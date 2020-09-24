Проблема с душком: откуда берутся бесхозные канализационные сети

В Туле жители одного из домов на центральном проспекте города жалуются на разлив канализации за домом — всё содержимое труб течет в расположенные рядом пруды. С этой проблемой они сталкиваются не первый год. Туляки уверены, что проблема с канализацией связана с бесхозностью соответствующих сетей. Тем временем в Ульяновске из-за бесхозяйных коммуникаций опасные жидкие отходы затапливают земельные участки. Почему канализационные сети порой оказываются попросту бесхозными и что делать в такой ситуации самим жителям — в материале «Известий».

Вонь у дома

В Туле жители одного из домов на проспекте Ленина жалуются на ужасный запах во дворе. По их словам, всё дело в разливе канализации за домом: засоренный колодец не справляется с потоком сточных вод, и все нечистоты текут в расположенные рядом пруды.

Такая ситуация повторяется в этом районе регулярно, причем с жалобами в различные инстанции обращались жильцы нескольких домов. Они подчеркивают, что в прошлый раз из-за этого в прудах погибли рыбы. Как уверены жители, проблема с канализацией связана с тем, что сети являются бесхозными.

Фото: myslo.ru Разлив канализации на проспекте Ленина за домом № 149

Как сообщили «Известиям» в государственной жилищной инспекции Тульской области, проблема с канализацией в этом районе уже устранялась в июне на одном из участков канализационной сети. Тогда там были проведены работы по откачке и прочистке загрязненного участка. Что касается вопроса о состоянии бесхозяйных канализационных сетей, то это, «как и иное имущество с признаками бесхозяйного, относится к компетенции органов местного самоуправления», указали в государственной службе.

Откреститься от наследия

По закону № 131-ФЗ за водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования должен отвечать муниципалитет, сообщила в разговоре с «Известиями» заместитель исполнительного директора Российской ассоциации водоотведения и водоснабжения Наталья Побединская.

— Согласно законодательству, муниципалитет должен по акту передать такие бесхозные канализационные сети гарантирующей организации для обслуживания, которую он, опять же, сам назначает, — отметила она.

Есть несколько причин, почему такие сети становятся бесхозными. Если говорить про старые коммуникации, то, во-первых, это наследие советских времен, когда у нас были ликвидированы многие предприятия и ведомства, к которым относились канализационные сети. После этого они оставались лежать в земле и их никто не хотел принимать в собственность. По идее, решение этой проблемы — обязанность муниципалитета. Если ее охарактеризовать с правовой точки зрения, то когда в муниципалитете принимались схемы водоснабжения и водоотведения, то там должны были быть отмечены все участки бесхозяйных сетей. И муниципалитет должен был решить, что с этими участками делать, и, естественно, запланировать средства из бюджета, чтобы принять в собственность данные объекты и потом уже передать организациям на обслуживание.

Проблема с душком Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Но, к сожалению, это мало где было сделано, добавила Наталья Побединская.

— Хотя в свое время разрабатывались целые программы и Госстроем, и тогда Минрегионом для того, чтобы помочь муниципалитетам как-то справиться с этим бесхозом, даже федеральные деньги выделялись, но уже довольно давно. Что касается новых сетей, сейчас они могут образоваться, если застройщик построил, например, микрорайон и не передал коммуникации в муниципалитет, и сам не оформил право собственности на проложенные сети, — заключила она.

Корень зла в бесхозяйственности

Бесхозные сети и правда по закону должны быть оформлены в местную муниципальную собственность, однако основная проблема их содержания скорее связана с бесхозяйственностью, отметил в разговоре с «Известиями» председатель Союза жилищных организаций Москвы, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин. Он также подчеркнул, что в России эти случаи уже далеко не первые, как и не нова проблема с коммуникационными сетями в целом.

— Многие старые, бывшие производственные бесхозные сети находятся в плачевном состоянии, отчего местные органы власти не спешат выполнять установленную законом обязанность и оформлять их в свою собственность. Часть таких сетей до сих пор используется, и любая авария может привести к иску к балансодержателю, — отметил он. — К сожалению, муниципальные органы всё чаще не выполняют своих прямых обязанностей в социальной сфере, в частности, это касается жилищно-коммунального хозяйства, и это приводит к ненадежности функционирования этого самого ЖКХ в период сезонных дождей, снегопадов и т.д. Однако не менее важная проблема в этом — недостаток финансирования, так как зачастую во многих регионах просто не хватает денег на выполнение всех ремонтных работ, которые требуются этим сетям.

Проблема с душком Очистка воды на очистных сооружениях Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Впрочем, напоминает в беседе с «Известиями» ведущий специалист по жилищному праву фонда «Жилищная солидарность» Виктор Федорук, не стоит забывать, что жители любого многоквартирного дома платят организации, которая обеспечивает услугу приема сточных вод, и именно у них в первую очередь необходимо требовать решения проблем, связанных с канализационными сетями.

— Существует правило: ответственность многоквартирного дома или управляющей компании пролегает до первого колодца после дома. И есть поставщик услуги водоотведения, который регулярно выставляет платежи за прием сточных вод, — заявил он.

Куда обратиться

Бесхозяйных сетей, в принципе, не должно быть в городе, однако этот факт возможно установить после обращения жильцов, отметила в разговоре с «Известиями» юрист, эксперт в области ТСЖ и ЖКХ Ольга Ивановна Перминова.

Проблема с душком Фото: РИА Новости/Александр Кряжев