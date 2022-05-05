Москвичам рассказали о маршруте «Бессмертного полка» 9 мая

В понедельник, 9 мая, в Москве состоится акция «Бессмертный полк». В этом году, после двух лет ее проведения в «онлайн»-формате из-за пандемии COVID-19, шествие пройдет в традиционном формате — «офлайн». На портале мэра столицы рассказали 5 мая о маршруте акции и ее подготовке участникам.

Так, шествие начнется в 15:00. Сбор участников — в 12:30. Присоединиться можно будет на выходе из станций метро «Динамо» и «Белорусская».

«С портретами участников Великой Отечественной войны москвичи пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит семь километров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот день станции метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Театральная» будут закрыты.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо прийти в указанное время к месту сбора и взять с собой штендер с фотографией участника Великой Отечественной войны.

«Распечатать портрет можно бесплатно в центрах госуслуг «Мои документы». Сотрудники помогут составить анкету ветерана и напечатать фотографию. Кроме того, изображения отсканируют и разместят в электронной книге памяти «Бессмертный полк. Москва», — говорится в сообщении.

Организаторы рекомендуют иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также надеть удобную обувь. Отмечается, что на шествие запрещено брать с собой спиртные напитки, колющие и режущие предметы.

Ожидается, что в этом году к шествию присоединятся более 1 млн человек.

В этом году в России будет отмечаться 77-я годовщина победы Красной армии в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 Мая 1945 года. В этот день в городах России проходят военные парады, в которых участвуют лучшие образцы российского вооружения. Главный из них традиционно организовывают на Красной площади. Техника проезжает по брусчатке в присутствии гостей, среди которых — фронтовики, участвовавшие в войне.