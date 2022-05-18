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Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 25 мая
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Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 25 мая

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Росавиация 18 мая сообщила о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 25 мая.

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Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В публикации порекомендовали авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Как уточнили в Росавиации, остальные аэропорты РФ работают штатно.

Запрет на полеты в южные аэропорты России был введен 24 февраля и впоследствии неоднократно продлевался.

Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах в связи с обстановкой в регионе.

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