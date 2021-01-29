Северное влияние: как правительство поможет карельскому здравоохранению

В Петрозаводске построят новое хирургическое отделение для больницы скорой медицинской помощи, а также закупят операционные комплексы для детей, пообещал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Карелию 29 января. Ввод новых мощностей очень важен, однако в регионе существует ряд других не менее серьезных проблем, например отток специалистов, рассказали опрошенные «Известиями» депутаты и эксперты. В ходе поездки Михаил Мишустин также провел встречи с представителями бизнеса и главой республики Артуром Парфенчиковым.​ Поездки премьера в проблемные регионы будут носить регулярный характер, прогнозируют политологи.

Хирургия, комплексы и отток

В последнюю пятницу января Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в столицу Карелии Петрозаводск. Город встретил правительственную делегацию комфортной для Севера погодой — всего 3 градуса ниже нуля. Визит был запланирован однодневный, а потому программа мероприятий у главы кабмина получилась насыщенной.

Одним из пунктов рабочей поездки премьера стало посещение больницы скорой медицинской помощи, где до сих пор продолжается реконструкция здания стационара . К слову, к 2023 году ожидается ввод в эксплуатацию нового здания хирургического отделения. Премьер призвал глав Минфина и Минздрава, приехавших с ним, координировать усилия для достижения успешного результата .

Северное влияние Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

В числе прочего Михаила Мишустина попросили помочь приобрести высокотехнологичные операционные комплексы для детской республиканской больницы . Премьер услышал просьбу и пообещал оказать содействие в решении проблемы.

— Антон Германович [Силуанов], я думаю, в резервном фонде найдется 200 млн рублей , — сказал глава кабмина, подчеркнув, что помощь детям нужно оказывать в первую очередь. — Это важно, чтобы вы на правильном пути были и чтобы все потребности, которые есть по всем стандартам медицинского обслуживания для населения, были реализованы. И очень надеюсь на то, что мы это сделаем быстро.

Работники больницы позитивно отреагировали на новость о скорой закупке оборудования и вводе дополнительных мощностей. Однако в разговоре с «Известиями» они рассказали о других проблемах, способных создать сложности даже при наличии современного оборудования.​

— ​ У нас есть специалисты, но их недостаточно. В таких условиях мало кто хочет работать . Плюс пока ощущается нехватка помещений, ​ — ​ рассказал заведующий отделением эндоскопии Дмитрий Смирнов.​

Нехватка специалистов связана с оттоком кадров в регионы, предлагающие более высокую зарплату, считают парламентарии, представляющие Карелию на федеральном уровне.​

Северное влияние Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Такая проблема есть в регионе. Это связано, конечно, с общей заработной платой по Карелии. Безусловно, она намного ниже, чем в Петербурге , до которого ехать на электричке четыре часа. Многие профессионалы уезжают туда. Руководство региона и страны об этом знает, — сообщил «Известиям» заместитель председателя Госдумы, депутат от Карелии Игорь Ананских.

В 2020 году средняя начисленная заработная плата в Карелии составила 45 тыс. рублей, сообщается на сайте Карелиястата. При этом, по данным госстатистики, средняя зарплата в Санкт-Петербурге в 2020-м — 66 142 рубля (по результатам неполного года).

На всех не хватает

В Карелии, как и по всей стране, сейчас активно проходит вакцинация. В минздраве региона «Известиям» ​сообщили о сложностях, с которыми сталкивается субъект . Там рассказали о работе 24 пунктов вакцинации населения от коронавируса и заверили, что благодаря предварительной записи удается избежать очередей. При этом вакцин на всех пока не хватает, отметили в профильном ведомстве.

— Объемы вакцины, поступившей в республику, и распределение по медицинским организациям не позволяют одномоментно привить всех желающих. Потребность граждан в иммунизации превышает количество поступившей вакцины, — рассказали в минздраве Карелии.​

По данным ведомства на 28 января, в республику поступило 6142 дозы препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), а к концу недели регион ожидает еще около 10 тыс. доз. Всего, согласно прогнозам профильного учреждения, планируется привить около 300 тыс. жителей региона.​

Северное влияние Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Кроме того, премьер-министр провел встречу с представителями малого и среднего предпринимательства в центре «Мой бизнес», который открылся в Петрозаводске в 2019 году. Начиная беседу, глава правительства призвал участников сообщить о своих проблемах, чтобы постараться их решить на федеральном уровне.​

— Очень важно услышать, что можно сделать для вас еще, что помогло бы вам более эффективно работать. Также хочу сказать, что мы выделили 1 млрд рублей на развитие Карелии с точки зрения всех необходимых мероприятий, в том числе социально-экономического развития. Очень надеюсь, что это будет помогать пройти все точки, необходимые для того, чтобы здесь было комфортно жить, — отметил глава кабмина.​

В ходе встречи Михаил Мишустин также рассказал о большом туристическом потенциале Карелии. Он выразил уверенность в том, что регион сможет вернуть себе лидерские позиции в этой отрасли. Также в рамках рабочей поездки Михаил Мишустин побеседовал с главой региона Артуром Парфенчиковым.​