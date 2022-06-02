Когда выходные дни в июне 2022 года на День России

12 июня — одна из важнейших дат в Российской Федерации. Отмечается День России. В 2022 году у него 30-летний юбилей, так как праздник появился в 1992 году.

На День России, согласно производственному календарю, граждане получат один дополнительный день отдыха. Из законодательства следует, что если праздничный день выпадает на выходной, то он переносится.

Таким образом, выходных будет не два, а три: с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно. На работу — во вторник, 14 июня.

На 12 июня также выпадает один из важных праздников православного календаря — Святая Троица.

Предварительно известно, что на День России в Москве и Санкт-Петербурге прогнозируется более 20 градусов тепла, что будет способствовать хорошему отдыху, в том числе на природе. В материале «Известий» — программа мероприятий по случаю праздника.

День России уже несколько лет выходит за пределы государства. Третий год его отмечают Донецкая и Луганская народные республики. Там проходят флешмобы, автопробеги, патриотические акции и фестивали, концерты, выступления юных талантов и известных артистов.

Впервые в этом году 12 июня будут праздновать жители Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под защитой РФ.

«Известия» подготовили полный список праздников, которые ждут россиян летом 2022 года.