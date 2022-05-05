В Москве в День Победы салюты пройдут на 36 площадках

Салюты в честь Дня Победы, 9 Мая, пройдут в Москве в 22.00 на 36 площадках. Об этом сообщили в четверг, 5 мая, в мэрии Москвы.

«Завершатся праздничные мероприятия в 22.00 артиллерийскими салютами и фейерверками, которые запланированы на 36 площадках», — говорится в сообщении.

В мэрии также отметили, что общественный порядок и безопасность при проведении мероприятий будут обеспечивать более 20 тыс. человек. Задействуют также дополнительные наряды полиции и Росгвардии, помощь им окажут народные дружинники.

«Все места проведения культурно-развлекательных и зрелищных мероприятий проверяются специалистами кинологических служб и инженерно-саперных подразделений. Кроме того, организуют контроль и досмотр в местах массового скопления людей», — рассказали в мэрии.

Сейчас правоохранительные органы проверяют различные помещения на наличие незаконно проживающих людей и хранящихся там запрещенных предметов.

Ранее 5 мая на портале мэра столицы рассказали, что в Москве состоится акция «Бессмертный полк», которая в этом году пройдет в традиционном формате — офлайн. Шествие начнется в 15:00. Сбор участников — в 12:30, передает НСН. Присоединиться к акции можно будет на выходе из станций метро «Динамо» и «Белорусская».

Ожидается, что в этом году к шествию присоединится более 1 млн человек.