезников.

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Как рассказал «Известиям» Еламан, потерявший в результате взрыва трехкомнатную квартиру, задержек с выплатами не было. Перечисляемых средств ему и его семье хватает, чтобы снимать двушку.

— В разрушенном доме мы успели пожить только месяц. Квартира была куплена в ипотеку. После ЧП кредит в 1 млн рублей погасил банк. Сейчас приходится снимать жилье, но надеемся, что скоро наконец получится заехать уже в с собственную квартиру, — поделился мужчина.

Без помощи федерального центра у субъекта не получится решить проблемы ветхого жилья, считает председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от региона Алексей Майоров. Окончательную сумму, по его словам, должен определить кабмин.

Большое количество аварийного жилья — проблема, с которой сталкивается не только Калмыкия, рассказала «Известиям» координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина. Особенно остро вопрос стоит в регионах с суровым климатом — в Сибири и на Дальнем Востоке. В основном строительство новых домов затягивается из-за отсутствия маневренного фонда (жилых помещений для временного проживания). Также свою роль играют серые схемы распределения квот на социальное жилье.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Часто власти дают разрешение на строительство жилья, но забывают прописать обременение, согласно которому 5% или 10% должно уходить на социальные цели. Обычно подрядчики по договоренности отдают эту долю не под соцжилье, — пояснила эксперт.

Вопрос неоднократно поднимался в Госдуме, о проблеме знают профильные министры, однако ситуация пока остается удручающей, считает Светлана Калинина. Министерство ЖКХ и энергетики Калмыкии не смогло предоставить оперативный ответ на запрос «Известий».

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