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Блок очистных сооружений канализации реконструируют в Твери

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Фото: Администрация города Твери/tver.ru
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В Твери начали реконструировать блок биологической очистки очистных сооружений канализации. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Экология» и регионального проекта «Оздоровление Волги».

Как уточняют «Тверские ведомости», очистные сооружения в Больших Перемерках обслуживают более 150 промышленных предприятий и весь жилой фонд города. Они ежесуточно пропускают от 140 до 170 тыс. кубометров загрязненной воды. Очищенная от всех видов загрязнений вода сбрасывается в Волгу.

Эти очистные сооружения были спроектированы в 1968–1969 годах. Несколькими очередями их вводили в эксплуатацию в течение 1970-х годов. С тех пор они фактически не модернизировались. За это время использованные технологии устарели, сейчас они не в полной мере отвечают требованиям по качеству очистки воды, энергоэффективности и экологичности.

Возможность их модернизации не раз рассматривалась, однако только силами города и региона проект реализовать было невозможно из-за необходимости значительных финансовых вложений.

В рамках нацпроекта проведут работы по реконструкции воздуходувной станции, вторичных отстойников и аэротенков. Также запланировано строительство новой насосной станции для откачки возвратного ила.

Сейчас ведется демонтаж технологического оборудования отстойников и устройство котлована для будущей насосной станции. Работы контролирует городской департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства. Они финансируются из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

В феврале сообщалось, что в Твери в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за пять лет отремонтируют около 265 км автодорог.

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