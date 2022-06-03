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Календарь нерабочих дней в России в 2022 году

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Согласно производственному календарю на 2022 год, который был утвержден правительством Российской Федерации, официально количество выходных дней для россиян составит 118. Из них 91 день выходной, 27 — праздничные.

В начале года граждане отдыхали с 1 по 9 января. При этом новогодние каникулы захватили субботу, 2 января, и воскресенье, 3 января, которые и так были бы выходными. Благодаря этому был осуществлен перенос: нерабочими днями стали 5 ноября и 31 декабря 2021 года.

23 февраля, в среду, россияне отмечали дополнительным выходным День защитника Отечества. А по случаю Международного женского дня, который традиционно отмечается 8 марта, выходные продолжались с 6 по 8 число. 7 марта, выпавшее в 2022 году на понедельник, стало выходным за счет того, что в субботу, 5 марта, соотечественники вышли на работу.

Следующие длинные выходные ждали россиян в мае. По случаю Праздником Весны и Труда, 1 мая, россияне не работали с 30 апреля по 3 мая. Еще четыре выходных их ждало с 7 по 10 мая по случаю Дня Победы, 9 мая.

Теперь дополнительный выходной жителям РФ предстоит 12 июня. Он организован по случаю Дня России.

После этого государственный праздник будет только один — это День народного единства, который отмечается 4 ноября. В этом году он выпадает на пятницу.

Подробнее о том, какие праздники ждут россиян летом 2022 года — читайте в материале «Известий». Отдельно редакция собрала программу мероприятий на День России в 2022 году.

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