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Когда выходные дни в июне 2022 года на День России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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12 июня — одна из важнейших дат в Российской Федерации. Отмечается День России. В 2022 году у него 30-летний юбилей, так как праздник появился в 1992 году.

На День России, согласно производственному календарю, граждане получат один дополнительный день отдыха. Из законодательства следует, что если праздничный день выпадает на выходной, то он переносится.

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Таким образом, выходных будет не два, а три: с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно. На работу — во вторник, 14 июня.

На 12 июня также выпадает один из важных праздников православного календаря — Святая Троица.

Предварительно известно, что на День России в Москве и Санкт-Петербурге прогнозируется более 20 градусов тепла, что будет способствовать хорошему отдыху, в том числе на природе. В материале «Известий» — программа мероприятий по случаю праздника.

День России уже несколько лет выходит за пределы государства. Третий год его отмечают Донецкая и Луганская народные республики. Там проходят флешмобы, автопробеги, патриотические акции и фестивали, концерты, выступления юных талантов и известных артистов.

Впервые в этом году 12 июня будут праздновать жители Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под защитой РФ.

«Известия» подготовили полный список праздников, которые ждут россиян летом 2022 года.

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