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В Москве в День Победы салюты пройдут на 36 площадках

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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Салюты в честь Дня Победы, 9 Мая, пройдут в Москве в 22.00 на 36 площадках. Об этом сообщили в четверг, 5 мая, в мэрии Москвы.

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«Завершатся праздничные мероприятия в 22.00 артиллерийскими салютами и фейерверками, которые запланированы на 36 площадках», — говорится в сообщении.

В мэрии также отметили, что общественный порядок и безопасность при проведении мероприятий будут обеспечивать более 20 тыс. человек. Задействуют также дополнительные наряды полиции и Росгвардии, помощь им окажут народные дружинники.

«Все места проведения культурно-развлекательных и зрелищных мероприятий проверяются специалистами кинологических служб и инженерно-саперных подразделений. Кроме того, организуют контроль и досмотр в местах массового скопления людей», — рассказали в мэрии.

Сейчас правоохранительные органы проверяют различные помещения на наличие незаконно проживающих людей и хранящихся там запрещенных предметов.

Ранее 5 мая на портале мэра столицы рассказали, что в Москве состоится акция «Бессмертный полк», которая в этом году пройдет в традиционном формате — офлайн. Шествие начнется в 15:00. Сбор участников — в 12:30, передает НСН. Присоединиться к акции можно будет на выходе из станций метро «Динамо» и «Белорусская».

Ожидается, что в этом году к шествию присоединится более 1 млн человек.

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