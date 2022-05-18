В МИЦ «Известия» обсуждают летний отдых россиян. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Летний сезон: где будут отдыхать россияне?».
Участники:
- Александр Осауленко, директор ассоциации «Турпомощь»; вице-президент Российского союза туриндустрии;
- Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по туризму (онлайн);
- Ольга Санаева, вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель регионального совета РСТ (онлайн);
- Наталья Обыденнова, член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России.